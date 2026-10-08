Tacos cu carne, legume și guacamole, o cină delicioasă și ușor de pregătit

Un preparat ușor de pregătit, perfect pentru o masă gustoasă alături de familie sau prieteni.

Tacos cu carne, legume și guacamole Foto: Shutterstock

Ingrediente

8 tortilla mici

2 avocado bine coapte

500 g carne tocată de vită

1 ceapă

2 căței de usturoi

1 ardei gras roșu

150 g porumb fiert

200 g roșii cherry

½ ceapă roșie

1 salată verde mică

1 ardei iute

2 linguri ulei de măsline

1 linguriță boia dulce

½ linguriță boia afumată

½ linguriță chimion măcinat

2 linguri zeamă de lime

½ legătură coriandru sau pătrunjel

sare și piper

felii de lime, pentru servit

Mod de preparare

Cureți ceapa și usturoiul și le toci mărunt. Tai ardeiul gras cuburi mici, iar ardeiul iute rondele subțiri.

Încingi o lingură de ulei într-o tigaie și călești ceapa și ardeiul gras 4–5 minute. Adaugi usturoiul și mai gătești un minut.

Pui carnea tocată în tigaie și o rumenești 7–8 minute, desfăcând-o cu o lingură de lemn. Adaugi boiaua dulce, boiaua afumată și chimionul, apoi potrivești de sare și piper.

Adaugi porumbul și jumătate din cantitatea de roșii cherry, tăiate sferturi. Mai gătești compoziția 2–3 minute, apoi o iei de pe foc.

Cureți avocado și zdrobești pulpa cu o furculiță. Adaugi o lingură de ulei, zeama de lime, jumătate din ceapa roșie tocată fin și puțin coriandru. Condimentezi guacamole-ul cu sare și piper și amesteci până devine cremos.

Speli salata și o rupi în bucăți potrivite. Tai roșiile cherry rămase jumătăți, iar ceapa roșie rămasă o tai rondele subțiri.

Încălzești tortilla câte 20–30 de secunde pe fiecare parte, într-o tigaie uscată, până devin moi și ușor rumenite.

Umpli fiecare tortilla cu salată, carne condimentată, porumb, roșii cherry și ceapă roșie. Adaugi deasupra câte o porție generoasă de guacamole și presari ardei iute și verdeață. Servești tacos imediat, cu felii de lime și guacamole suplimentar alături.