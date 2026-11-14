 Lidia Fecioru, despre ingredientul care ar putea ajută la refacerea colagenului și încetinește îmbătrânirea. Cum poate fi folosit
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Trucuri de frumusețeDragoste și SexEvenimenteHoroscopRețete culinareTravel
scroll right

Lidia Fecioru, despre ingredientul care ar putea ajută la refacerea colagenului și încetinește îmbătrânirea. Cum poate fi folosit

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Lidia Fecioru a atras atenția internauților cu recomandarea unui ingredient despre care susține că are numeroase beneficii pentru organism și ajută la refacerea colagenului. 

Lidia Fecioru
Lidia Fecioru Foto: Arhiva Click!

Bioenergoterapeutul a vorbit despre proprietățile curcumei și a explicat cum poate fi folosită, dar a menționat și categoriile de persoane care ar trebui să evite consumul acesteia.

„Curcuma este o adevărată minunăție”

Bioenergoterapeutul Lidia Fecioru a explicat, în cadrul rubricii „Leacul zilei” din emisiunea „Adevăruri ascunse”, care sunt beneficiile consumului de curcuma și cum poate fi utilizată aceasta.

„Curcuma este o adevărată minunăție. Este un foarte bun antioxidant și ajută la refacerea colagenului. Acest condiment ajută la încetinirea procesului de îmbătrânire cu 25%. Deci, la patru litri de apă, adăugăm 200 g praf de curcuma. Se pune la fiert și se lasă până când apa scade la jumătate.

Se dă cu această apă pe tot ce înseamnă pete de vitiligo, pe erupții cutanate, urticarie. Totodată, curcuma ne ajută și în criza de astm bronșic. Avem nevoie de o lingură de curcuma, la un pahar cu apă.

Cei care au dischinezie biliară sau cei care au colesterolul mărit au contraindicații în ceea ce privește consumul de curcuma”, a spus Lidia Fecioru.

Ceaiul din coji de ceapă și usturoi, o altă recomandare a Lidiei Fecioru

Pe lângă recomandarea privind consumul de curcuma, bioenergoterapeutul a vorbit și despre beneficiile pe care le-ar avea ceaiul preparat din cojile de ceapă și usturoi. Aceasta le-a recomandat oamenilor să nu arunce cojile după ce gătesc, ci să le păstreze pentru a le folosi ulterior la prepararea unei infuzii.

„Știți că eu tot timpul spun să nu aruncați cojile de ceapă și nici pe cele de usturoi. Ce facem cu ele? Facem ceai. În fiecare zi să bem câte o cană de ceai. Cum facem un ceai simplu, așa ne facem și din coaja de ceapă. O păstrăm acolo uscată, o punem într-un borcănel, sfărâmată bine, ca să o adăugăm în ceai și o dăm prin strecurătoare. Bem un ceai pe zi.

Este o minunăție acest ceai de coji de ceapă. Este un antioxidant, îmbunătățește funcția vaselor capilare, oprește funcția de îmbătrânire, luptă foarte bine cu celulele canceroase, adică îl putem bea inclusiv preventiv, pentru a nu avea această boală. Explicația este aceea că aceste foi de ceapă conțin o substanță foarte bună, care ajută și pentru cei care au dezlipire de retină, de asemenea întărește mușchiul inimii, ajută și pentru cei care au cârcei noaptea.

Așa că nu aruncați cojile de ceapă, după ce ați gătit. Puneți-le într-un săculeț pe cele uscate, roșii, și când aveți timp le fărâmați și le lăsați acolo. Când e cazul, faceți un ceai”, a spus bioenergoterapeutul Lidia Fecioru, la emisiunea „Adevăruri ascunse”, de la Antena 3.

