 Cum se prepară magiunul de prune fără zahăr. Rețeta tradițională pas cu pas
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Cum se prepară magiunul de prune fără zahăr. Rețeta tradițională pas cu pas

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Toamna vine la pachet cu una dintre cele mai gustoase și sănătoase tradiții culinare: magiunul de prune fără zahăr. Preparat dintr-un singur ingredient - prune bine coapte, dulci și zemoase - magiunul este dovada că natura nu are nevoie de adaosuri artificiale pentru a crea un desert delicios.

Rețetă magiun cu prune
Rețetă magiun cu prune Foto: arhivă

Ce este magiunul și prin ce se diferențiază de gem?

La prima vedere, magiunul seamănă cu gemul, însă procesul de preparare este complet diferit. În rețeta tradițională nu se adaugă zahăr, pectină sau conservanți.

Secretul stă în fierberea lentă: pe măsură ce apa se evaporă, fructele își concentrează zaharurile naturale, iar cojile se transformă într-o pastă fină, oferind preparatului culoarea închisă caracteristică și o consistență cremoasă, extrem de ușor de întins.

Cel mai celebru magiun este cel de Topoloveni, produs cu Indicație Geografică Protejată în Uniunea Europeană din 2011, având o tradiție documentată încă din anul 1914, potrivit Libertatea.

Cum alegi cele mai bune prune pentru magiun

Pentru un magiun reușit, alege prune de sfârșit de vară sau început de toamnă, bine coapte, dulci și cărnoase. Fructele ideale sunt cele care se simt ușor moi la apăsare, iar sâmburele se desprinde ușor de pulpă. O coajă ușor zbârcită în zona codiței poate indica faptul că pruna a pierdut puțină apă, dar are mai multă dulceață - atâta timp cât fructul este sănătos, îl poți folosi.

Nu este nevoie să folosești un singur soi. Un amestec de prune poate da un gust mai echilibrat: unele aduc dulceață, altele aromă sau o notă discretă de aciditate. Important este ca toate să fie bine coapte.

Alege doar fructe sănătoase, fără mucegai și fără miros de fermentat. Prunele lovite pot fi folosite dacă partea afectată este îndepărtată, însă cele alterate trebuie aruncate. Prunele căzute recent pot fi folosite doar dacă sunt întregi, curate și fără semne de fermentare sau atac de insecte.

Rețetă tradițională de magiun de prune fără zahăr

Ingrediente:

  • 5 kg prune foarte bine coapte
  • 50–100 ml apă, doar dacă prunele sunt mai puțin zemoase

Din această cantitate vei obține aproximativ 1,5–2 kg de magiun, în funcție de soi și de durata fierberii. Spală prunele în două-trei ape și lasă-le să se scurgă complet. Taie fiecare fruct în jumătate, scoate sâmburele și verifică pulpa, îndepărtând orice porțiune alterată.

Pune prunele direct în oală. Dacă sunt foarte coapte și au mult suc, nu este nevoie să adaugi apă. Lasă-le 20–30 de minute înainte să pornești focul - în acest timp vor lăsa suficient lichid cât să nu se lipească la început.

Dacă prunele sunt cărnoase și mai uscate, adaugă doar un strop de apă, cât să umezești fundul vasului. O cantitate prea mare de apă va prelungi inutil fierberea și va dilua aroma.

Vasul cel mai potrivit pentru magiun

Pentru magiun, cel mai bine este să folosești o cratiță sau o oală largă și cu fund gros. O suprafață mare ajută apa să se evapore mai repede, iar fundul gros distribuie uniform căldura și reduce riscul ca prunele să se prindă de vas.

Este util ca oala să fie și puțin înaltă, deoarece pe măsură ce magiunul se îngroașă, se formează bule mari care pot arunca stropi fierbinți. Nu umple vasul până la margine - pentru aproximativ 5 kg de prune, un vas de 8–10 litri este ideal.

Materialele cele mai potrivite sunt inoxul cu fund gros sau fonta emailată, care mențin bine temperatura și nu ard ușor compoziția. Poți folosi și un ceaun bine întreținut, dacă îl ai la îndemână.

Cum să faci magiunul să nu se lipească

Pentru că magiunul are un timp lung de fierbere, este esențial să îl supraveghezi atent ca să nu se prindă de fundul vasului. De aceea, o oală cu fund gros, dublu este de mare ajutor: distribuie căldura uniform și reduce riscul de ardere.

Fierbe magiunul la foc mic și amestecă regulat, trecând lingura pe toată suprafața fundului oalei, inclusiv în zona unde baza se întâlnește cu pereții - acolo se lipește cel mai ușor.

Pe măsură ce magiunul se îngroașă, se poate prinde în doar câteva minute. Dacă observi o zonă arsă, nu o răzui și nu o amesteca în restul compoziției. Mută imediat magiunul curat într-un alt vas și continuă fierberea la foc mai mic.

Este mai simplu să controlezi o cantitate mai mică. Dacă ai 10 kg de prune, e mai sigur să folosești două vase largi, nu o singură oală plină până aproape de margine.

Greșeli de evitat

Evită prunele necoapte atunci când vrei să faci magiun. Fierberea lungă nu poate transforma prunele acre în unele dulci. Pentru magiun fără zahăr, prunele trebuie să fie foarte coapte.

O altă problemă apare atunci când se adaugă prea multă apă la început: fierberea se prelungește inutil, iar aroma se diluează. Prunele coapte au suficient suc pentru a se găti singure, așa că apa trebuie folosită doar în cantitate minimă, strict pentru a proteja fundul vasului în primele minute.

Focul mare poate părea o soluție rapidă, dar crește mult riscul ca magiunul să se ardă. O porțiune prinsă de fund capătă un gust amar și afumat care se răspândește repede în toată compoziția.

La fel de important este și timpul de fierbere: dacă magiunul nu este gătit suficient, rămâne prea moale din cauza apei în exces; dacă este fiert prea mult, devine prea tare și poate căpăta un gust de caramel ars.

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