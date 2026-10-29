Drama neștiută din viața lui Valerie Lungu. Dezvăluiri dureroase despre tatăl ei. „Este un om străin pentru mine”

Valerie Lungu a devenit o figură controversată și extrem de discutată în ultima vreme în mediul online, după participarea la emisiunea „Asia Express”. Este deja cunoscut deja faptul că influencerița are o relație tensionată cu mama ei. Despre tatăl ei nu prea vorbește, dar aceasta a făcut și dezvăluiri cu privire la acesta. Ce relație este între cei doi.

Valerie Lungu Foto: captură video Facebook

Deși cu mama ei încă ține legătura, în ciuda certurilor dintre cele două, cu tatăl ei nu este chiar aceeași situație. Influencerița a încercat să țină departe de public detalii despre acesta, dar a povestit câteva lucruri, dezvăluind ce relație are cu el.

Ce relație are Valerie Lungu cu tatăl ei

Concurenta de la „Asia Express” a făcut valuri pe rețelele de socializare în ultimul timp, devenind ținta criticilor. Valerie Lungu a izbucnit în lacrimi în emisiune, după ce a realizat că nu a primit nicio scrisoare de la cei dragi. Aici, mama ei se apără și spune că nu a fost informată de către producție despre acest lucru.

Între cele două există o relație destul de tensionată, dar țin legătura. Despre tatăl ei, însă, influencerița a dezvăluit faptul că după divorțul de mama ei, el nu a căutat-o și nu s-a interesat de ea, deci, practic, a părăsit-o. Femeia care i-a dat viață s-a ocupat în întregime de creșterea ei.

„Nu ne-am mai văzut niciodată, nici întâmplător pe stradă. Persoana dată este un om străin pentru mine, nu știu cum e. Poți să înfiezi un copil și nu este sângele tău, dar te-a crescut și îl iubești ca pe tatăl tău, mai mult chiar. Eu nu am chestia asta. E sângele meu și ce? Pentru mine contează mai mult prezența unui om decât sângele pe care îl share-uești.

Contează persoanele care sunt cu tine în viața ta, la bine și la greu, la propriu. A plecat, a renunțat la mine, și nici măcar un telefon în 23 de ani nu a dat, să zică: «Hei, bună. Ești bine, sănătoasă, ai nevoie de ceva?» Poți să dai pe rețele un «La mulți ani». Dar dacă persoana dată nu a simțit nevoia să facă chestia asta, de ce ar trebui să mă mai gândesc la ea, la ce am avut, ce nu am avut? Nu este”, a declarat Valerie Lungu, în podcastul În Oglindă.

Influencerița a simțit lipsa tatălui în copilărie

De asemenea, lui Valerie Lungu nu i-a fost rușine să recunoască faptul că, în copilărie, i-a simțit lipsa tatălui. Aceasta a povestit cum ceilalți copii erau însoțiți la școală de ambii părinți, iar în cazul ei doar mama i-a fost alături.

Între timp, tânăra susține că s-a obișnuit cu acest sentiment și a preferat să nu maid eschidă acest subiect. Valerie Lungu a menționat că nu și-a dorit nici ea, la rândul ei, să afle mai multe detalii despre tatăl ei, atunci când a mai crescut.

„Fiecare copil trebuie să aibă chestia asta, e o mare diferență dintre iubirea de mamă și iubirea de tată, spun din ce cred eu că-mi lipsește. Când mă duceam la școală, eram clasa a 10-a, vecina mea îi avea pe ambii părinți și le spunea zilnic: «Mama, tata, vă iubesc, plec la școală». Și eu spuneam doar «mama, am plecat». Timp de doi ani, în fiecare dimineață auzeam chestia asta”, a declarat Valerie Lungu, conform sursei citate.

Mama lui Valerie Lungu, acuzații grave împotriva producției „Asia Express”

Valerie Lungu a vărsat lacrimi amare atunci când a descoperit că nu a primit nicio scrisoare din partea familiei, așa cum au primit ceilalți concurenți. Influencerița a declarat că s-a obișnuit cu acest sentiment de singurătate și că oricum nu se aștepta ca cineva să facă acest gest pentru ea.

De cealaltă parte se află mama acesteia, Victoria Lungu, care susține că nimeni din echipa emisiunii nu a anunțat-o că trebuie să-i trimită fiicei sale o scrisoare. Artista consideră că omiterea ar fi fost intenționată, în scopul obținerii unei audiențe mai mari, și susține că ar trebui să-i dea în judecată.

„Eu sunt sigură că cei de la producție au făcut intenționat acest lucru, văzând-o pe Valeria vulnerabilă. Totul a fost făcut pentru audiență. Cum este posibil ca toată lumea să primească scrisori, iar eu, mama ei, să nu știu nimic? Nu m-a sunat nimeni din partea producției.

Au premeditat acest lucru pentru a provoca și mai mult scandal. Nu au vrut să mă sune. Se folosesc de numele meu și al Valeriei pentru că acest lucru dă foarte bine atât în Moldova, cât și în România. Eu am trimis un videoclip pentru Valeria, dar nu l-au difuzat. Mi se pare de prost gust. Valeria ar trebui să le ceară bani, pentru că s-au folosit de sufletele noastre. Toată lumea o să mă critice și o să se întrebe ce fel de mamă sunt, dar eu nu am știut nimic.

Fiecare om are slăbiciunile sale și reacționează diferit în momentele de criză, însă producția a făcut-o pe Valeria să pară un monstru, cea mai oribilă concurentă de acolo. Ar trebui să-i dau în judecată”, a spus Victoria Lungu pentru Cancan.