Ghid de cumpărături

Karina, fiica Alinei Laufer si Jorge jpg
#Exclusiv Click!
VideoAlina Laufer și Jorge, din nou împreună la majoratul fiicei lor. Ce mărturisiri au făcut despre Karina: „Nu mă așteptam să am așa emoții” Vedete românești
zodie zodii pixabay jpg
Trei zodii binecuvântate de Dumnezeu! Rugăciunile le-au fost ascultate, iar viața li se schimbă radical Horoscop
image
Ilie Bolojan este socru mic: fiica cea mare a fostului premier se căsătorește la Oradea. Cine este alesul adevarul.ro
image
Manichiurista care ironizează salariile medicilor rezidenți și susține că ea câștigă mai bine: „De bani nu vorbim, că vede ANAF-ul!” adevarul.ro

Parteneri

image
Cristian Gațu a fost internat în stare critică! Ce se întâmplă cu fostul mare handbalist www.fanatik.ro
image
Ilie Bolojan, socru mic. Cu cine s-a căsătorit fiica cea mare a fostului premier. "Nu este o nuntă de partid" observatornews.ro
image
​Un tânăr francez a inventat un sistem prin care încălzeşte locuinţele cu mănuși de protecţie folosite în construcții www.antena3.ro
image
Primele imagini de la nunta fiicei lui Ilie Bolojan. Mirii s-au cununat la primărie. Cum arată ținutele nuntașilor www.gandul.ro
image
Tensiuni în familia regretatului Gabi Stângău! Mama vrea să-și deshumeze fiul și să-l ducă în locul natal. Văduva violonistului rupe tăcerea: „Nu mi-a fost comunicată nicio solicitare oficială” www.wowbiz.ro
image
Mesajul transmis de Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu după ce o angajată și-a pierdut viața. Daniela avea doar 56 de ani www.kanald.ro
image
Știrea momentului în România www.stirilekanald.ro
image
Cui a făcut cadou Gigi Becali 25 de vile. Ionuţ Luţu s-a mutat şi el aici! „Nu știu câți bani înseamnă” as.ro
image
Te pensionezi, dar continui să lucrezi. Când poate fi recalculată pensia pentru anii munciți după pensionare playtech.ro
image
Sabin Ilie a „explodat” în direct: „Sunt jucători care nu știu să stea în teren. Doamne, iartă-mă!” www.fanatik.ro
image
Primele IMAGINI de la nunta lui Marcel cu Armina. Singura ispită de la Insula Iubirii care le-a fost alături www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Mirela Vaida a spus tot, după Asia Express! Ce făcea Cheloo în emisiune, atunci când camerele de filmat se opreau. Detaliile care nu s-au văzut la TV! „Nu îi ieșea” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Camera 44, secretul întunecat al unui hotel de lux din București! Aici s-a pus la cale uciderea unui rege al României okmagazine.ro
image
Două prințese și o regină au murit năpraznic, în accidente auto! Trei destine regale frânte mult prea devreme. Erau adorate okmagazine.ro
image
#Muzee
Cum a ajuns bustul reginei Nefertiti în Germania? Istoria unei dispute de peste un secol historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
De ce romanul „Călătoriile lui Gulliver” este greșit înțeles, la 300 de ani de la publicare? historia.ro
de eurile electronice mici din casa ce faci cu bateriile ca tile vechi i gadgeturile stricate jpg
Deșeurile electronice mici din casă: ce faci cu bateriile, căștile vechi și gadgeturile stricate Advertoriale
imagine principala jpg
Tehnologia ascunsă din spatele unui cazinou online: Ce se întâmplă între deschiderea platformei și afișarea jocurilor Advertoriale
dm11 jpg
Giving Friday: alternativa dm la Black Friday, cu prețuri corecte și sprijin pentru nouă inițiative civice Advertoriale
zodie zodii pixabay jpg
Trei zodii binecuvântate de Dumnezeu! Rugăciunile le-au fost ascultate, iar viața li se schimbă radical Horoscop
zodii png
Ziua prosperității financiare, 14 noiembrie. Două zodii dau lovitura și atrag norocul de partea lor Horoscop
farfurie sănătoasă jpg
Secretul oamenilor care trăiesc peste 100 de ani. Dieta simplă, cu ingrediente pe care le găsești în orice piață Stil de viață
horoscop decembrie logo webp
Trei zodii scapă de probleme începând cu 14 noiembrie 2026! Venus revine în mers direct Horoscop
horoscop jpg
Horoscop sâmbătă, 14 noiembrie 2026. Gemenii primesc o veste neașteptată, iar Peștii trebuie să fie atenți la decizii Horoscop
image
Marcel Ciolacu a spus adevărul despre diploma de BAC. Ce s-a întâmplat, de fapt, la examenul maturității actualitate.net
image
Cât de verișoare sunt Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, și Cristina Chiriac, procurorul general, acuzată de Ovidiu Vanghele că a ținut la sertar probele din cazul fostului episcop de Huși? actualitate.net