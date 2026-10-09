Un preparat popular în România, analizat de Mihaela Bilic. Ce spune despre beneficiile sale. „Pește prăjit? Da”

Peștele prăjit nu trebuie eliminat automat din meniu doar pentru că este preparat în ulei. Nutriționistul Mihaela Bilic atrage atenția asupra avantajelor peștilor mici, precum hamsia și șprotul, și explică de ce aceștia pot reprezenta o alegere interesantă pentru alimentația de zi cu zi. Potrivit specialistei, contează atât tipul de pește ales, cât și modul în care este preparat.

Un preparat popular în România, analizat de Mihaela Bilic

Într-o perioadă în care multe persoane încearcă să reducă aportul caloric și evită alimentele prăjite, Mihaela Bilic propune o abordare mai nuanțată. Peștii mici sunt apreciați pentru conținutul de acizi grași Omega-3, iar atunci când sunt consumați întregi pot furniza și minerale importante, inclusiv calciu.

Mihaela Bilic, despre peștele prăjit: de ce contează modul de preparare

Hamsia și șprotul se numără printre speciile de pește consumate frecvent în România, mai ales atunci când sunt prăjite și servite cu garnituri simple. Deși preparatele prăjite sunt adesea asociate cu un aport caloric ridicat, valoarea nutritivă a mesei depinde de mai mulți factori: cantitatea de ulei absorbită, porția consumată și ingredientele folosite.

Mihaela Bilic susține că peștele prăjit poate rămâne în alimentație dacă este pregătit corespunzător.

„Pește prăjit? Da, mai ales dacă e prăjit corect!”, explică nutriționistul, subliniind că un pește bine prăjit și scurs de ulei nu trebuie considerat automat un aliment foarte caloric.

Totuși, valoarea energetică diferă în funcție de rețetă. Peștele trecut prin făină sau alte învelișuri, prăjit în mult ulei și servit în porții mari poate avea un aport caloric semnificativ. De aceea, pentru o masă echilibrată, sunt importante atât tehnica de preparare, cât și cantitatea consumată.

De ce hamsia și șprotul sunt apreciate pentru conținutul de Omega-3

Unul dintre motivele pentru care peștii mici merită incluși în meniu este conținutul lor de acizi grași Omega-3, în special EPA și DHA. Acești nutrienți contribuie la funcționarea normală a organismului și sunt asociați cu beneficii pentru sănătatea cardiovasculară.

Mihaela Bilic recomandă să acordăm mai multă atenție acestor specii, care pot fi o alternativă practică pentru persoanele care doresc să consume pește mai des.

Pe lângă grăsimile benefice, hamsia și șprotul pot furniza proteine de bună calitate și diferite vitamine și minerale. Compoziția exactă depinde însă de specie, de modul de preparare și de faptul că peștele este consumat întreg sau doar sub formă de file.

Un alt avantaj este dimensiunea redusă a acestor pești. Deoarece se află la niveluri inferioare ale lanțului trofic, speciile mici tind să acumuleze mai puțin mercur decât peștii răpitori mari. Acest lucru le poate transforma într-o opțiune potrivită pentru diversificarea consumului de pește, fără a elimina necesitatea respectării recomandărilor privind siguranța alimentară.

Ce beneficii au hamsiile consumate întregi

Hamsiile sunt adesea preparate și consumate întregi, inclusiv cu oasele mici. Acest obicei alimentar poate aduce un avantaj nutritiv important: oasele comestibile contribuie la aportul de calciu, mineral esențial pentru menținerea sănătății oaselor și a dinților.

În plus, hamsia furnizează proteine și acizi grași Omega-3, iar includerea ei într-o alimentație variată poate contribui la acoperirea necesarului de nutrienți.

Totuși, este important să faci diferența între beneficiile peștelui în sine și cele ale preparatului final. Dacă hamsiile sunt foarte sărate sau prăjite într-o cantitate mare de ulei, masa poate avea mai mult sodiu și mai multe calorii. O porție moderată, alături de legume și alte alimente nutritive, poate reprezenta o variantă mai echilibrată.

Peștele congelat este o alternativă practică? Ce trebuie să știi

Un alt aspect abordat de Mihaela Bilic este consumul de pește congelat. Nutriționistul amintește că temperaturile scăzute reprezintă o metodă importantă de conservare pentru un aliment perisabil, precum peștele.

Congelarea rapidă și păstrarea la temperaturi adecvate pot ajuta la menținerea calității produsului și la încetinirea proceselor de degradare. Astfel, peștele congelat poate fi o alternativă convenabilă atunci când nu ai acces la un produs proaspăt.

Există însă o precizare importantă: congelarea obișnuită nu garantează eliminarea tuturor microorganismelor și nu face automat orice pește sigur pentru consum crud. Pentru a reduce riscurile, este necesar să respecți condițiile de păstrare și instrucțiunile de preparare de pe ambalaj.

Dacă vrei să consumi hamsii întregi, cumpără produse din surse sigure și gătește-le corespunzător. Nu considera congelarea un substitut pentru igiena alimentară sau pentru prepararea termică atunci când aceasta este necesară.

Cum poți include peștele prăjit într-o alimentație echilibrată

Nu este obligatoriu să renunți complet la preparatele preferate pentru a avea o dietă variată. În cazul peștelui prăjit, câteva alegeri simple pot ajuta la menținerea unui echilibru alimentar.

Alege pește de dimensiuni mici, precum hamsia sau șprotul, pentru a diversifica sursele de proteine și de Omega-3.

Folosește o cantitate potrivită de ulei și evită reutilizarea repetată a uleiului degradat prin încălzire.

Scurge bine peștele după prăjire, pentru a îndepărta excesul de ulei de la suprafață.

Adaugă legume proaspete sau gătite, care contribuie cu fibre, vitamine și minerale.

Acordă atenție porției și cantității de sare, mai ales dacă peștele este consumat alături de alte alimente sărate.

Peștele poate fi pregătit și la cuptor sau pe grătar, dacă preferi să reduci cantitatea de ulei folosită. Alegerea metodei de preparare poate varia în funcție de gusturi și de obiectivele alimentare.

Recomandarea Mihaelei Bilic: nu căuta permanent peștele perfect

Mesajul transmis de Mihaela Bilic este că peștele merită să rămână o prezență constantă în alimentație, iar speciile mici pot fi o alegere accesibilă și nutritivă. Hamsia și șprotul oferă proteine, acizi grași Omega-3 și, atunci când sunt consumate cu oasele comestibile, calciu.

În același timp, peștele prăjit nu trebuie evaluat doar prin prisma metodei de preparare. Cantitatea de ulei, porția, garnitura și frecvența consumului sunt elemente care influențează calitatea generală a mesei.

Prin urmare, o alimentație echilibrată nu presupune interdicții absolute, ci alegeri variate și adaptate nevoilor fiecărei persoane. Consumul regulat de pește, preparat în condiții sigure și asociat cu legume și alte alimente nutritive, poate face parte dintr-un stil de viață sănătos.