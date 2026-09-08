 La 60 de ani, Salma Hayek și-a șocat fanii cu imaginile nud! „Sunt recunoscătoare pentru…”
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La 60 de ani, Salma Hayek și-a șocat fanii cu imaginile nud! „Sunt recunoscătoare pentru…”

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Salma Hayek și-a uimit urmăritorii de pe Instagram după ce a publicat o serie de fotografii artistice în care apare goală, în timp ce înoată într-un decor de vis.

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Foto: Instagram

Actrița de origine mexicană a ales să marcheze împlinirea vârstei de 60 de ani printr-un mesaj simplu, dar plin de emoție: „60 and grateful” (n.r. „60 și recunoscătoare”). Pentru ce este recunoscătoare? Pentru tot ce are! Un soț miliardar, o fiică împlinită, o avere considerabilă, o carieră încă în desfășurare și un sex appeal care nu i-a dispărut niciodată, în ciuda trecerii timpului.

În imaginile postate, vedeta apare fără machiaj, nevopsită pe păr, dar radiază de naturalețe și seninătate. Apa îi acoperă discret corpul, iar părul lung îi cade frumos pe spate, în timp ce ea privește spre cer, într-un moment de relaxare totală.

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Foto: Instagram

Postarea sexy a fost imediat inundată de urări din partea fanilor lor, dar și numeroase celebrități, printre care Vanessa Hudgens, Paris Hilton, Lindsay Lohan și Olivia Munn, au felicitat-o pentru aniversare și au lăudat frumusețea ei atemporală.

Considerată una dintre cele mai sexy femei de la Hollywood în anii ’90, Salma Hayek continuă să impresioneze și astăzi cu fizicul ei desăvârșit.

Actrița a vorbit în repetate rânduri despre stilul ei de viață, susținând că nu apelează la Botox, fillere sau peelinguri chimice, nu-și dorește intervenții radicale asupra trăsăturilor sale. În schimb, pune accent pe îngrijirea pielii cu tehnologii moderne și pe ingrediente tradiționale mexicane, precum extractul de tepezcohuite, cunoscut pentru proprietățile sale regeneratoare.

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Foto: Instagram

Cu alte cuvinte, mai multă naturalețe și mai puține intervenții invazive asupra trupului! Asta pare să ne recomande vedeta. Și pentru ea funcționează de minune, nu credeți? Până la urmă cine-i dă 60 de ani actriței care reușește de fiecare dată să arate la fel de bine ca în tinerețe?! Nu contează atât trucurile folosite pentru a ne menține întinerite, cât mai ales atitudinea afișată!

foto - Instagram

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