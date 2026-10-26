 Mircea Bravo a dat lovitura cu filmele sale! Ce și-a cumpărat din banii câștigați: „Mai mult de atât ce să îți dorești în viață?”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Mircea Bravo a dat lovitura cu filmele sale! Ce și-a cumpărat din banii câștigați: „Mai mult de atât ce să îți dorești în viață?”

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Mircea Bravo a transformat succesul din mediul online într-o afacere care îi aduce venituri și din cinematografie. Comediantul a vorbit despre câștigurile obținute din filmele pe care le-a produs și a dezvăluit ce achiziție importantă a făcut cu banii rămași după investiții: o locuință în Cluj-Napoca.

Mircea Bravo
Mircea Bravo Foto: instagram

Cel mai recent proiect al său, „Băiat de milioane”, a ajuns în cinematografe pe 12 octombrie 2026 și a înregistrat deja încasări de peste 700.000 de dolari. Producțiile anterioare au avut, la rândul lor, rezultate importante la box office, iar Mircea Bravo spune că intenționează să continue să investească în domeniile care l-au consacrat: videoclipurile online și filmele pentru marele ecran.

Mircea Bravo și-a cumpărat un duplex în Cluj-Napoca din banii câștigați din filme

Într-un interviu acordat publicației Libertatea, Mircea Bravo a vorbit deschis despre partea financiară a activității sale și a recunoscut că producția de filme reprezintă și o afacere, nu doar o pasiune.

„Clar e și o afacere. Din asta trăiesc! Am reușit să îmi cumpăr casă în Cluj-Napoca. Mai exact un duplex! Mai mult de atât ce să îți dorești în viață?”, a declarat acesta.

Comediantul a explicat că, până acum, cele mai mari venituri ale sale au venit din conținutul publicat pe internet și din producțiile cinematografice. Deși spune că nu se consideră un expert în afaceri, știe deja în ce direcții vrea să își investească banii.

„Nu prea mă pricep la business. Singurele lucruri din care am făcut bani în viața asta au fost clipuri în online și filme de cinema. Până mă învăț și cu altele, tot în astea o să investesc”, a mai spus el.

Potrivit cifrelor de box office prezentate în materialul publicat de Libertatea, filmele sale au adunat încasări de aproximativ 2,6 milioane de dolari pentru „Vecina”, 1,9 milioane de dolari pentru „Nuntă pe bani” și 1,8 milioane de dolari pentru „Mirciulică”. „Băiat de milioane”, cel mai nou titlu, depășise pragul de 700.000 de dolari la momentul relatării.

Aceste sume reprezintă încasările filmelor, nu profitul personal al lui Mircea Bravo, care depinde și de costurile de producție și de distribuirea veniturilor.

Cum a început Mircea Bravo să facă filme pentru cinema

Drumul de la videoclipurile online la producțiile cinematografice a început în 2021, când Mircea Bravo a lucrat la primul scenariu împreună cu echipa sa de creație. Comediantul a subliniat că proiectul nu a fost rezultatul muncii sale individuale, ci al colaborării cu colegii săi și cu asociatul Cristian Ilișuan, care a regizat filmul.

„Primul scenariu l-am scris în anul 2021. Dar nu l-am scris eu, ci împreună cu toți colegii mei de pe creație, iar echipa a fost condusă de asociatul meu, Cristian Ilișuan, care a și regizat filmul”, a povestit acesta.

Fiecare nouă producție a venit cu lecții și cu dorința de a îmbunătăți ceea ce nu a funcționat la proiectul anterior. Mircea Bravo spune însă că perfecțiunea este greu de atins în cinematografie.

După fiecare film mi-am dat seama ce am greșit și mi-am dorit să fac un nou film, care să fie mai bun. Este o capcană, pentru că nu va fi niciodată un film fără greșeli, dar măcar poate nu apuc să mor”, a glumit el.

Întrebat cum i s-a schimbat viața de când a început să facă filme, comediantul a recunoscut că lucrurile nu s-au transformat radical. Totuși, consideră că publicul a ajuns să îl privească mai serios, iar notorietatea i-a adus și solicitări neașteptate.

„Întâmplător, m-am și căsătorit atunci, deci cumva s-a schimbat... Cred că lumea m-a privit mai serios după ce am început să fac filme. Și toată lumea îmi cere un rol într-un film!”, a mărturisit acesta.

Ce relație are Mircea Bravo cu Bunica din Chinteni și ceilalți actori

Un element important al filmelor sale este colaborarea cu actori care au devenit familiari publicului, printre care Bunica din Chinteni, Adrian Cucu, Cătălin Herlo, Stanca Țop și Paul Socol.

Mircea Bravo a vorbit în mod special despre relația cu tanti Lenuța, cunoscută de public drept Bunica din Chinteni, pe care o consideră parte din familia sa.

„Cu Bunica din Chinteni e clar o relație specială! Este parte din familia mea și mă comport cu ea exact ca și cum ar fi bunica mea reală. Poate un pic mai bine! Adică probabil pe tanti Lenuța o sun mai des ca pe bunica mea reală”, a spus el, cu umor.

În ceea ce îi privește pe ceilalți actori cu care lucrează, comediantul a explicat că întâlnirile lor au loc cel mai des pe platourile de filmare. Deși colaborează cu unii dintre ei de mai bine de un deceniu, spune că nu a ajuns să se certe cu niciunul.

