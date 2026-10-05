Ai dovleac în casă? Încearcă această plăcintă fără zahăr, cu aromă de toamnă

Cauți o rețetă de plăcintă cu dovleac fără zahăr adăugat, potrivită pentru zilele de toamnă? Dovleacul bine copt este suficient de aromat și dulce pentru a deveni baza unui desert delicios, mai ales atunci când este combinat cu scorțișoară, vanilie și puțină nucșoară.

Ai dovleac în casă? Încearcă această plăcintă fără zahăr Foto: arhiva

Această plăcintă cu dovleac fără zahăr are un aluat fraged și o umplutură bogată, parfumată și cremoasă. Nu ai nevoie de ingrediente complicate, iar rețeta poate fi adaptată cu ușurință pentru o variantă de post sau vegană.

Un avantaj important este că rețeta nu folosește zahăr rafinat. Dacă dovleacul este bine copt și dulce, aroma lui naturală este pusă în valoare de condimente, fără să fie nevoie de o cantitate mare de îndulcitor.

Ingrediente pentru plăcinta cu dovleac fără zahăr

Pentru o tavă rotundă de aproximativ 24-26 cm, pregătește următoarele ingrediente.

Pentru umplutura de dovleac

1 kg de dovleac curățat;

1-2 linguri de ulei;

1-2 lingurițe de scorțișoară;

½ linguriță de nucșoară;

1 linguriță de extract de vanilie;

coaja rasă de la o portocală, dacă îți place aroma citrică;

1-2 linguri de nuci tocate, opțional;

un praf de sare.

Pentru aluatul fraged

300 g de făină;

100 g de unt rece;

80-100 ml de apă rece;

un praf de sare.

Pentru o plăcintă cu dovleac de post, înlocuiește untul cu margarină vegetală sau folosește un aluat pe bază de ulei.

Cum alegi dovleacul pentru această rețetă

Gustul final al plăcintei depinde foarte mult de soiul și gradul de coacere al dovleacului.

Pentru această rețetă, alege o bucată de dovleac cu pulpă bine coaptă, aromată și cât mai dulce. Un dovleac cu multă apă va necesita un timp mai lung de gătire, deoarece excesul de lichid trebuie eliminat înainte ca umplutura să ajungă în aluat.

Dacă ai posibilitatea, poți și coace dovleacul în cuptor înainte de preparare. Prin coacere, aroma devine mai intensă, iar pulpa pierde din apă.

Cum se prepară plăcinta cu dovleac fără zahăr

1. Pregătește umplutura

Curăță dovleacul de coajă și semințe, apoi dă pulpa pe răzătoarea mare.

Pune dovleacul într-o tigaie încăpătoare, adaugă uleiul și lasă-l la foc mic aproximativ 15-20 de minute. Amestecă periodic pentru ca pulpa să nu se lipească.

Scopul este ca dovleacul să se înmoaie și să piardă o parte din apa pe care o conține. Umplutura nu trebuie să fie apoasă, deoarece excesul de lichid poate afecta textura aluatului.

După ce dovleacul s-a înmuiat, oprește focul și adaugă scorțișoara, nucșoara, vanilia și, dacă dorești, coaja rasă de portocală.

Lasă compoziția să se răcească înainte de a monta plăcinta.

Sfat: dacă dovleacul este foarte zemos, mai lasă-l câteva minute pe foc. O umplutură mai concentrată va da o plăcintă mai gustoasă și va ajuta aluatul să rămână fraged.

2. Pregătește aluatul

Într-un bol, amestecă făina cu sarea.

Adaugă untul rece, tăiat în bucățele, și încorporează-l rapid cu vârful degetelor până când obții o textură asemănătoare unor firimituri.

Toarnă treptat apa rece și adună aluatul până când devine omogen. Nu este nevoie să îl frămânți mult.

Formează o bilă, învelește aluatul și pune-l la frigider pentru aproximativ 30 de minute.

Acest pas ajută aluatul să devină mai ușor de întins și să își păstreze textura fragedă după coacere.

3. Montează plăcinta

Împarte aluatul în două bucăți.

Întinde prima parte într-o foaie suficient de mare pentru a acoperi baza și marginile tăvii. Așază aluatul în tavă și înțeapă-l ușor cu o furculiță.

Distribuie uniform umplutura de dovleac răcită.

Întinde și cea de-a doua bucată de aluat și așaz-o peste dovleac. Presează ușor marginile pentru a închide plăcinta.

Pentru ca aburul să poată ieși în timpul coacerii, fă câteva mici crestături în partea superioară a aluatului.

4. Coace plăcinta

Încălzește cuptorul la 180°C.

