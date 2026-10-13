Reacția PRO TV după reținerea lui Toma Cuzin: „Suntem la curent cu informațiile apărute în presă”

Postul de televiziune PRO TV a transmis o primă reacție oficială în urma reținerii actorului Toma Cuzin, interpretul personajului „Firicel” din serialul-fenomen „Las Fierbinți”. Artistul a ajuns în custodia oamenilor legii după ce a produs un accident pe un drum din județul Teleorman.

Reacție oficială după scandalul momentului Foto: click.ro

În timp ce autoritățile continuă procedurile penale, postul TV care produce serialul în care joacă actorul a delimitat clar valorile instituționale de faptele acestuia.

Poziția PRO TV: „Nu susținem comportamente care pun în pericol siguranța celor din jur”

Solicitați de cotidianul Libertatea pentru un punct de vedere referitor la incidentul în care este implicat interpretul lui Firicel, reprezentanții PRO TV au oferit o declarație fermă:

„Suntem la curent cu informațiile apărute recent în presă. În acest moment, considerăm că cel mai important lucru este faptul că toate persoanele implicate sunt în siguranță și că nimeni nu a fost rănit în urma accidentului. În ceea ce privește circumstanțele în care s-a produs incidentul, avem încredere că autoritățile vor clarifica situația și că vor lua măsurile necesare, în conformitate cu legea. Ceea ce putem confirma este că nu susținem sub nicio formă astfel de comportamente care pun în pericol atât propria siguranță, cât și siguranța celor din jur”, au transmis reprezentanții PRO TV în exclusivitate pentru click.ro.

Cum s-a produs accidentul din Teleorman și istoricul abaterilor la volan

Incidentul a avut loc pe 12 octombrie, în jurul orei 18:45, pe raza comunei Peretu. Potrivit comunicatului emis de IPJ Teleorman, bărbatul în vârstă de 49 de ani se deplasa din direcția Alexandria către Roșiori de Vede și a lovit din spate o mașină din cauza nepăstrării distanței regulamentare. Polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Roșiori de Vede au descoperit că acesta figura cu permisul suspendat, iar după testarea cu aparatul DrugTest a fost condus la spital pentru probe biologice, fiind dispusă măsura reținerii.

Episodul vine în continuarea unui lung șir de probleme rutiere și penale.

În anul 2022, Toma Cuzin fusese condamnat la un an de închisoare cu suspendare după ce fusese prins în trafic în 2018 fără permis, băut și sub influența substanțelor interzise.

Precedentele nu s-au oprit însă acolo: în 2023, actorul a fost oprit din nou în trafic de agenții de poliție pe străzile din Capitală, verificările relevând și atunci faptul că avea permisul de conducere suspendat.