„Toți actorii mă fascinează în felul lor, dar cel mai des ne întâlnim la filmări. Acolo e și cel mai fain! Sincer să fiu, nu am apucat să mă cert cu niciun actor, deși mă știu cu unii de peste 10 ani”, a încheiat Mircea Bravo.

Ghid de cumpărături

banner ana baniciu jpg
#Exclusiv Click!
VideoAna Baniciu și Edy Kovacs, părinți pentru a doua oară? Artista a spus totul: „Am tot vorbit despre asta” Interviurile Click!
Ileana Sterp jpg
Prețuri neașteptate la restaurantul Ileanei Sterp din Hunedoara. Cât costă o porție de tăiței cu jumări Vedete românești
image
Ce să mănânci dimineața ca să ai energie și să nu ți se facă foame prea repede: 13 alimente recomandate de nutriționiști adevarul.ro
image
Rareș Bogdan și-ar fi dorit alegeri anticipate deoarece „Bolojan ar fi pierdut șefia PNL”: „Am apărat prea mulți idioți de-a lungul timpului” adevarul.ro

Parteneri

image
Top 5 jucători de la U Craiova care-l umplu de bani pe Mihai Rotaru: „Face milioane!” www.fanatik.ro
image
Italia caută 10.000 de angajaţi până la finalul anului. Domeniile bine plătite unde pot aplica şi români observatornews.ro
image
Cât costă un metru cub de gaz în iarna 2026–2027. Cât consumă pe zi o centrală și cum se face calculul pe factură www.antena3.ro
image
Medic din București, terorizat de cămătari: „De mine nu scapi nici când mori”/O asistentă ar fi fost „informatoarea” interlopilor www.gandul.ro
image
Pensiile ar putea crește cu 7,7% de la 1 ianuarie 2027. Ce spune ministrul Muncii despre indexare www.wowbiz.ro
image
Reguli strice pentru elevi! Câte absențe nemotivate sunt permise în anul școlar 2026-2027 www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Ce s-a ales de Dana, prima soție a lui Dan Petrescu, femeia care l-a înşelat cu Radu Niculescu. Cum arată şi din ce face bani as.ro
image
Un moștenitor refuză să vândă casa. Ce pot face ceilalți și când se poate ajunge la vânzare prin instanță playtech.ro
image
Marius Șumudică, reacție dură la adresa lui Nuno Campos după CFR Cluj – Dinamo 2-2: „Mai calcă puțin frâna cu Barcelona! Te crezi Flick?” www.fanatik.ro
image
Încă un sărut la Insula Iubirii. Am aflat cine cade în ispită episodul următor! www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Un îndrăgit cuplu din România divorțează, dar el nu vrea să audă de 50-50: „Casa, terenul sunt proprietatea mea personală de dinainte de căsătorie”. Deși e mama copilului său, a spus clar: „Nu o să îi dau venituri necuvenite” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Boala venerică ce a distrus cel mai frumos cuplu regal din istorie. A crezut că are tuberculoză, dar a fost, de fapt, victima infidelității okmagazine.ro
image
Regele Felipe a fost operat! Ce se întâmplă cu monarhul Spaniei la doar două zile de la intervenție okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
„Scuip pe tine și pe palatul tău”! Cum a încercat Ivan cel Groaznic să o ia de soție pe Elisabeta I a Angliei historia.ro
image
#Biografii
Nikola Tesla: Viața extraordinară a unui Prometeu modern historia.ro
Eric Dane FOTO Jamie Schwaberow Getty Images webp
Eric Dane, dezvăluiri tulburătoare făcute înainte să moară! Ce a lăsat în urmă actorul din „Grey’s Anatomy” Vedete internaționale
image png
Fiica lui Dem Rădulescu, mărturisire emoționantă la 26 de ani de la moartea actorului: „Totul s-a schimbat” Vedete românești
tavi clonda si gabriela cristea 1 jpg
Gabriela Cristea a împlinit 52 de ani! Tavi Clonda, mărturisire despre momentele grele din căsnicia lor: „N-au fost doar zile cu soare” Vedete românești
eric bauza jpg
Doliu în lumea filmelor de animație! Eric Bauza, vocea lui Bugs Bunny și Daffy Duck, a murit subit la 46 de ani Vedete internaționale
David Beckham și soția lui
David Beckham a încins internetul la 51 de ani! Cum s-a fotografiat fostul fotbalist pe balconul din New York Vedete internaționale
andreea raicu si matusa ei jpg
Ce secret au mama și mătușa Andreei Raicu? La 87 și 90 de ani, cele două femei sunt pline de energie: „Nu anii ne îmbătrânesc neapărat” Vedete românești
image png
Pepe a dezvăluit cum gestionează certurile cu Yasmine! Cine face primul pas spre împăcare: „Celălalt trebuie să echilibreze situația” Vedete românești
Vedete jpg
Vedete înșelate de parteneri! 11 celebrități au dezvăluit cum au trecut peste suferința din dragoste Vedete internaționale
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Invitați la o cabană de prieteni, doi soți au descoperit camere ascunse în dormitor și baie. Cum depistezi că ești filmat în intimitate: „Mie mi se face rău” actualitate.net