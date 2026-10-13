 Verdictul psihologului Radu Leca, după reținerea lui Toma Cuzin: „Nu e doar un caz penal, ci un om aflat într-o luptă cu dependența”
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Verdictul psihologului Radu Leca, după reținerea lui Toma Cuzin: „Nu e doar un caz penal, ci un om aflat într-o luptă cu dependența”

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Actorul Toma Cuzin, Firicel din „Las Fierbinți” (PRO TV), a fost reținut ieri de polițiștii din Teleorman, după ce a provocat un accident rutier. Conducea mașina fără permis auto și ar fi ieșit pozitiv la două substanțe interzise, potrivit unor surse din anchetă. Exclusiv pentru Click!, psihologul Radu Leca și-a exprimat părerea despre acest caz grav. 

Radu Leca a analizat cazul actorului Toma Cuzin, care a mai avut probleme cu legea
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Radu Leca a analizat cazul actorului Toma Cuzin, care a mai avut probleme cu legea Foto: Facebook

A intrat în coliziune cu o altă mașină

Accidentul de mașină, în care a fost implicat și Toma Cuzin, a avut loc ieri, 12 octombrie, în jurul orei 18.45, pe raza comunei Peretu din județul Teleorman. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Teleorman, actorul, în vârstă de 49 de ani, conducea un autoturism pe direcția Alexandria – Roșiori de Vede. Actorul nu ar fi consumat alcool, însă rezultatul testării pentru alte substanțe ar fi fost pozitiv.

„În timp ce un bărbat, de 49 de ani, conducea un autoturism în comuna Peretu, din direcția Alexandria către Roșiorii de Vede, nu ar fi păstrat o distanță de siguranță față de vehiculul din fața sa, intrând în coliziune cu acesta. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că bărbatul figurează cu dreptul de a conduce suspendat”, potrivit comunicatului Poliției.

Cercetările continuă

La testarea cu aparatul etilometru, rezultatul a fost zero, iar după testarea cu aparatul DrugTest, Toma Cuzin a fost condus la o unitate spitalicească, în vederea prelevării de mostre biologice, conform legii. În baza probatoriului administrat, a fost dispusă măsura reținerii față de acesta. Cercetările continuă, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Roșiori de Vede.

Radu Leca, psiholog: „Dependența nu e un viciu, ci o boală cronică”

Vă prezentăm și părerea psihologului Radu Leca, în cazul actorului Toma Cuzin, care a dat din nou de bucluc:

„Despre om, nu despre personaj. E important de separat actorul de rolul care l-a făcut cunoscut. Publicul îl iubește pe „Firicel”, personaj inocent și naiv, și asta poate crea o presiune paradoxală: omul real trăiește sub oglinda unei imagini idilice, care nu îl reprezintă neapărat.

Acolo nu e doar un caz penal, ci, posibil, un om aflat într-o luptă veche și nerostită cu dependența. Dependența nu e un viciu, ci o boală cronică a recompensei și autocontrolului  ceea ce explică, fără a o scuza, de ce un om care știe consecințele (permis suspendat, dosare, notorietate) se urcă totuși la volan. Nu e nebunie și nici prostie; e exact natura afecțiunii”, a declarat acesta, exclusiv pentru Click!

„E o tensiune reală între clemența pentru fapte considerate minore și nevoia de consecvență”

Psihologul Radu Leca a dorit să facă unele precizări și referitoare la sistem: 

„Despre sistem. Și aici observația e dublă, fără acuzații: pe de o parte, fiecare caz din trecut s-a încheiat cu clasare sau amânare decizii legale, dar care, psihologic, au trimis probabil mesajul că „de data asta scap”.

Pe de altă parte, același sistem pare a fi funcționat luni: reținere, probe biologice, dosar penal. E o tensiune reală între clemența pentru fapte considerate minore și nevoia de consecvență, care, în dependență, e parte din tratament, nu doar din pedeapsă.

„E o problemă de siguranță publică”

Reacțiile de tip „i-aș fi mai rău, e periculos” sau „sărăcuțul, e bolnav” sunt ambele parțial adevărate și ambele insuficiente. Un om cu suspiciune de consum cronic de substanțe la volan, cu permisul suspendat, e o problemă de siguranță publică  dar și un semnal de alarmă că nu există o rețea reală de intervenție între prima abatere și al zecelea accident”.

„Evaluare și tratament de specialitate pentru tulburare de consum de substanțe, nu doar procedură penală”

 Iată și ce soluții propune psihologul Radu Leca:

„Soluții, pe trei niveluri. Pentru el, omul: evaluare și tratament de specialitate pentru tulburare de consum de substanțe, nu doar procedură penală; recuperarea cere structură grupuri de suport, monitorizare, terapie sau o măsură administrativă fermă (suspendarea permisului, a existat deja) plus obligații terapeutice, pentru că interzicerea singură nu tratează cauza.

Și, probabil, cea mai grea: acceptarea că are nevoie de ajutor iar, aici, cercul apropiat și colegii pot conta mai mult decât orice decizie judecătorească”, a mai adăugat acesta, exclusiv pentru Click!

„Nu e povestea unui răufăcător”

Radu Leca a mai completat: 

„Consecvență: clemența repetată nu l-a ajutat, l-a amânat. O intervenție timpurie, orientată spre tratament, e mai eficientă decât 10 dosare clasate: Trasee clare: o persoană prinsă repetat cu substanțe și la volan ar trebui direcționată obligatoriu spre evaluare și terapie, nu doar judecată. Distingerea între consumator și traficant pentru primul, sănătatea publică e instrumentul potrivit.

„Fără a transforma cazul în circ, mai puțină justiție pe conturile sociale”

Psihologul Radu Leca e de părere că actorul Toma Cuzin nu ar trebui judecat atât de aspru pe rețelele sociale, dependența fiind, de fapt, o boală: 

„Mai puțină „justiție pe rețelele sociale” și mai mult înțelegere că dependența e boală, dar responsabilitatea pentru fapte rămâne. Presa poate raporta faptele, cum a făcut-o și acest articol, fără a transforma cazul în circ.

Pe scurt: acesta nu e povestea unui răufăcător, ci, cel mai probabil, a unui om care de ani de zile nu-și poate opri singur ceea ce a început. Răspunsul cel mai sănătos nu e nici mila, nici crucificarea, ci tratament ferm, consecvență și o societate care știe diferența dintre a te îmbolnăvi și a fi scuzat”. 

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