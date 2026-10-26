 Ce pretenții a avut Bunica pentru filmările cu Mircea Bravo la noul film „Băiat de milioane”. Actorul spune ce s-a întâmplat în realitate
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Ce pretenții a avut Bunica pentru filmările cu Mircea Bravo la noul film „Băiat de milioane”. Actorul spune ce s-a întâmplat în realitate

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Mircea Bravo a revenit în forță în cinematografe la începutul lunii octombrie în comedia „Băiat de milioane”, alături de unii dintre cei mai îndrăgiți actori ai momentului: Bunica din Chinteni, Adrian Cucu, Cătălin Herlo, Stanca Țop, Paul Socol sau actorul clujean Adonis Tanța. Mircea Bravo a povestit, în exclusivitate pentru Click!, cum anume a convins-o pe Bunica din Chinteni să apară în cel de-al cincilea film al său. 

Mircea Bravo a lansat Băiat de milioane în cinema
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Mircea Bravo a lansat Băiat de milioane în cinema Foto: Click!

„Și cu banii-n cont, și cu sufletu'-n Rai" explică perfect povestea lui Andi (interpretat de Mircea Bravo) care câștigă 12 milioane de euro la loterie și e convins că banii îi pot cumpăra viața perfectă alături de iubita lui, Elena. Dar pe măsură ce lista achizițiilor crește, iar suma din cont scade, Andi descoperă că banii schimbă relațiile mai repede decât și-a imaginat, iar lucrurile pe care le pierde nu se pot cumpăra înapoi cu nimic.

Din distribuția comediei „Băiat de milioane”, care a avut peste 100.000 de spectatori în cinema doar în prima săptămână de la lansare, fac parte: Mircea Bravo, Adonis Tanța, Bunica din Chinteni, Adrian Cucu, Cătălin Herlo, Crina Dumitrașcu, Mădălina Mușat, Nicu Mihoc și Ioan Isaiu, alături de aparițiile speciale: Șerban Trâmbițașu, Ionuț Lenghel și Cristian Onețiu. 

Scenariul filmului este scris de Cristian Ilișuan și Mircea Bravo, iar regia e semnată Cristian Ilișuan.

Click!: Mircea, „Băiat de milioane” e deja la cinema, iar în prima săptămână ați avut 100.000 de spectatori. Râde Clujul altfel decât Bucureștiul sau Iașiul? Ai observat diferențe de la un oraș la altul?

Mircea Bravo: În momentul în care vorbim, filmul a fost văzut de aproape 200.000 de oameni. Un procent mai mare sunt din zona Ardealului. Adică primele 12 orașe ca intrări în cinema sunt 11 orașe din Ardeal și Bucureștiul, unde sunt mulți ardeleni. Clar e o diferență de umor între Ardeal și restul țării. Sunt clar două țări diferite. 

Cei din Ardeal preferă umorul de situație în care sunt două personaje normale, dar situația e foarte amuzantă. În București, se preferă comicul de personaj, în care cineva e amuzant de sine stătător, nu datorită situației. Cred că diferența de umor e dată și de natura relațiilor sociale din cele două zone. Dacă în Ardeal lumea e politicoasă la suprafață, de multe ori fake, în București lumea e directă, spune ce nu îi place. 

De asta e mai greu pentru cei din București să înțeleagă anumite situații. De exemplu, am făcut un clip pe internet despre situația în care ai uitat numele cuiva, dar deja ești destul de apropiat de el încât să îți fie jenă să recunoști că nu mai îi știi numele. Mulți  au râs și au zis că e clipul lor preferat. Au fost unii care au zis că ei nu înțeleg clipul și de ce nu l-am întrebat cum îl cheamă. 

Click!: Care e mesajul primit de la un spectator după film, care ți-a rămas în minte?

Mircea Bravo: Un prieten de-al meu foarte vulgar, care după fiecare film îmi zicea că a râs de s-a c…t pe el sau că filmul e rachetă, a zis de filmul acesta că e un film care l-a emoționat.

Click!: Citești comentariile negative? A existat o critică la „Băiat de milioane” pe care ai luat-o în serios?

