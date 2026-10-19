Elina Svitolina confirmă divorțul de Gael Monfils! Cei doi pun capăt unui mariaj de cinci ani: „Căsnicia ia sfârșit, familia nu”

Lumea sportului este zguduită de o veste neașteptată: unul dintre cele mai iubite cupluri din circuit, Elina Svitolina (32 de ani) și Gael Monfils (40 de ani), a decis să pună capăt mariajului.

Gael Monfils și Elina Svitolina divorțează Foto: instagram

Anunțul a fost făcut public chiar de jucătoarea ucraineană printr-un mesaj comun postat pe Instagram, la doar câteva zile după ce tenismenul francez și-a agățat racheta în cui, punând capăt carierei de profesionist într-o manieră discretă.

Trauma războiului și nopțile albe: „Simțeam că mă pierd puțin câte puțin”

Într-o confesiune tulburătoare, Svitolina a explicat că presiunea psihologică și suferința provocată de conflictul armat din Ucraina au lăsat urme adânci în sufletul său, afectându-i viața de zi cu zi și echilibrul personal dincolo de ceea ce se vedea pe teren.

„Acesta este cel mai greu lucru pe care a trebuit să-l împărtășesc vreodată. Toată lumea știe cât de mult înseamnă Ucraina pentru mine. Despre ceea ce am vorbit rar este impactul pe care acest război l-a avut asupra mea, în adâncul sufletului meu. Anul trecut v-am spus că a trebuit să mă îndepărtez de terenurile de tenis pentru că nu eram în starea de spirit potrivită. Astăzi, doresc să mă deschid puțin mai mult. Ceea ce nu ați văzut sunt nopțile nedormite, îndoielile și sentimentul că mă pierd puțin câte puțin”, a mărturisit sportiva.

„Căsnicia ia sfârșit, dar familia noastră nu”: apel comun la discreție

Cei doi au subliniat că despărțirea se produce pe cale amiabilă și că prioritatea absolută rămâne fiica lor, Skai, născută în octombrie 2022. Căsătoriți din vara anului 2021, Svitolina și Monfils au ținut să precizeze că decizia nu are la bază o vină individuală.

„Căsnicia noastră ia sfârșit, dar familia noastră nu. Vom rămâne mereu părinți, alături unul de celălalt, în fiecare etapă a vieții. Vă rugăm să înțelegeți că nu e nimeni de vină. Suntem, pur și simplu, doi oameni care s-au iubit profund și o poveste care capătă o nouă formă. Vă cerem înțelegere și spațiul de care avem nevoie pentru a ne reface”, se arată în mesajul semnat împreună.

Relația celor doi a fost marcată de o primă pauză în prima parte a anului 2021, înainte de nuntă. Prezenți în România vara trecută, la Cluj-Napoca, cu ocazia meciului demonstrativ de retragere al Simonei Halep, cei doi păreau de nedespărțit, vestea divorțului venind ca un trăsnet pentru fani.