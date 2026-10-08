 Desertul de toamnă care se face fără cuptor: cheesecake cu dovleac, biscuiți crocanți și caramel
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Desertul de toamnă care se face fără cuptor: cheesecake cu dovleac, biscuiți crocanți și caramel

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Un cheesecake cu dovleac poate fi pregătit foarte simplu, fără să fie nevoie să pornești cuptorul. Rețeta propune un desert cremos, cu o textură catifelată și arome specifice toamnei, care se pregătește în doar trei pași.

Cheesecake cu dovleac
Cheesecake cu dovleac Foto: allrecipes.com

Pe lângă crema fină cu dovleac, desertul are și un strat crocant de biscuiți graham amestecați cu unt. La final, cheesecake-ul este completat cu sos de caramel, pentru un plus de savoare. Preparatul poate fi făcut din timp și lăsat la rece peste noapte.

Cum se pregătește cheesecake-ul cu dovleac fără coacere

Pentru început, se mixează 226 g de cremă de brânză, înmuiată în prealabil, cu ajutorul unui mixer electric, la viteză medie, timp de aproximativ două minute. Când devine fină, se adaugă 690 g de umplutură pentru cheesecake, 180 g de piure de dovleac și 1/4 de linguriță de sare.

Ingredientele se mixează din nou aproximativ două minute, până când compoziția este bine omogenizată, potrivit allrecipes.com.

Într-un alt bol se combină 96 g de budincă instant cu aromă de pumpkin spice și 120 ml de lapte integral rece. Se amestecă până când compoziția devine foarte groasă.

Budinca se adaugă peste crema de brânză și se mixează aproximativ un minut, până când toate ingredientele sunt bine încorporate. La final, se adaugă 60-70 g de topping de frișcă, care se încorporează ușor.

Compoziția obținută se transferă într-o tavă de aproximativ 20 x 20 de centimetri și se întinde într-un strat uniform.

Stratul crocant se adaugă înainte de răcire

Pentru topping, se folosesc 200 g de biscuiți graham zdrobiți grosier și aproximativ 55 g de unt sărat topit. Cele două ingrediente se amestecă până când biscuiții sunt bine acoperiți cu unt.

Amestecul se presară uniform peste crema de cheesecake. Tava se acoperă ușor cu folie alimentară și se introduce în frigider pentru cel puțin opt ore. Desertul poate fi lăsat și peste noapte la rece.

Înainte de servire, cheesecake-ul se decorează cu aproximativ 80 g de sos de caramel, turnat deasupra.

Rezultatul este un desert fără coacere, cu o cremă densă și fină, aromă de dovleac și condimente, plus un topping crocant de biscuiți și unt. Rețeta este suficientă pentru aproximativ opt porții.

Ingrediente:

  • 226 g cremă de brânză, înmuiată
  • 690 g umplutură pentru cheesecake
  • 180 g piure de dovleac la conservă
  • 1/4 linguriță sare
  • 96 g budincă instant cu aromă de pumpkin spice
  • 120 ml lapte integral rece
  • 60-70 g topping de frișcă, decongelat
  • 200 g biscuiți graham, zdrobiți grosier
  • 55 g unt sărat, topit
  • 80 g sos de caramel

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