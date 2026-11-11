Șofer român, reținut după carambolul devastator din Bulgaria, soldat cu 11 morți și 51 de răniți. Ce au descoperit anchetatorii pe autostrada Trakia

Un șofer român de camion a fost reținut de poliția bulgară în urma celui mai grav carambol produs pe șoselele din Bulgaria. Accidentul în lanț, care a avut loc marți dimineață pe autostrada Trakia, s-a soldat cu 11 morți și 51 de răniți, după ce 86 de vehicule au fost implicate în două coliziuni succesive. Ancheta este în desfășurare, iar camionul condus de cetățeanul român va fi supus unei expertize suplimentare pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs tragedia.

Șofer român, reținut după carambolul devastator din Bulgaria Foto: Profimedia

Bărbatul a fost audiat de anchetatori, iar o nouă rundă de declarații este programată miercuri, în prezența unui traducător. Deocamdată, acesta este singura persoană reținută în dosar. Autoritățile încearcă să stabilească dacă vehiculul de mare tonaj circula cu viteză redusă sau dacă tocmai intrase pe autostradă în momentul producerii accidentului.

Între timp, circulația pe autostrada Trakia a fost reluată în ambele direcții, după o intervenție de amploare pentru îndepărtarea vehiculelor avariate și eliberarea carosabilului.

Autostrada Trakia, redeschisă după ridicarea celor 86 de vehicule implicate în carambol

Traficul pe tronsonul dintre nodurile rutiere Zimnița și Kabile, din regiunea Iambol, a fost reluat atât spre Burgas, cât și spre Sofia. Anunțul a fost făcut de prefectul regiunii, Gheorghi Calâkov, în cadrul unei conferințe de presă.

Operațiunea de degajare a drumului a început marți după-amiază și a continuat până după miezul nopții. Echipele de intervenție au avut de îndepărtat toate cele 86 de vehicule implicate în cele două accidente în lanț.

Prefectul le-a recomandat conducătorilor auto să circule cu prudență, avertizând că ceața persistă în zonă și în dimineața de miercuri.

„Suntem în legătură permanentă cu Agenția pentru Infrastructură Rutieră. Propunerile pentru creșterea siguranței pe autostradă vor veni de la ei și vor fi puse în aplicare. Noi vom ajuta cu tot ce putem, în limita atribuțiilor noastre", a declarat Gheorghi Calâkov, potrivit publicației Vesti.bg.

Ceața, unul dintre elementele importante ale anchetei. Ce spun autoritățile despre intervenția echipajelor

Pe rețelele sociale au fost distribuite imagini surprinse de camerele sistemului de taxare rutieră, în care se poate observa ceața densă din zona producerii accidentului.

Prefectul Gheorghi Calâkov a vorbit despre condițiile de vizibilitate și despre modul în care au acționat echipele de salvare după primirea alertei.

„Din ce am văzut eu, vizibilitatea era de cel puțin 70-80 de metri. Dacă se putea reacționa mai bine sau dacă se puteau lua și alte măsuri. Eu cred că totul a fost bine coordonat, în regim de urgență", a declarat oficialul.

Potrivit acestuia, primele ambulanțe au ajuns la locul tragediei în maximum zece minute de la primirea apelului de urgență. Polițiștii au intervenit, de asemenea, în doar câteva minute, contribuind la evacuarea victimelor și la organizarea traficului pentru a permite accesul rapid al echipajelor medicale.

„Ambulanțele au intervenit în cel mult zece minute de la primirea alertei. Și poliția a ajuns la fața locului în câteva minute și a început să ajute la evacuarea răniților. Traficul a fost organizat astfel încât ambulanțele să poată ajunge la victime", a mai spus prefectul.

Acesta a susținut că intervenția s-a desfășurat rapid, iar toate persoanele rănite au fost transportate la spitale într-un interval relativ scurt.

„Toată lumea a reacționat la timp, iar în cel mult o oră, o oră și jumătate, toți răniții au fost evacuați și internați în spitale", a adăugat Calâkov.

Întrebat de ce spitalul din Iambol, unitatea medicală aflată cel mai aproape de locul accidentului, a primit un număr mai mic de pacienți, prefectul a explicat că repartizarea victimelor a fost stabilită de echipele medicale, despre care a spus că au acționat "perfect".

În același timp, oficialul a admis că spitalul din Iambol se confruntă cu probleme legate de dotări. O clădire nouă, aflată în construcție de câteva decenii, ar urma să fie finalizată până în primăvara anului viitor.

Șoferul român, singura persoană reținută. Camionul va fi supus unei noi expertize

Comisarul-șef Dobrin Dimitrov a confirmat că șoferul camionului implicat în tragedie este cetățean român și că acesta a fost reținut. Bărbatul a fost audiat marți și urmează să fie interogat din nou miercuri, de această dată cu ajutorul unui traducător.

