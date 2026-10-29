 Michael Douglas, dezvăluiri despre relația complicată cu tatăl său, Kirk Douglas. Ce îi reproșa celebrul actor
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Michael Douglas, dezvăluiri despre relația complicată cu tatăl său, Kirk Douglas. Ce îi reproșa celebrul actor

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Michael Douglas a făcut dezvăluiri despre relația pe care a avut-o cu tatăl său, legendarul actor Kirk Douglas, care a murit în 2020, la vârsta de 103 ani. În noua sa carte, „One Helluva Ride”, starul din „Wall Street” și „Fatal Attraction” vorbește despre cariera sa de șase decenii, dar și despre momentele dificile din viața personală, inclusiv despre criticile pe care le-a primit de la tatăl său.

Michael Douglas, dezvăluiri despre relația complicată cu tatăl său, Kirk Douglas
Michael Douglas, dezvăluiri despre relația complicată cu tatăl său, Kirk Douglas Foto: arhiva Click!

Într-un interviu acordat emisiunii „Oliver Callan Show”, difuzată de RTÉ Radio 1, Michael Douglas a povestit că tatăl său a pus mult timp cariera pe primul loc, înaintea familiei. Relația lor s-a apropiat însă în ultimii ani din viața actorului.

„Era copleșit de cariera lui. Aceasta ocupa primul loc, iar familia și prietenii veneau pe locul al doilea. În ultima parte a vieții sale, după ce a avut un accident de elicopter și se recupera, a devenit mai religios, s-a îndreptat către Vechiul Testament și l-a studiat.

A devenit mai spiritual și mai blând. Așa cum se întâmplă cu mulți oameni, atunci când cariera începe să piardă din intensitate, ai mai mult timp să te concentrezi asupra familiei, iar noi am devenit foarte apropiați.

L-am admirat. Cei mai mulți oameni nu au avut un tată precum Spartacus, o personalitate atât de impresionantă. Te întrebi dacă vei putea deveni vreodată un om ca el”, a mărturisit actorul.

În carte, acesta își amintește și de reacția tatălui său după prima sa reprezentație. Kirk Douglas nu s-a ferit să îi spună că prestația fusese slabă.

„A venit la prima mea producție, a venit în culise și mi-a spus: «Michael, ai fost groaznic!». Și a fost ușurat, pentru că se gândea că nu voi deveni actor, fiindcă în această meserie există o rată foarte mare a șomajului.

Dar am muncit mai mult în facultate, iar până când am absolvit, s-a întors și mi-a spus: «Michael, ai fost bun». M-a susținut foarte mult, iar mai târziu, spre sfârșitul vieții, mi-a spus: «Michael, dacă aș fi știut că vei avea atât de mult succes, m-aș fi purtat mai frumos cu tine»”, a povestit Michael Douglas.

Amintiri din Irlanda și dezvăluiri despre viața personală

Actorul, căsătorit de 26 de ani cu Catherine Zeta-Jones, a vorbit și despre legătura sa cu Irlanda. Pasiunea pentru golf a contribuit la apropierea dintre cei doi încă de la începutul relației.

„Am petrecut mult timp acolo jucând golf cu Catherine. Acela a fost momentul decisiv când ne-am cunoscut: am întrebat-o dacă joacă golf, iar ea mi-a spus că adoră golful. Mi-au dat lacrimile de bucurie și de acolo a început totul”, a spus el.

Michael Douglas a explicat că volumul său trebuia inițial să fie un manual despre producția de film, însă a devenit treptat o autobiografie. În paginile sale vorbește inclusiv despre lupta cu cancerul și despre relațiile din trecut.

„Apoi am început să-mi dau seama că și viața mea privată își găsea locul în carte, așa că am decis să trag aer adânc în piept și să împărtășesc totul: lucrurile bune, cele rele și cele urâte”, a explicat actorul.

Înainte de a publica detalii despre fostele relații, acesta a luat legătura cu unele dintre fostele sale partenere, printre care Kathleen Turner și Jeanne Tripplehorn, pentru a le cere acordul.

Ce spune despre Donald Trump

Michael Douglas a dezvăluit și că o scenă filmată alături de Donald Trump pentru continuarea peliculei „Wall Street” a fost eliminată la montaj. Actorul a criticat, de asemenea, efectele politicilor liderului american asupra relațiilor internaționale și și-a exprimat susținerea pentru Ucraina.

„Nu-mi vine să cred cât de mult rău a fost făcut țării noastre și relațiilor noastre cu restul lumii în doar doi ani.

Îmi cer personal scuze. Am rupt prietenii strânse pe care le-am construit încă de la Al Doilea Război Mondial și sunt foarte supărat de alianțele lui (Trump) cu Putin. Ar trebui să susținem Ucraina fără rezerve”, a declarat actorul.

În carte, Douglas vorbește și despre implicarea sa în campaniile pentru neproliferarea armelor nucleare, mărturisind că îl întristează gândul că s-ar putea să nu vadă acest obiectiv împlinit în timpul vieții sale.

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