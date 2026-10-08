Nu lăsa prunele să se strice! Trucurile prin care le poți păstra toată iarna

Prunele sunt printre vedetele toamnei, însă sezonul lor este destul de scurt. Dacă ai cumpărat o cantitate mai mare sau ai avut o recoltă bogată, nu trebuie să le lași să se coacă excesiv. Există mai multe metode prin care poți păstra prunele pentru lunile reci, astfel încât să te bucuri de gustul lor și iarna.

Prune Foto: Shutterstock

Înainte de orice, este important să alegi cu atenție fructele. Pentru conservare sunt potrivite prunele proaspete, cărnoase și bine coapte, dar nu moi sau alterate. Fructele trebuie să aibă o culoare uniformă, să fie fără pete, lovituri, coajă ruptă sau zone moi.

Cum alegi și congelezi corect prunele

O prună bună trebuie să fie relativ grea pentru dimensiunea ei și să cedeze ușor atunci când este apăsată. Dacă se simte foarte ușoară, este posibil să fi pierdut deja o parte din apă. Prunele foarte moi, din care se scurge zeamă, trebuie evitate, deoarece pot fi prea coapte sau deja alterate.

Și interiorul fructului trebuie verificat. Pulpa trebuie să fie fermă, fără porțiuni maronii, zone moi sau urme de insecte.

Una dintre cele mai simple metode de conservare este congelarea. Ideal este să pui prunele la congelator înainte ca acestea să devină foarte moi.

Spală bine fructele și îndepărtează codițele. Taie fiecare prună în două, pe lungime, apoi răsucește cele două jumătăți. Dacă sâmburele rămâne prins de pulpă, îndepărtează-l cu grijă folosind cuțitul.

Așază bucățile de prună într-un singur strat, pe o tavă acoperită cu hârtie de copt. Pune tava în congelator și lasă fructele câteva ore, până când devin tari. Ulterior, transferă-le într-o pungă sau într-un recipient care se închide etanș și poate fi folosit la congelator.

Prunele congelate pot fi folosite ulterior pentru plăcinte, tarte, gem, smoothie-uri sau alte deserturi.

O altă variantă este conservarea la borcan. Prunele pot fi puse întregi sau tăiate în jumătate, cu sau fără sâmburi. Pentru fructele întregi, coaja trebuie înțepată în câteva locuri cu o scobitoare, o furculiță sau vârful unui cuțit. Astfel, aceasta are mai puține șanse să se spargă în timpul procesării.

Dacă sâmburele se desprinde ușor, prunele pot fi tăiate în jumătate și curățate înainte de a ajunge în borcan. Fructele trebuie să fie coapte, dulci și ușor moi, dar suficient de ferme încât să nu se zdrobească.

Prunele pot fi puse în borcane în apă, suc de fructe sau sirop. Există și varianta unei scurte preparări termice înainte de conservare. Fructele sunt adăugate în lichidul adus la fierbere și mai sunt gătite aproximativ două minute, după care se lasă acoperite 20-30 de minute.

Ulterior, prunele fierbinți sunt transferate în borcane, iar lichidul se adaugă deasupra, lăsând aproximativ 1,3 centimetri până la margine.

Compot și dulcețuri de prune pentru lunile reci

Pentru cei care preferă un desert pregătit direct în borcan, compotul de prune este o variantă simplă. Pentru aproximativ 750 de grame de prune fără sâmburi se pot folosi 360 ml de apă, între una și trei linguri de zahăr sau zahăr brun, o lingură de suc de lămâie, jumătate de linguriță de scorțișoară și jumătate de linguriță de vanilie.

Apa, zahărul și condimentele se pun la fiert, iar sucul de lămâie se adaugă după ce amestecul dă în clocot. Prunele se pun apoi într-o cratiță împreună cu lichidul și se lasă aproximativ cinci minute la foc mic, scrie ProTV.

Compotul se pune în borcane curate și pregătite pentru conservare, lăsând din nou aproximativ 1,3 centimetri spațiu până la margine. Borcanele închise se procesează într-o oală cu apă timp de 30 de minute, apoi se lasă încă cinci minute în baia de apă după oprirea focului.

După răcirea completă, este important să verifici capacele. Dacă unul dintre ele se mișcă în sus și în jos atunci când este apăsat în centru, borcanul nu s-a închis corespunzător și trebuie păstrat la frigider.

Și dulceața este o soluție excelentă pentru conservarea prunelor. Pentru o variantă clasică sunt suficiente un kilogram de prune fără sâmburi, 500 de grame de zahăr și o lingură de suc de lămâie. Prunele se lasă cu zahărul timp de una-două ore, apoi se fierb la foc mediu aproximativ 30-40 de minute.

Pentru o aromă diferită, poți pregăti dulceață de prune cu scorțișoară. La un kilogram de prune se folosesc aproximativ 400-500 de grame de zahăr, un baton de scorțișoară și o lingură de suc de lămâie. Amestecul se fierbe 35-45 de minute, iar batonul de scorțișoară se îndepărtează înainte ca dulceața să fie pusă în borcane.

O combinație potrivită pentru cei care vor să încerce ceva diferit este dulceața de prune și piersici cu vanilie și scorțișoară. Se pot folosi câte 500 de grame din fiecare fruct, 500 de grame de zahăr, o lămâie și vanilie.

Prunele pot fi folosite și pentru prepararea țuicii, datorită zaharurilor naturale care participă la fermentație. Pentru această utilizare sunt potrivite fructele foarte coapte, inclusiv cele căzute din pom, însă trebuie eliminate cele cu mucegai sau semne de putrezire.