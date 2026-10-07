Dovleacul copt este unul dintre alimentele care definesc gustul toamnei. Aromat, dulce în mod natural și ușor de preparat, acesta poate fi savurat ca desert, gustare sau garnitură. Dincolo de aroma plăcută, pulpa de dovleac oferă organismului carotenoizi, fibre, potasiu și alți nutrienți importanți.



Mănânci dovleac copt? Iată ce se poate întâmpla în organism Foto: arhiva

Culoarea portocalie intensă a dovleacului este un indiciu al conținutului său de beta-caroten, un carotenoid pe care organismul îl poate transforma în vitamina A. În plus, dovleacul are o densitate calorică relativ redusă, ceea ce îl poate transforma într-o alternativă interesantă la deserturile foarte dulci.

Dar ce beneficii are dovleacul copt și cum îl putem include într-o alimentație echilibrată?

Dovleacul copt este bogat în beta-caroten

Unul dintre cele mai importante avantaje nutriționale ale dovleacului este conținutul de carotenoizi, în special beta-caroten.

Acesta este un precursor al vitaminei A, ceea ce înseamnă că organismul îl poate transforma în vitamina A atunci când are nevoie. Vitamina A contribuie la funcționarea normală a mai multor procese din organism, printre care:

menținerea vederii normale;

funcționarea sistemului imunitar;

sănătatea pielii și a mucoaselor;

procesele normale de diferențiere celulară.

Prin urmare, o porție de dovleac poate reprezenta o modalitate gustoasă de a introduce mai mulți carotenoizi în alimentație.

Ce beneficii are dovleacul pentru vedere

Vitamina A are un rol esențial în funcționarea normală a retinei și în mecanismele prin care ochiul se adaptează la lumină.

Dovleacul nu este un tratament pentru problemele de vedere și nu poate înlocui un consult oftalmologic. Totuși, includerea alimentelor bogate în carotenoizi într-o dietă variată contribuie la aportul nutrienților necesari pentru sănătatea oculară.

Pe lângă beta-caroten, dovleacul poate conține și alți carotenoizi, precum luteina și zeaxantina, compuși vegetali care au fost cercetați în legătură cu sănătatea ochilor.

Dovleacul poate susține funcționarea normală a imunității

În sezonul rece, alimentația devine și mai importantă pentru asigurarea unui aport suficient de vitamine și minerale.

Dovleacul furnizează carotenoizi și vitamina C, nutrienți implicați în funcționarea normală a sistemului imunitar.

Este important însă să facem diferența între o alimentație echilibrată și promisiunile exagerate despre „alimente care cresc imunitatea”. Niciun aliment consumat singur nu poate preveni răcelile sau infecțiile.

Beneficiile apar în contextul unei alimentații variate, alături de somn suficient, activitate fizică și un stil de viață sănătos.

Dovleacul copt poate fi o alternativă bună la deserturile foarte calorice

Dulceața naturală a dovleacului devine mai intensă după coacere, deoarece o parte din apă se pierde, iar aromele se concentrează.

Astfel, dovleacul poate fi consumat simplu, cu scorțișoară, nuci sau semințe, fără să fie nevoie de cantități mari de zahăr.

Comparativ cu multe produse de patiserie și deserturi ultraprocesate, dovleacul copt simplu are o densitate energetică redusă.

Desigur, lucrurile se schimbă atunci când peste dovleac se adaugă mult zahăr, sirop, frișcă sau alte ingrediente bogate în calorii.

Cu cât preparatul este mai simplu, cu atât păstrează mai bine avantajul nutrițional al dovleacului.

Fibrele din dovleac sunt importante pentru digestie

Dovleacul oferă și fibre alimentare, iar acestea au un rol important în funcționarea normală a sistemului digestiv.

Fibrele contribuie la:

menținerea unui tranzit intestinal normal;

creșterea senzației de sațietate;

formarea scaunului;

susținerea unei microbiote intestinale sănătoase.

Dovleacul nu se numără printre cele mai concentrate surse de fibre, însă poate contribui la aportul zilnic atunci când este consumat ca parte a unei alimentații diversificate.

Pentru un aport mai bun de fibre, este preferabil să consumăm alimentul întreg, nu să îl transformăm în suc.

Dovleacul aduce și potasiu

Un alt nutrient prezent în dovleac este potasiul, mineral implicat în funcționarea normală a sistemului nervos și a mușchilor și în menținerea echilibrului hidroelectrolitic.

Alimentele vegetale reprezintă surse importante de potasiu, iar dovleacul poate contribui la aportul zilnic, alături de cartofi, leguminoase, fructe, legume, nuci și semințe.

O alimentație bogată în alimente vegetale este, de altfel, una dintre componentele importante ale unui stil alimentar favorabil sănătății cardiovasculare.

Dovleacul poate fi inclus într-o alimentație pentru controlul greutății

Dovleacul este interesant și pentru persoanele care urmăresc să își controleze aportul caloric.

Pulpa are multă apă și un număr relativ redus de calorii raportat la volumul alimentului. Asta înseamnă că o porție generoasă poate oferi sațietate fără să aducă la fel de multe calorii precum unele deserturi sau produse de patiserie.

Important este cu ce asociem dovleacul.

Dovleac copt cu scorțișoară și câteva nuci este foarte diferit, din punct de vedere nutrițional, de un desert din dovleac încărcat cu zahăr, unt și frișcă.

