 Este bine sau rău să mergi desculț prin casă? Ce spun medicii despre acest obicei
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Este bine sau rău să mergi desculț prin casă? Ce spun medicii despre acest obicei

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Mulți oameni renunță la pantofi imediat ce ajung acasă, însă puțini se întreabă dacă mersul desculț pe gresie, parchet sau alte suprafețe dure este benefic pentru sănătate. Potrivit specialiștilor, răspunsul este mai nuanțat decât pare la prima vedere.

Cât de sănătos este să mergi desculț prin casă
Cât de sănătos este să mergi desculț prin casă Foto: shutterstock

Ce beneficii are mersul desculț prin casă

Medicii podiatri spun că mersul desculț contribuie la întărirea musculaturii intrinseci a piciorului, adică a acelor mușchi mici care susțin mersul și echilibrul, potrivit Huffpost.

„Sunt un mare susținător al mersului desculț acasă. Acesta crește forța musculară a picioarelor”, a explicat podiatrul Robert Conenello.

Potrivit specialistului, multe dintre problemele pe care le observă în cabinet sunt cauzate de slăbirea acestor mușchi, proces care apare odată cu înaintarea în vârstă și utilizarea constantă a încălțămintei.

Pe lângă beneficiile pentru mobilitate, mersul desculț poate ajuta și pielea să rămână sănătoasă. Dermatologul Hannah Kopelman susține că lipsa șosetelor și a pantofilor permite pielii să respire mai bine și poate reduce riscul acumulării excesive de umiditate, asociată uneori cu infecțiile fungice.

Specialista mai spune că contactul direct cu diferite texturi poate avea și un efect relaxant.

„Simțirea diferitelor suprafețe sub tălpi poate fi liniștitoare și relaxantă, aproape ca o mini ședință de reflexoterapie”, a explicat aceasta.

Ce riscuri există

Chiar dacă avantajele sunt numeroase, mersul desculț nu este lipsit de riscuri. Praful, părul animalelor de companie sau reziduurile produselor de curățenie pot irita pielea sensibilă. Persoanele care suferă de eczeme, dermatită de contact sau alte afecțiuni cutanate trebuie să acorde o atenție specială acestui aspect.

De asemenea, există riscul de a aluneca pe suprafețe umede sau de a călca pe obiecte care pot provoca răni.

Medicii atrag atenția că persoanele care suferă de diabet, neuropatie sau probleme de circulație ar trebui să evite mersul desculț, deoarece chiar și o rană minoră poate avea complicații serioase.

Un alt dezavantaj este reprezentat de suprafețele foarte dure. În timp, acestea pot contribui la oboseala picioarelor și pot favoriza apariția fascitei plantare, o afecțiune dureroasă care afectează țesutul dintre călcâi și degete.

Când este recomandat să porți încălțăminte în casă

Specialiștii spun că este indicat să folosești papuci sau încălțăminte cu susținere atunci când petreci mult timp în picioare, de exemplu atunci când gătești sau faci treburi casnice.

„Atunci când stai perioade lungi în picioare, desculț, presiunea poate fi concentrată într-o anumită zonă a piciorului”, explică podiatrii.

Pentru cei care nu se simt confortabil desculți, șosetele reprezintă o variantă de compromis. Acestea oferă o protecție minimă împotriva alergenilor și a micilor accidente, fără să restricționeze complet libertatea de mișcare.

Concluzia medicilor

În general, mersul desculț printr-o locuință curată și bine întreținută este considerat sigur și chiar benefic pentru majoritatea oamenilor. Acest obicei poate ajuta la întărirea musculaturii picioarelor, la relaxare și la menținerea sănătății pielii.

Totuși, moderația rămâne cheia. Dacă ai afecțiuni ale pielii, diabet, probleme de circulație sau dureri ale picioarelor, este recomandat să ceri sfatul unui medic înainte de a renunța complet la încălțăminte.

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