Anchetatorii au decis și efectuarea unei expertize suplimentare asupra camionului de mare tonaj, pentru a clarifica rolul acestuia în producerea accidentului.

Până în prezent, alte 44 de persoane implicate în carambol au fost audiate la fața locului.

Directorul poliției bulgare a explicat că primele informații indică o scădere bruscă a vizibilității, însă împrejurările exacte în care s-au produs coliziunile nu au fost încă stabilite.

„Cel mai probabil, camionul mergea foarte încet sau poate intra pe autostradă de pe banda laterală. Încă nu putem stabili acest lucru. Pentru aceste aspecte, Serviciul Național de Investigații va dispune expertize suplimentare", a precizat Dobrin Dimitrov.

Potrivit oficialului, autoritățile au fost alertate în jurul orei 7:00, iar toate echipajele disponibile au fost trimise imediat în zona accidentului. Gravitatea situației a devenit evidentă încă din primele momente ale intervenției.

Dimitrov a fost întrebat și despre informațiile potrivit cărora pe acel tronson ar fi existat semafoare temporare, care ar fi fost îndepărtate ulterior de polițiști.

Acesta a explicat că semafoarele se aflau în zona unui nod rutier aflat în lucru, la aproximativ un kilometru de locul carambolului, pe sensul de mers către Burgas.

Oficialul a descris și procedura utilizată de poliție atunci când este semnalat un pericol provocat de condițiile meteo.

„Când primim o alertă de pericol, de exemplu de ceață densă, trimitem un echipaj cu girofarul pornit. Acesta merge în trafic cu viteză redusă, ca să poată fi văzut de departe", a explicat Dimitrov.

Ancheta celor două accidente grave este coordonată de Serviciul Național de Investigații. Nouă anchetatori au fost desemnați să lucreze la dosar, iar criminaliștii au început să preleveze probe de pe carosabil pentru a reconstitui modul în care s-au produs coliziunile.

Bulgaria, în doliu național după tragedia de pe autostrada Trakia

Guvernul bulgar a declarat ziua de 11 noiembrie zi de doliu național în memoria celor 11 persoane care și-au pierdut viața în carambolul de pe autostrada Trakia. Drapelele de pe clădirile instituțiilor publice și ale autorităților statului au fost coborâte în bernă.

În paralel, Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor a anunțat organizarea unei ședințe extraordinare a grupului de experți responsabil de reforma siguranței rutiere. Discuțiile vizează identificarea unor măsuri suplimentare pentru prevenirea accidentelor și accelerarea reformelor deja planificate.

Spitalul din Sliven, unde au ajuns cei mai mulți dintre răniți, a făcut apel la populație pentru donarea de sânge. Printre primii care au răspuns solicitării s-a numărat primarul orașului, Stefan Radev, care are o grupă sanguină rară.

Autoritățile au pregătit și două aeronave militare Spartan, la baza aeriană Bezmer, pentru eventualul transfer al pacienților aflați în stare critică către spitalele din Sofia. Ministrul Sănătății, Katia Ivkova, a precizat însă că, până la momentul declarației, nu fusese necesară folosirea aeronavelor pentru evacuarea medicală.

Premierul Rumen Radev, miniștrii de Interne și ai Sănătății, mai mulți parlamentari și secretarul general al Ministerului de Interne s-au deplasat la locul tragediei la scurt timp după producerea accidentelor.

De asemenea, Ministerul de Interne a pus la dispoziție o linie telefonică specială pentru rudele persoanelor implicate în carambol.

Mai multe evenimente oficiale au fost anulate în urma tragediei. Printre acestea s-au numărat o ședință a Consiliului de Miniștri și ceremonia de înmânare a certificatelor de alegere președintelui și vicepreședintelui desemnați de Comisia Electorală Centrală.

Cel mai grav carambol din istoria Bulgariei

Accidentul de pe autostrada Trakia este considerat cel mai grav carambol înregistrat până acum pe drumurile din Bulgaria. Bilanțul tragediei este de 11 persoane decedate și 51 de răniți, iar anchetatorii continuă să stabilească succesiunea exactă a evenimentelor.

Până la această tragedie, unul dintre cele mai mari accidente în lanț de pe autostrada Trakia avusese loc în apropiere de Ihtiman, pe 5 iulie 2017. Atunci, aproximativ 40 de vehicule s-au ciocnit într-o zonă în care vizibilitatea era puternic afectată de fumul provenit de la incendierea miriștilor din apropiere.

De această dată, ancheta trebuie să clarifice inclusiv dacă ceața, comportamentul camionului și condițiile de trafic au contribuit la producerea celor două accidente succesive în care au fost implicate zeci de vehicule.