Introdu tava în cuptor și coace plăcinta aproximativ 40-50 de minute, până când suprafața aluatului capătă o nuanță aurie.

După coacere, lasă plăcinta să se răcească înainte de a o felia. Umplutura este mai moale cât timp este fierbinte și se va stabiliza pe măsură ce desertul se răcește.

Cum obții o plăcintă cu dovleac dulce fără zahăr

Dacă dovleacul pe care l-ai ales nu este suficient de dulce, nu este obligatoriu să adaugi zahăr.

O primă soluție este să folosești un dovleac mai bine copt. Poți, de asemenea, combina dovleacul cu măr ras, care aduce dulceață naturală și se potrivește foarte bine cu scorțișoara.

O altă variantă este folosirea unor curmale mărunțite sau pasate în umplutură.

Este însă importantă o diferență: „fără zahăr adăugat” nu înseamnă „fără zaharuri”. Dovleacul, merele și curmalele conțin zaharuri prezente în mod natural.

Plăcintă cu dovleac de post, fără ouă

Rețeta poate fi transformată foarte ușor într-un desert de post.

Pentru aluat, înlocuiește untul cu margarină vegetală sau prepară un aluat simplu pe bază de făină, apă și ulei.

Umplutura de dovleac nu are nevoie de ouă pentru a fi gustoasă și consistentă. Important este să gătești suficient dovleacul pentru a elimina excesul de apă.

Astfel, poți obține o plăcintă de dovleac fără zahăr și fără ouă, potrivită și pentru cei care preferă preparatele vegane.

Ce condimente merg cel mai bine cu dovleacul

Dovleacul are o aromă blândă, ceea ce îl face foarte ușor de combinat cu diferite condimente.

Cele mai potrivite pentru o plăcintă sunt:

scorțișoara, pentru aroma clasică de toamnă;

vanilia, pentru un gust mai delicat;

nucșoara, folosită în cantitate mică;

ghimbirul, dacă îți place o aromă mai intensă;

cuișoarele, pentru o notă condimentată;

cardamomul, pentru o aromă mai sofisticată;

coaja de portocală, care echilibrează dulceața dovleacului.

Nu este necesar să le folosești pe toate. O combinație simplă de scorțișoară, vanilie și puțină nucșoară este suficientă pentru o plăcintă aromată.

Se poate face plăcinta și fără aluat clasic?

Da. Dacă vrei o variantă mai rapidă, poți folosi foi subțiri de plăcintă din comerț. În acest caz, întinde umplutura de dovleac între foi și unge-le ușor cu ulei sau unt topit, în funcție de varianta aleasă.

Este o soluție bună atunci când vrei să pregătești rapid un desert cu dovleac fără zahăr adăugat, fără să mai prepari aluatul de la zero.

Dovleacul – ingredientul vedetă al deserturilor de toamnă

Dovleacul este unul dintre ingredientele care definesc sezonul rece și poate fi folosit într-o varietate de rețete, de la supe și garnituri până la plăcinte, brioșe și prăjituri.

Pulpa de dovleac are o aromă dulceagă și conține carotenoide, inclusiv beta-caroten, precum și fibre și potasiu. Beta-carotenul poate fi transformat de organism în vitamina A, nutrient care contribuie la menținerea vederii normale și la funcționarea normală a sistemului imunitar.

Totuși, faptul că această rețetă nu conține zahăr adăugat nu înseamnă că plăcinta este lipsită de calorii. Făina și grăsimile folosite la prepararea aluatului contribuie la aportul energetic, iar dovleacul conține în mod natural carbohidrați.

Cum păstrezi plăcinta cu dovleac

După ce s-a răcit complet, plăcinta poate fi păstrată într-un recipient închis, într-un loc răcoros. Pentru o perioadă mai lungă de păstrare, este recomandată refrigerarea.

Înainte de servire, o poți lăsa câteva minute la temperatura camerei. Astfel, aluatul își recapătă mai ușor textura, iar aroma dovleacului devine mai pregnantă.

De ce merită să încerci această rețetă

Această plăcintă cu dovleac fără zahăr este o variantă simplă pentru cei care vor să reducă zahărul adăugat fără să renunțe la deserturile de casă.

Dovleacul bine copt, scorțișoara, vanilia și nucșoara sunt suficiente pentru a crea o umplutură aromată, iar aluatul fraged completează desertul.

Poți păstra rețeta de bază sau o poți adapta după preferințe: cu nuci, măr, portocală, curmale ori într-o versiune complet vegetală.

Pe scurt, ai nevoie de un dovleac aromat, câteva condimente și un aluat simplu pentru a pregăti un desert de toamnă gustos, fără zahăr adăugat.