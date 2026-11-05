 Prețuri tăiate, oferte-fulger și magazine false. La ce să fii atent de Black Friday
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Prețuri tăiate, oferte-fulger și magazine false. La ce să fii atent de Black Friday

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Vârful ofertelor de Black Friday este așteptat pe 6 noiembrie, iar comercianții pregătesc reduceri pentru aproape toate categoriile de produse și servicii. În spatele unor prețuri aparent imbatabile se pot ascunde însă capcane care îi pot lăsa pe cumpărători cu mai puțini bani în buzunar. Cum recunoști ofertele înșelătoare și ce trebuie să verifici înainte să plasezi o comandă?

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Foto: Freepik Company S.L. - www.freepik.com

Vârful ofertelor de Black Friday este așteptat pe 6 noiembrie.

De la alimente și haine, până la electrocasnice și servicii medicale, bilete de avion și lingouri de aur, găsiți de toate. Inclusiv supermarketurile intră în această campanie, cu oferte la produse de larg consum și articole pentru casă. Înainte de a cumpăra, însă este important să verifici dacă reducerea este reală.

Un preț tăiat și un procent mare de reducere nu înseamnă automat o afacere bună. Unele magazine pot majora prețurile înainte de campanie, pentru ca ulterior să afișeze reduceri spectaculoase. Compară prețurile în mai multe magazine și urmărește din timp produsele pe care vrei să le cumperi.

În România, comercianții trebuie să respecte regulile privind  anterior, care este, în general, cel mai mic preț practicat în aceeași perioadă de cel puțin 30 de zile înainte de reducere. Verifică și costul final al comenzii, inclusiv transportul sau eventualele taxe suplimentare.

La ce trebuie să fii atent

„Magazinele false și ofertele care par prea bune ca să fie adevărate sunt alte capcane de care trebuie să te ferești. În perioada reducerilor, pot apărea site-uri care imită magazine cunoscute sau care promovează produse la prețuri mult sub cele practicate de concurență. Unele dintre acestea pot încasa banii fără să livreze produsele, în timp ce altele vând articole contrafăcute.

Înainte de a plasa o comandă, verifică datele de identificare ale comerciantului, adresa, informațiile de contact și politica de retur. Caută recenzii din surse independente și evită să introduci datele cardului pe site-uri suspecte.

Fii atent și la mesajele care te anunță că ai câștigat un premiu sau că trebuie să confirmi urgent o comandă. Nu accesa linkuri necunoscute și nu furniza date bancare pentru a beneficia de o ofertă. Un preț mult mai mic decât cel practicat de alte magazine poate fi un semnal de alarmă, nu neapărat o oportunitate", declară reprezentanții InfoCons. 

Cum faci cumpărături fără să regreți mai târziu

„Înainte să te grăbești să profiți de o ofertă, gândește-te dacă ai cu adevărat nevoie de produsul respectiv și dacă prețul se încadrează în bugetul tău. Citește cu atenție descrierea, ca să nu descoperi abia după livrare că ai comandat un produs resigilat sau recondiționat. Verifică și când ajunge coletul, cât timp ai la dispoziție pentru retur și ce garanție primești.

Dacă ai cumpărat online de la un comerciant profesionist, în cele mai multe cazuri poți returna produsul în 14 zile, fără să fii obligat să explici de ce", mai adaugă cei de la InfoCons. Păstrează factura și confirmarea comenzii, în cazul în care apar probleme. Iar dacă magazinul refuză să îți rezolve situația, poți cere ajutorul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Până la urmă, o reducere este cu adevărat bună doar atunci când primești ceea ce ai comandat, la un preț corect.

Ce s-a întâmplat de Black Friday in 2025

Black Friday nu mai înseamnă doar reduceri la electronice și electrocasnice. Românii profită de campanie pentru a cumpăra inclusiv produse și servicii la care puțini s-ar fi gândit în mod obișnuit.

În ediția din 2025, o singură platformă online a înregistrat vânzări de aproape un miliard de lei, iar unele dintre cele mai căutate produse s-au epuizat în mai puțin de un minut. Printre cele mai neobișnuite achiziții s-au numărat lingourile de aur, mașinile, biletele la festivaluri și pachetele turistice.

Cea mai scumpă comandă a venit din Iași și a inclus șapte lingouri de aur, în valoare de 85.000 de lei. În total, clienții au cumpărat peste șase kilograme de aur și monede. Nici mașinile nu au lipsit din lista cumpărăturilor: 27 de autoturisme au fost vândute online, iar 100 de bilete promoționale la festivaluri s-au epuizat în numai 30 de secunde.

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