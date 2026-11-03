 Salma Hayek, de nerecunoscut după o schimbare de look! Cum arată cu părul blond
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FotoSalma Hayek, de nerecunoscut după o schimbare de look! Cum arată cu părul blond

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Salma Hayek și-a surprins fanii de Halloween după ce a renunțat temporar la părul brunet și a apărut cu o coafură blondă, ondulată, completată de breton și un machiaj dramatic. 

Salma Hayek, de nerecunoscut după o transformare spectaculoasă
Salma Hayek, de nerecunoscut după o transformare spectaculoasă Foto: Getty

Actrița în vârstă de 60 de ani a publicat pe rețelele sociale mai multe fotografii realizate înaintea unei petreceri tematice, dezvăluind ulterior și inspirația din spatele transformării sale.  

Cum arată Salma Hayek cu părul blond

Îmbrăcată într-o geacă neagră din piele, un top închis la culoare și blugi largi, Salma Hayek a ales să interpreteze personajul Piña, jucat de prietena sa de lungă durată, Penélope Cruz, în filmul „The Invite”.

Vedeta a participat astfel la petrecerea organizată de Vas J. Morgan și Michael Braun, unde și-a impresionat urmăritorii prin schimbarea radicală de look, potrivit publicației Hello.

Halloween-ul îmi permite să mă joc, să mă costumez și să devin altcineva pentru o noapte”, a scris actrița în descrierea imaginilor postate online.

Noua coafură, realizată de hairstylistul Eduardo Ponce, a reprezentat o schimbare spectaculoasă față de imaginea consacrată a actriței. Nuanțele de blond, rădăcinile mai închise și buclele lejere au oferit volum și textură look-ului, în timp ce machiajul accentuat, cu eyeliner închis și buze roz pal, a completat transformarea.

Pablo Macías a descris apariția drept „un omagiu adus Penélopei în The Invite”.

Fotografiile de la eveniment au surprins-o pe Salma distrându-se alături de prieteni costumați în diferite personaje. 

Într-o imagine de grup, actrița a explicat că, deși petrecerea avea ca temă „hocheiul sângeros”, invitații au ales să se costumeze după propriile preferințe.

Salma Hayek, de nerecunoscut după o transformare spectaculoasă
Salma Hayek, de nerecunoscut după o transformare spectaculoasă Foto: instagram

Postarea a atras rapid atenția fanilor și a adunat zeci de mii de aprecieri, printre cei care au reacționat aflându-se și cântăreața Camila Cabello.

Prietenia dintre Penelope Cruz și Salma Hayek

Costumul ales de Salma Hayek a reprezentat mai mult decât o simplă apariție de Halloween. Actrița și Penélope Cruz sunt prietene apropiate de mulți ani și au jucat împreună în filmul „Bandidas”, lansat în 2006.

Recent, într-o apariție la emisiunea „Hot Ones”, Penélope Cruz a vorbit despre relația lor specială, descriind-o pe Salma drept „o soră” pentru ea.

Actrița spaniolă și-a amintit inclusiv de un Halloween petrecut împreună în trecut, când amândouă erau costumate în clovni în momentul în care zborul lor a trecut printr-o situație de urgență. Din fericire, avionul a aterizat în siguranță.

Dincolo de atmosfera festivă, Salma Hayek a transmis și un mesaj personal despre identitatea sa culturală și despre modul în care îmbină tradițiile americane cu cele mexicane.

„După atât de mulți ani trăiți între două culturi, am învățat că pot îmbrățișa tradiții noi fără să renunț la cele care m-au format”, a scris vedeta.

Ea a explicat că, în timp ce Halloweenul îi oferă ocazia să se transforme pentru o seară, sărbătoarea mexicană Día de Muertos are o semnificație mult mai profundă pentru ea.

„Día de Muertos mă aduce întotdeauna acasă”, a mărturisit actrița.

Salma Hayek, de nerecunoscut după o transformare spectaculoasă
Salma Hayek, de nerecunoscut după o transformare spectaculoasă Foto: instagram

Salma a încheiat cu o reflecție emoționantă despre cei dragi care nu mai sunt în viață. „Astăzi nu este despre costume. Este despre amintire. Despre a pune o fotografie pe altar, a aprinde o lumânare și a face loc oamenilor pe care îi purtăm încă în suflet, chiar dacă nu mai sunt aici”, a transmis aceasta.

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