Mircea Bravo: Au fost mai multe articole scrise despre filmul nostru. Majoritatea au zis că e cel mai bun film al nostru. Normal că au fost și unele critici la adresa filmului. Unele chiar constructive și care cred că o să ne ajute la următorul film. Au fost și unele puerile și nejustificate. 

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Foto: Click!

„Familia mă susține necondiționat”

Click!: Cine e cel mai sever critic al filmului: Cristi, familia, Bunica sau internetul?

Mircea Bravo: Cristi e foarte sever cu el, nu cu filmul. Adică e foarte mulțumit de jocul actorilor, de echipa tehnică, dar nu cu el. Probabil e nevoie de asta ca să facă următorul film mai bine. Familia mă susține necondiționat, deci după ei nu mă pot lua. 

Bunica face ce nici eu nici Cristi nu putem face. Se bucură maxim de succesul filmului. Și le zice la oameni prin săli: „Dacă nu vă place nu mai veniți la film”. Internetul e foarte dur. Dacă nu îl înțelegi. Pot să îți scrie trei oameni că e cel mai prost film și, dacă te prind pe stradă, te bat. Și după să afli că oamenii aceia nu au văzut filmul și, de fapt, sunt niște oameni cu tendințe sinucigașe și mai refulează și ei. 

Click!: Personajul principal își cumpără un restaurant după ce câștigă la loto. Tu ai lucrat vreodată în restaurant? Ce ai aflat despre HoReCa în timp ce filmați și nu știai înainte?

Mircea Bravo: La fiecare film facem un research ca să înțelegem cât mai bine lumea pe care o prezentăm. Altfel există riscul să rămâi doar în niște clișee. Nu am lucrat în Horeca. Am avut mai multe colaborări în acest domeniu în care proprietarii ne prezentau provocările lor. Am aflat în timpul filmărilor că pentru unii angajați în Horeca e mai important statutul decât banii. Din nou, pare o chestie care e valabilă în Ardeal și nu în București.

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Foto: Click!

„Am filmat chiar la Bunica acasă, în curte”

Click!: E al cincilea film cu Bunica. S-a schimbat ceva în felul în care vine pe platou? Are pretenții, ritualuri, replici pe care refuză să le spună?

Mircea Bravo: Nici vorbă. Ce ne-am dat seama e că pentru ea e important mediul în care se filmează. De asta, chiar dacă din punct de vedere al producției a fost mai greu, am filmat chiar la Bunica acasă și i-a plăcut mult să vadă curtea plină cu oameni. A fost foarte faină ziua aceea de filmare.

Click!: Cum i-ați convins pe Șerban Trâmbițașu, Ionuț Lenghel, Leo de la Roșiori și Cristian Onețiu să apară în film?

Mircea Bravo: Nu am avut dificultăți cu niciunul. Cristi e și genul de regizor care vrea să lase actorii cât mai liberi, cât mai naturali. De aceea, toți s-au simțit bine la filmări și ne-au și susținut pe partea de promovare.

Click!: Cum arată pentru tine săptămâna de după o premieră? Te odihnești sau te apuci deja de următorul film?

Mircea Bravo: După fiecare premieră începe pentru noi turneul de promovare în care mergem în mai multe orașe să ne întâlnim cu oamenii și să facem tot ce ține de noi ca să promovăm filmul. Așa e când îți pui banii tăi. Dar, după terminarea turneului de promovare, de obicei îmi iau o săptămână de concediu cu familia. Și după aceea ne gândim la următorul film.

Click!: Publicul tău a crescut pe internet, unde totul e gratis și la un scroll distanță. De ce ții la cinema în loc să mergi direct pe o platformă de streaming?

Mircea Bravo: Totul pornește de la ce poți oferi omului. Clar, un om care vine la cinema și vede filmul se va simți mult mai bine decât cel care se uită la el în living. E cu totul altă experiență. Asta vine la pachet și cu alte costuri: sunetul, imaginea, scenografia trebuie să fie mai bună pe un ecran mare. În plus, platformele de streaming cumpără doar filmele care performează în cinema.

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