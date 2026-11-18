Salma Hayek continuă să impresioneze la 60 de ani. Actrița mexicană și-a surprins fanii după ce a publicat pe Instagram un videoclip amuzant din culisele noului film „Grown Ups 3”, în care apare fără machiaj și într-o dispoziție excelentă.

Cum s-a afișat Salma Hayek Foto: 2026 Getty Images

Vârsta este doar un număr pentru Salma Hayek

În imaginile distribuite pe rețelele sociale, vedeta poate fi văzută relaxându-se pe platoul de filmare, în timp ce primește un masaj la nivelul umerilor. Departe de aparițiile sofisticate de pe covorul roșu, Salma Hayek a ales să se afișeze complet natural, fără machiaj și cu părul purtat în bucle lejere.

Momentul care a atras atenția urmăritorilor a fost însă energia debordantă a actriței. În timp ce era masată, Salma Hayek nu s-a putut abține și a început să danseze pe muzica din fundal, mișcându-se în ritmul melodiei și demonstrând că nu și-a pierdut deloc simțul umorului.

Ținuta aleasă a fost una extrem de feminină: o rochie neagră din satin, cu decolteu adânc, detalii din dantelă și o crăpătură îndrăzneață pe picior.

Cum se menține în formă actrița, la vârsta de 60 de ani

Totodată, vedeta folosește Tepezcohuite, un extract din scoarță de copac cunoscut în Mexic pentru utilizarea sa în tratarea arsurilor, despre care afirmă că are un efect de regenerare asupra pielii, potrivit Daily Mail.

„Nu am timp să fac sport, muncesc. Am avut zile de câte 20 de ore.”

Totuși, postura corpului joacă un rol important: „Lucrez cu o femeie din Londra care m-a învățat cum să-mi țin corpul într-un fel în care mușchii sunt activați pe tot parcursul zilei. Așa că, inclusiv atunci când te speli pe dinți, îți lucrezi mușchii.”

Salma se bazează și pe yoga restaurativă, spunând: „M-a învățat să-mi tonifiez mușchii fără să-i încordez. Îi relaxezi și te concentrezi asupra părților care trebuie folosite, dar niciodată cu tensiune. Dacă ești conștient de corpul tău, ai fi surprins de efectul pe care îl poate avea.”

„Am un terapeut de masaj, dar locuiește în Japonia”

În afara exercițiilor clasice, Salma preferă și metode mai relaxate pentru a se menține în formă. Dansează chiar și pe banda de alergare și include masajul în rutina sa.

„Am un terapeut de masaj, dar locuiește în Japonia”, a declarat Salma pentru Inquisitr. „Vine la Londra doar din când în când. Dar când vine, este arma mea secretă.

Actrița spune că nu este adepta dietelor stricte: „Nu-mi place să țin dietă și nu sunt bună la asta.”

La micul dejun, consumă un amestec de iaurt, fructe, legume, semințe și unturi de migdale și cocos. Printre gustările sale se numără și insectele: „avem greieri, apoi ouă de furnici și apoi avem acești viermi”.

„Îi prăjești. Dacă prăjești orice, are gust bun, dar sunt foarte delicioși. Insectele sunt incredibile!