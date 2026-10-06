Roșii cherry pentru iarnă. Cum le pregătești la borcan

Roșiile cherry pot fi păstrate la borcan pentru a te bucura de gustul lor și în lunile reci. Rețeta este simplă și reprezintă o modalitate practică de a pune la păstrare roșiile pentru iarnă.

Roșii cherry pentru iarnă Foto: Shutterstock

Ingrediente

1 kg roșii cherry

10 căței de usturoi

sare grunjoasă

ulei de măsline

oțet de mere

frunze de busuioc

Mod de preparare

Speli bine roșiile, apoi le înțepi în câteva locuri și le așezi în borcane sterilizate. Pui printre ele căței de usturoi, în funcție de mărimea borcanelor, adaugi una sau două frunze de busuioc, o lingură de sare grunjoasă, una de oțet și completezi cu ulei de măsline.

Închizi ermetic borcanele, apoi le sterilizezi în cuptor aproximativ 30 de minute. Le scoți, le acoperi cu pături și, a doua zi, le depozitezi.