Lidia Fecioru, despre ingredientul care ar putea ajută la refacerea colagenului și încetinește îmbătrânirea. Cum poate fi folosit

Lidia Fecioru a atras atenția internauților cu recomandarea unui ingredient despre care susține că are numeroase beneficii pentru organism și ajută la refacerea colagenului.

Lidia Fecioru Foto: Arhiva Click!

Bioenergoterapeutul a vorbit despre proprietățile curcumei și a explicat cum poate fi folosită, dar a menționat și categoriile de persoane care ar trebui să evite consumul acesteia.

„Curcuma este o adevărată minunăție”

Bioenergoterapeutul Lidia Fecioru a explicat, în cadrul rubricii „Leacul zilei” din emisiunea „Adevăruri ascunse”, care sunt beneficiile consumului de curcuma și cum poate fi utilizată aceasta.

„Curcuma este o adevărată minunăție. Este un foarte bun antioxidant și ajută la refacerea colagenului. Acest condiment ajută la încetinirea procesului de îmbătrânire cu 25%. Deci, la patru litri de apă, adăugăm 200 g praf de curcuma. Se pune la fiert și se lasă până când apa scade la jumătate.

Se dă cu această apă pe tot ce înseamnă pete de vitiligo, pe erupții cutanate, urticarie. Totodată, curcuma ne ajută și în criza de astm bronșic. Avem nevoie de o lingură de curcuma, la un pahar cu apă.

Cei care au dischinezie biliară sau cei care au colesterolul mărit au contraindicații în ceea ce privește consumul de curcuma”, a spus Lidia Fecioru.

Ceaiul din coji de ceapă și usturoi, o altă recomandare a Lidiei Fecioru

Pe lângă recomandarea privind consumul de curcuma, bioenergoterapeutul a vorbit și despre beneficiile pe care le-ar avea ceaiul preparat din cojile de ceapă și usturoi. Aceasta le-a recomandat oamenilor să nu arunce cojile după ce gătesc, ci să le păstreze pentru a le folosi ulterior la prepararea unei infuzii.

„Știți că eu tot timpul spun să nu aruncați cojile de ceapă și nici pe cele de usturoi. Ce facem cu ele? Facem ceai. În fiecare zi să bem câte o cană de ceai. Cum facem un ceai simplu, așa ne facem și din coaja de ceapă. O păstrăm acolo uscată, o punem într-un borcănel, sfărâmată bine, ca să o adăugăm în ceai și o dăm prin strecurătoare. Bem un ceai pe zi.

Este o minunăție acest ceai de coji de ceapă. Este un antioxidant, îmbunătățește funcția vaselor capilare, oprește funcția de îmbătrânire, luptă foarte bine cu celulele canceroase, adică îl putem bea inclusiv preventiv, pentru a nu avea această boală. Explicația este aceea că aceste foi de ceapă conțin o substanță foarte bună, care ajută și pentru cei care au dezlipire de retină, de asemenea întărește mușchiul inimii, ajută și pentru cei care au cârcei noaptea.

Așa că nu aruncați cojile de ceapă, după ce ați gătit. Puneți-le într-un săculeț pe cele uscate, roșii, și când aveți timp le fărâmați și le lăsați acolo. Când e cazul, faceți un ceai”, a spus bioenergoterapeutul Lidia Fecioru, la emisiunea „Adevăruri ascunse”, de la Antena 3.