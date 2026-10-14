Călin Donca, implicat într-un accident. Afaceristul s-a lovit la cap după o manevră ratată: „Tot răul e un bine”

Călin Donca a trecut prin momente tensionate după ce a fost implicat într-un accident cu un vehicul de teren. Afaceristul a povestit chiar el ce s-a întâmplat și a explicat că incidentul s-a produs în timpul unei manevre pe care a încercat să o execute cu mașina unui prieten.

Foto: arhivă

Cum s-a produs accidentul

Potrivit declarațiilor făcute de afacerist, totul s-a întâmplat în momentul în care a încercat să realizeze un derapaj controlat cu vehiculul care aparține unui prieten. Manevra nu a decurs conform planului, iar autovehiculul s-a răsturnat.

Călin Donca a explicat că mașina fusese modificată de proprietar, iar el nu a reușit să o controleze așa cum și-ar fi dorit.

Deși vehiculul s-a răsturnat în urma accidentului, Călin Donca a precizat că starea sa este una bună. Cu toate acestea, lovitura suferită la nivelul capului l-a determinat să ia în calcul un control medical amănunțit.

„Și-a făcut modificări și am vrut să fac un derapaj controlat și s-a răsturnat, s-a dat peste cap. N-am coordonat bine, i-am rupt o oglindă, la mine a fost mai rău”, a declarat afaceristul pentru Cancan.

„Să vă arăt ce s-a întâmplat, situație, dar în tot răul e și un bine. M-am lovit la cap suficient de tare”, a transmis acesta pe rețelele de socializare.

Va face un RMN după lovitura la cap

Chiar dacă accidentul nu a produs pagube importante vehiculului, Donca spune că impactul a fost suficient de puternic încât să îi provoace o contuzie la cap. Din acest motiv, intenționează să efectueze un RMN cât mai curând pentru a se asigura că nu există complicații.

„Acum sunt bine. M-am lovit destul de tare, se întâmplă în sporturile extreme. O să îmi fac un RMN, că a fost o contuzie destul de puternică la cap și vreau să stau liniștit”, a mai spus acesta.

În ciuda sperieturii, afaceristul a transmis că se simte bine și privește incidentul cu optimism, considerând că situația s-ar fi putut încheia mult mai grav.

Controversele în care este implicat afaceristul

Călin Donca este un antreenor din Brașov, cunoscut pentru afacerile dezvoltate în domeniul energiei regenerabile, în special prin investiții în parcuri fotovoltaice și administrarea unui grup de companii. De-a lungul timpului, acesta și-a construit o imagine publică puternică în mediul online, unde a promovat frecvent subiecte legate de investiții, educație financiară și dezvoltare personală, potrivit Săptămâna Financiară.

Numele său a ajuns însă în atenția publicului și în urma unui dosar instrumentat de DIICOT, deschis în 2023, în care este cercetat pentru mai multe presupuse infracțiuni economice. Afaceristul a respins acuzațiile formulate împotriva sa, iar dosarul se află în continuare în instanță, beneficiind de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.