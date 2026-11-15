Cum poți preveni anemia în post! Mihaela Bilic, despre alimentele care reduc absorbția fierului

Odată cu apropierea perioadei de post, atenția acordată echilibrului nutrițional devine esențială, mai ales în ceea ce privește aportul și asimilarea fierului în organism, pentru a preveni instalarea anemiei.

Mihaela Bilic, despre greșelile alimentare care favorizează anemia Foto: Instagram

Nutriționistul Mihaela Bilic atrage atenția că nu este suficient doar să consumăm alimente bogate în fier, ci trebuie să știm cum interacționează acestea între ele, deoarece unele ingrediente blochează asimilarea acestui mineral, în timp ce altele o potențează spectaculos.

Ce alimente blochează absorbția fierului și ne predispun la anemie

Potrivit explicațiilor oferite de Mihaela Bilic, modul în care organismul reușește să folosească fierul din hrană este influențat direct de asocierea alimentelor la aceeași masă: „cantitatea de fier depinde de interacțiunea dintre diferitele alimente, există factori inhibitori și favorizanți”.

Printre principalii factori care frânează asimilarea fierului se numără taninul din ceaiul negru și din cafea, care poate scădea chiar la jumătate absorbția acestui mineral dacă băuturile sunt consumate în apropierea meselor. De asemenea, calciul și fosforul din legume, cerealele integrale, nucile și soia reduc absorbția fierului, iar oxalații prezenți în anumite fructe și legume scad la rândul lor capacitatea organismului de a utiliza fierul ingerat.

Alimentele care stimulează asimilarea fierului și metoda de gătit care face diferența

La polul opus se află alimentele și combinațiile culinare care ajută corpul să absoarbă mult mai eficient fierul din surse vegetale. Mihaela Bilic explică rolul esențial al proteinelor animale și al legumelor acide în acest proces:

„Factorii favorizanți sunt carnea și peștele, care conțin un factor numit MPF (Meat, Poultry, Fish) ce crește absorbția fierului din legume și cereale, deci mâncați carne cu legume. La fel și carnea și roșiile folosite pentru sosuri cresc absorbția fierului din pastele făinoase și din orez”, precizează medicul nutriționist.

Dincolo de combinațiile din farfurie, un rol surprinzător îl joacă și vasele în care preparăm mâncarea. Metoda de gătit poate schimba radical valoarea nutrițională a unui preparat: în timp ce 100 de grame de sos de spaghete gătit într-o cratiță de inox conțin doar 1 mg de fier, același sos preparat într-o cratiță de fontă aduce în plus încă 10 mg de fier, reprezentând un truc simplu și eficient pentru a combate carențele din organism.

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