Dovleacul este dulce. Ce se întâmplă cu glicemia?

Gustul dulce al dovleacului poate ridica întrebări în cazul persoanelor care urmăresc să își controleze glicemia.

Dovleacul conține carbohidrați, iar răspunsul glicemic poate varia în funcție de cantitatea consumată, soi, modul de preparare și alimentele cu care este asociat.

O porție de dovleac copt simplu nu trebuie confundată cu o plăcintă de dovleac în care se adaugă zahăr, făină și grăsimi.

Persoanele cu diabet sau cu alte probleme metabolice trebuie să țină cont de cantitatea totală de carbohidrați din alimentație și să urmeze recomandările personalizate primite de la medic sau dietetician.

Puțină grăsime poate favoriza absorbția carotenoizilor

Beta-carotenul și alți carotenoizi sunt compuși liposolubili. Prezența grăsimilor în cadrul aceleiași mese poate favoriza absorbția lor.

Din acest motiv, dovleacul poate fi combinat cu alimente precum:

nuci;

semințe de dovleac;

semințe de susan sau tahini;

câteva picături de ulei de măsline;

unt de arahide sau de migdale.

Nu este nevoie de cantități mari. Ideea este ca masa să conțină și o sursă de grăsimi nesaturate.

Dovleacul copt își păstrează valoarea nutritivă?

Gătirea modifică inevitabil compoziția alimentelor, însă afirmația că „prin coacere se pierd toate vitaminele” este greșită.

Anumiți nutrienți, precum vitamina C, sunt sensibili la temperatură și pot fi reduși prin preparare termică. În schimb, carotenoizii au un comportament diferit.

Prin încălzire, structura țesutului vegetal se modifică, iar carotenoizii pot deveni mai accesibili pentru absorbție.

De aceea, nu trebuie să alegem exclusiv între alimente crude și alimente gătite. O alimentație sănătoasă poate include ambele variante.

Ce rol are dovleacul pentru sănătatea pielii

Nutrienții din dovleac pot contribui indirect la procesele normale care mențin sănătatea pielii.

Vitamina A este implicată în menținerea pielii și a mucoaselor, în timp ce vitamina C participă la formarea normală a colagenului.

Carotenoizii sunt, de asemenea, cercetați pentru rolul lor în protecția celulelor împotriva stresului oxidativ.

Asta nu înseamnă că dovleacul poate elimina ridurile sau înlocui produsele de protecție solară. Alimentația este doar una dintre componentele îngrijirii pielii.

Dovleacul poate contribui la senzația de sațietate

Datorită conținutului ridicat de apă și prezenței fibrelor, dovleacul poate fi o alegere bună atunci când dorim o gustare sau o masă cu volum mare și densitate calorică relativ mică.

Acesta poate fi folosit în:

supe cremă;

piureuri;

garnituri;

terci de ovăz;

budinci;

deserturi simple.

Pentru o gustare mai echilibrată, dovleacul poate fi combinat cu iaurt simplu, nuci sau semințe, în funcție de preferințele alimentare.

Nu arunca semințele de dovleac

Atunci când pregătim un dovleac întreg, semințele pot fi transformate într-o gustare crocantă și gustoasă.

Semințele de dovleac au un profil nutrițional diferit de pulpă și sunt mai concentrate în:

proteine;

grăsimi nesaturate;

magneziu;

zinc;

fier.

Ele pot fi curățate, uscate și coapte la cuptor, obținând astfel o gustare care poate fi adăugată în salate, iaurt sau terciuri.

În plus, folosirea semințelor este o metodă simplă de a reduce risipa alimentară.

Cât dovleac copt putem consuma?

Nu există o cantitate universală de dovleac care trebuie consumată zilnic.

Pentru un adult sănătos, o porție de aproximativ 150-250 de grame poate fi inclusă fără probleme într-o alimentație variată, însă necesarul diferă în funcție de vârstă, nivelul de activitate fizică și restul alimentelor consumate.

Dovleacul poate apărea în meniu de mai multe ori pe săptămână în sezon, dar este bine să alternăm legumele pentru a beneficia de o gamă cât mai largă de nutrienți și compuși vegetali.

Cum poți prepara dovleacul copt

Una dintre cele mai simple variante este să tai dovleacul în felii, să îndepărtezi semințele și să îl introduci în cuptor până când pulpa devine moale.

Pentru o variantă dulce, îl poți servi cu:

scorțișoară;

nuci;

semințe;

iaurt simplu.

Pentru o variantă sărată, dovleacul copt poate fi combinat cu:

usturoi;

cimbru;

rozmarin;

ulei de măsline;

brânză;

leguminoase.

În acest fel, același aliment poate deveni atât desert, cât și componentă a unei mese principale.

De ce merită să incluzi dovleacul în meniul de toamnă

Dovleacul nu este un aliment-minune și nu trebuie privit ca un tratament pentru diferite boli. Valoarea sa vine din combinația dintre nutrienți, versatilitate și densitate calorică redusă.

Consumat simplu sau integrat în mese echilibrate, dovleacul poate contribui la aportul de beta-caroten, fibre, potasiu și vitamina C.

Un alt avantaj important este că poate înlocui, din când în când, deserturile foarte bogate în zahăr și grăsimi.

Pe scurt, dovleacul copt este una dintre cele mai simple alegeri alimentare ale toamnei: gustos, ușor de preparat și suficient de versatil pentru a fi folosit atât în preparate dulci, cât și sărate.