 Bella Santiago nu și-a mai văzut mama de trei ani: „Am făcut o piesă pentru ea” Ce spune despre casa nouă și cadourile de la soț
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Bella Santiago nu și-a mai văzut mama de trei ani: „Am făcut o piesă pentru ea” Ce spune despre casa nouă și cadourile de la soț

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Bella Santiago (36 de ani) își dorește să ajungă în Filipine, pentru a-și revedea mama, pe care nu a mai îmbrățișat-o de trei ani.

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banner Bella Santiago no error jpg Foto: click.ro

Dorul a inspirat-o să-i dedice o piesă, pe care ar vrea să o lanseze chiar de ziua ei, a artistei, pe 1 decembrie. Frumoasa vedetă ne-a povestit și despre mutarea în casa nouă, sărbătorile în familie și motivul pentru care nu îi cere soțului bijuterii.

Printre concerte și planuri muzicale, Bella Santiago se gândește la o călătorie cu o însemnătate aparte: își dorește să meargă acasă, în Filipine, la mama sa. Au trecut trei ani de la ultima revedere, iar artista speră să ajungă din nou alături de ea.

Aș vrea să plec în Filipine, la mama. De trei ani n-am mai văzut-o, n-am mai fost în Filipine și atunci aș vrea să merg”, a mărturisit Bella Santiago pentru Click!

Mama cântăreței nu a venit până acum să o viziteze în România. Bella a explicat, cu umor, că temperaturile scăzute o descurajează să facă această călătorie.

„Nu, nu a venit. Nu a venit deloc, pentru că e frig și îi este frică de frig”, ne-a spus artista.

Bella Santiago, o piesă pentru mama, de ziua ei

Până la reîntâlnirea mult așteptată, Bella Santiago și-a pus dorul în muzică. A pregătit o melodie dedicată mamei sale și se gândește să o ofere publicului chiar pe 1 decembrie, când își sărbătorește ziua de naștere.

Acum am făcut o piesă pentru mama. Tocmai pentru că n-am văzut-o de trei ani, am făcut o piesă pentru mama și cred că aș vrea să lansez piesa de ziua mea”, a povestit cântăreața.

Muzica este prezentă și în viața fiicei sale. Întrebată dacă aceasta îi calcă pe urme, Bella a spus că fetei îi place să cânte.

Ea iubește foarte mult muzica și cred că asta a luat de la mine. Cântă, cântă, îi place!”, a spus artista.

Când se mută în casă nouă Bella Santiago

În ceea ce privește locuința pe care o pregătește împreună cu soțul său, Bella Santiago nu avansează deocamdată o dată sigură pentru mutare. Mai sunt lucruri de făcut, iar artista nu crede că familia va întâmpina sfârșitul acestui an în casa nouă.

Întrebată dacă mutarea ar putea avea loc anul acesta, cântăreața a răspuns: „Nu cred. Cred că ori la anul, ori în anul următor. Nu știu”.

Până atunci, sărbătorile de iarnă rămân un prilej de stat împreună cu cei dragi. Artista spune că familia păstrează obiceiul de a petrece acasă și de a face schimb de cadouri.

În fiecare an, noi stăm acasă, cu familia, schimbăm cadouri și stăm acasă”, ne-a mai povestit ea.

Cât despre masa de Crăciun, preparatele românești și-au câștigat deja locul în preferințele artistei, iar de gătit se ocupă soacra sa.

O las pe soacra mea să facă mâncare românească. Deja ne-am obișnuit”, a explicat Bella.

De ce nu îi cere soțului bijuterii

Prezentă la un eveniment cu bijuterii, Bella Santiago a răspuns cu umor când a fost întrebată cât de des primește astfel de cadouri de la soț: „Nu, niciodată!”. (râde)

Artista a explicat apoi că nici nu obișnuiește să îi ceară asemenea daruri. Pentru aparițiile pe scenă preferă accesoriile, mai ales că există riscul să le piardă în timpul concertelor.

Bijuterii nu prea primesc, nici nu prea cer. Eu port mai mult accesorii, pentru că le folosesc și merg la concerte. Cad, le pierd. Atunci, mai bine îmi iau accesorii”, a spus cântăreața.

Pe plan profesional, Bella își dorește să încheie anul cu muzică nouă. „Îmi doresc să mai fac niște piese, să iasă niște piese noi”, ne-a mărturisit artista, care are și concerte programate în perioada următoare.

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