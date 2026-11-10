 Un român, printre victimele tragediei din Bulgaria. 12 morți și 48 de răniți într-un carambol cu 86 de mașini, pe autostrada Trakia
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Un român, printre victimele tragediei din Bulgaria. 12 morți și 48 de răniți într-un carambol cu 86 de mașini, pe autostrada Trakia

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Un accident rutier de proporții dramatice a avut loc marți dimineață, 10 noiembrie, pe autostrada Trakia din Bulgaria. Nu mai puțin de 86 de autoturisme și camioane au fost implicate în mai multe coliziuni în lanț, produse pe ambele sensuri de circulație. Bilanțul provizoriu indică 12 persoane decedate și alte 48 rănite. Printre victimele care au supraviețuit se află și un cetățean român, confirmă Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

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Foto: AFP

Un român se află printre persoanele rănite în accidentul din Bulgaria

Ministerul Afacerilor Externe a confirmat că un cetățean român a fost rănit în urma accidentului grav produs pe autostrada Trakia, în sud-estul Bulgariei. Acesta a fost preluat de cadrele medicale și beneficiază de îngrijiri de specialitate.

Reprezentanții MAE au precizat că echipa consulară este pregătită să ofere sprijinul necesar cetățeanului român.

Secretarul de stat Dan Neculaescu a transmis condoleanțe familiilor celor care și-au pierdut viața și le-a urat însănătoșire grabnică tuturor persoanelor rănite.

Carambol cu 86 de vehicule pe autostrada Trakia. 12 persoane au murit

Tragedia s-a produs în apropierea orașului Iambol, pe autostrada care face legătura între Sofia și Burgas, importantă arteră rutieră ce traversează Bulgaria.

Potrivit premierului Rumen Radev, bilanțul comunicat autorităților este de 12 persoane decedate și 48 de răniți.

„Bilanțul în acest moment este de 12 morți și 48 de răniți”, a declarat oficialul bulgar în fața jurnaliștilor, potrivit AFP.

Primele informații, prezentate de televiziunea bulgară NOVA, arată că primele impacturi s-au produs puțin după ora 7:00, în zona kilometrului 289, pe sensul de mers către Burgas. Accidentul a avut loc între nodurile rutiere Zimnitsa și Kabile.

La scurt timp, alte vehicule au fost implicate în coliziuni succesive, iar incidente similare au fost semnalate și pe sensul opus, către Sofia.

Scene dramatice la locul accidentului. Mai multe persoane au rămas încarcerate

Fotografiile și imaginile surprinse după producerea carambolului arată amploarea dezastrului. Numeroase autoturisme și camioane au fost distruse, unele vehicule fiind răsturnate sau aruncate în afara carosabilului.

Intervenția echipelor de salvare a fost una dificilă, mai ales că mai multe persoane au rămas blocate între fiarele contorsionate ale mașinilor.

Todor Mishinev, coordonatorul echipelor de intervenție, a declarat că prioritatea salvatorilor este extragerea în siguranță a victimelor încarcerate.

La locul tragediei au fost trimise echipaje numeroase de pompieri, polițiști și ambulanțe, inclusiv din localitățile aflate în apropiere.

Autostrada Trakia, închisă pe ambele sensuri. Șoferii au fost avertizați prin BG-ALERT

Din cauza accidentelor în lanț și a intervenției echipelor de salvare, autoritățile bulgare au decis închiderea circulației pe ambele sensuri ale autostrăzii Trakia.

Traficul a fost redirecționat pe rute alternative, iar șoferii au fost avertizați prin intermediul sistemului național BG-ALERT cu privire la pericolul din zonă și la condițiile extrem de dificile de vizibilitate.

Autoritățile continuă intervenția și evaluarea consecințelor accidentului, unul dintre cele mai grave evenimente rutiere produse în Bulgaria în ultima perioadă.

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