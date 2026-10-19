 Lidia Fecioru, ritualul care te ajută să-ți găsești sufletul pereche! Ce trebuie să faci cu o monedă și o cănuță de lut
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Lidia Fecioru, ritualul care te ajută să-ți găsești sufletul pereche! Ce trebuie să faci cu o monedă și o cănuță de lut

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Lidia Fecioru a vorbit despre câteva metode prin care oamenii pot încerca să atragă iubirea și energiile pozitive în viața lor. Bioenergoterapeutul a explicat, în cadrul emisiunii Adevăruri ascunse, de la Antena 3, cum poate fi folosită o cănuță de lut pentru a ne concentra asupra dorințelor, dar și ce rol pot avea mantrele în acest proces.

Lidia Fecioru, ritualul care te ajută să-ți găsești sufletul pereche
Lidia Fecioru, ritualul care te ajută să-ți găsești sufletul pereche Foto: Captură TV

Potrivit acesteia, un ritual presupune folosirea unei monede și a unei cănuțe de lut, în timp ce o altă metodă constă în scrierea unui mesaj pozitiv pe o bucată de hârtie, care poate fi așezată sub pernă sau lângă oglindă.

Cum putem folosi o cănuță de lut pentru a ne pune dorințele

Lidia Fecioru a explicat pașii unui ritual care, potrivit spuselor sale, poate fi folosit pentru a ne concentra asupra dorințelor personale. Pentru realizarea acestuia, este nevoie de o cănuță de lut și de o monedă, iar în cazul în care dorința este legată de căsătorie, poate fi folosit și un inel.

„Se ia o cănuță de lut și se pune o monedă în ea. Atunci când spui dorința, să ții în mână acea monedă. Lăsăm cana 24 de ore pe pervazul geamului, cât să prindă un asfințit și un răsărit. Apoi o acoperim cu o cârpă curată albă și o ascundem undeva. Din când în când, să ne gândim la dorința noastră. Pentru căsătorie, se pune un inel în interior. Orice inel. Lăsăm cana acolo până când dorinţa se îndeplinește”, a explicat Lidia Fecioru în emisiunea Adevăruri ascunse de la Antena 3.

Mantrele, o altă metodă prin care ne putem concentra asupra dorințelor

O altă variantă prezentată de Lidia Fecioru este folosirea mantrelor, prin intermediul cărora oamenii își pot reaminti constant obiectivele și mesajele pozitive pe care doresc să le integreze în viața lor.

Potrivit bioenergoterapeutului, o astfel de mantră poate fi scrisă pe o bucată de hârtie și așezată la oglindă, sau sub pernă. Mesajul poate face referire la sănătate, la încrederea în sine ori la alte dorințe personale.

„E bine să ne scriem acea mantră pe o bucățică de hârtie și să ne-o punem chiar sub pernă sau la oglindă. De fiecare dată când ne uităm în oglinda aia să scrie acolo: sunt cel mai bun sau sunt cel mai sănătos sau un alt mesaj pe care îl vrem noi. Pe această foaie trebuie să scriem această mantră ca un mesaj și o putem pune sub pernă.

O prietenă de-a mea și-a făcut descrierea unui bărbat cu care voia să se mărite pe o foaie cu lux de amănunte și mi-a zis că atunci când s-a întâlnit cu soțul ei nu-i venea să creadă că era exact ce scrisese ea pe foaie?”, a adăugat bioenergoterapeutul.

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