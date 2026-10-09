 Mihaela Bilic demontează un mit despre peștele prăjit. „Nu are multe calorii!” Ce trebuie să știm
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FotoMihaela Bilic demontează un mit despre peștele prăjit. „Nu are multe calorii!” Ce trebuie să știm

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Peștele este considerat unul dintre cele mai recomandate alimente pentru o dietă echilibrată, iar multe dintre ideile preconcepute legate de modul în care este preparat sau conservat nu sunt întotdeauna justificate. Mihaela Bilic a explicat care este cea mai bună metodă de a prepara peștele și dacă este bine să îl consumăm des.

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Foto: instagram

Ce spune Mihaela Bilic despre peștele prăjit

Nutriționista a postat pe pagina sa de Instagram o fotografie cu o farfurie de hamsii prăjite, însoțite de o descriere a celei mai bune metode de a prepara un pește. 

„Pește prăjit? Da, mai ales dacă e prăjit corect! Uleiul nu intră printre fibrele cărnii, dacă e scurs bine și crocant, peștele prăjit nu are multe calorii! Pește mic? Da, pentru că se află la baza lanțului trofic conține mai mult Omega 3 și nu are risc de contaminare cu mercur! Și este sălbatic garantat, nu există acvacultură pentru hamsie”, a declarat Mihaela Bilic.

Nutriționista a vorbit și despre peștele congelat și despre cât de important este să consumăm acest aliment cât mai des.

„Pește congelat? Da, frigul este cel mai bun agent de conservare în cazul produselor rapid perisabile cum este peștele, iar congelarea are și rol de sterilizare… în cazul în care vreți să mâncați hamsia întreagă. Mâncați pește cât mai des și nu mai pierdeți timpul să căutați peștele perfect!!”

Atunci când este prăjit corect și scurs bine de excesul de grăsime, uleiul nu pătrunde în mod semnificativ printre fibrele cărnii, iar preparatul nu ajunge să aibă un aport caloric atât de ridicat pe cât cred mulți consumatori. O crustă crocantă și o preparare atentă pot face diferența.

În plus, peștii de dimensiuni mici, precum hamsia, sunt adesea recomandați datorită profilului lor nutritiv. Fiind situați la baza lanțului trofic, aceștia conțin cantități importante de acizi grași Omega-3 și prezintă un risc redus de acumulare a mercurului, comparativ cu speciile de dimensiuni mari. Totodată, hamsia este capturată din mediul natural, nefiind crescută în sisteme de acvacultură.

Cu ce se ocupă Mihaela Bilic

Mihaela Bilic este medic primar diabet, nutriție și boli metabolice, cu o carieră construită atât în practica medicală, cât și în educația nutrițională. A absolvit Facultatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București în 1996, iar ulterior și-a efectuat rezidențiatul în cadrul Secției de Diabet și Boli de Nutriție a Spitalului Universitar de Urgență București.

În 2008 a obținut titlul de medic primar, iar în 2013 și-a completat pregătirea profesională cu un master în psihonutriție la Paris, specializare care studiază modul în care alimentația și procesele neurobiologice influențează emoțiile și comportamentul alimentar.

Regretul pe care îl are Mihaela Bilic după despărțirea de fostul partener

Viața personală a Mihaelei Bilic a fost, de-a lungul timpului, mult mai discretă decât activitatea sa profesională. Nutriționista a avut o relație de 13 ani cu medicul Constantin Stan, însă cei doi au ales să meargă pe drumuri separate.

Deși despărțirea s-a produs în urmă cu mulți ani, Mihaela Bilic a mărturisit că păstrează un regret legat de perioada petrecută împreună. Mai exact, în cei 13 ani de relație, nu au reușit să plece niciodată într-o vacanță împreună, fiind constant implicați în activitatea profesională.

Cu toate acestea, medicul nutriționist spune că relația lor a funcționat foarte bine din punct de vedere profesional. Mihaela Bilic a povestit că au construit numeroase proiecte împreună și că s-au susținut reciproc în carieră. Potrivit acesteia, fostul partener era extrem de dedicat profesiei, ajungând să opereze inclusiv în weekenduri, iar colaborarea dintre ei a contribuit la dezvoltarea activității medicale pe care o desfășurau.

Deși relația sentimentală s-a încheiat, medicul recunoaște că privirea retrospectivă asupra anilor petrecuți împreună este însoțită atât de recunoștință pentru realizările profesionale comune, cât și de regretul că nu au găsit timp pentru mai multe momente dedicate vieții personale.

„Eu, când l-am cunoscut, țin minte că opera și noaptea în weekend, iar abia după șapte ani, fetele din clinică au rămas șocate că doctorul a fost de acord să nu opereze duminica. Ne-am potențat în zona asta, iar din punct de vedere profesional, cu privire la chirurgia estetică, am avansat împreună”, a spus Mihaela Bilic pentru emisiunea lui Cătălin Măruță.

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