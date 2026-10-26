Mircea Bravo a dat lovitura cu filmele sale! Ce și-a cumpărat din banii câștigați: „Mai mult de atât ce să îți dorești în viață?”

Mircea Bravo a transformat succesul din mediul online într-o afacere care îi aduce venituri și din cinematografie. Comediantul a vorbit despre câștigurile obținute din filmele pe care le-a produs și a dezvăluit ce achiziție importantă a făcut cu banii rămași după investiții: o locuință în Cluj-Napoca.

Mircea Bravo Foto: instagram

Cel mai recent proiect al său, „Băiat de milioane”, a ajuns în cinematografe pe 12 octombrie 2026 și a înregistrat deja încasări de peste 700.000 de dolari. Producțiile anterioare au avut, la rândul lor, rezultate importante la box office, iar Mircea Bravo spune că intenționează să continue să investească în domeniile care l-au consacrat: videoclipurile online și filmele pentru marele ecran.

Mircea Bravo și-a cumpărat un duplex în Cluj-Napoca din banii câștigați din filme

Într-un interviu acordat publicației Libertatea, Mircea Bravo a vorbit deschis despre partea financiară a activității sale și a recunoscut că producția de filme reprezintă și o afacere, nu doar o pasiune.

„Clar e și o afacere. Din asta trăiesc! Am reușit să îmi cumpăr casă în Cluj-Napoca. Mai exact un duplex! Mai mult de atât ce să îți dorești în viață?”, a declarat acesta.

Comediantul a explicat că, până acum, cele mai mari venituri ale sale au venit din conținutul publicat pe internet și din producțiile cinematografice. Deși spune că nu se consideră un expert în afaceri, știe deja în ce direcții vrea să își investească banii.

„Nu prea mă pricep la business. Singurele lucruri din care am făcut bani în viața asta au fost clipuri în online și filme de cinema. Până mă învăț și cu altele, tot în astea o să investesc”, a mai spus el.

Potrivit cifrelor de box office prezentate în materialul publicat de Libertatea, filmele sale au adunat încasări de aproximativ 2,6 milioane de dolari pentru „Vecina”, 1,9 milioane de dolari pentru „Nuntă pe bani” și 1,8 milioane de dolari pentru „Mirciulică”. „Băiat de milioane”, cel mai nou titlu, depășise pragul de 700.000 de dolari la momentul relatării.

Aceste sume reprezintă încasările filmelor, nu profitul personal al lui Mircea Bravo, care depinde și de costurile de producție și de distribuirea veniturilor.

Cum a început Mircea Bravo să facă filme pentru cinema

Drumul de la videoclipurile online la producțiile cinematografice a început în 2021, când Mircea Bravo a lucrat la primul scenariu împreună cu echipa sa de creație. Comediantul a subliniat că proiectul nu a fost rezultatul muncii sale individuale, ci al colaborării cu colegii săi și cu asociatul Cristian Ilișuan, care a regizat filmul.

„Primul scenariu l-am scris în anul 2021. Dar nu l-am scris eu, ci împreună cu toți colegii mei de pe creație, iar echipa a fost condusă de asociatul meu, Cristian Ilișuan, care a și regizat filmul”, a povestit acesta.

Fiecare nouă producție a venit cu lecții și cu dorința de a îmbunătăți ceea ce nu a funcționat la proiectul anterior. Mircea Bravo spune însă că perfecțiunea este greu de atins în cinematografie.

„După fiecare film mi-am dat seama ce am greșit și mi-am dorit să fac un nou film, care să fie mai bun. Este o capcană, pentru că nu va fi niciodată un film fără greșeli, dar măcar poate nu apuc să mor”, a glumit el.

Întrebat cum i s-a schimbat viața de când a început să facă filme, comediantul a recunoscut că lucrurile nu s-au transformat radical. Totuși, consideră că publicul a ajuns să îl privească mai serios, iar notorietatea i-a adus și solicitări neașteptate.

„Întâmplător, m-am și căsătorit atunci, deci cumva s-a schimbat... Cred că lumea m-a privit mai serios după ce am început să fac filme. Și toată lumea îmi cere un rol într-un film!”, a mărturisit acesta.

Ce relație are Mircea Bravo cu Bunica din Chinteni și ceilalți actori

Un element important al filmelor sale este colaborarea cu actori care au devenit familiari publicului, printre care Bunica din Chinteni, Adrian Cucu, Cătălin Herlo, Stanca Țop și Paul Socol.

Mircea Bravo a vorbit în mod special despre relația cu tanti Lenuța, cunoscută de public drept Bunica din Chinteni, pe care o consideră parte din familia sa.

„Cu Bunica din Chinteni e clar o relație specială! Este parte din familia mea și mă comport cu ea exact ca și cum ar fi bunica mea reală. Poate un pic mai bine! Adică probabil pe tanti Lenuța o sun mai des ca pe bunica mea reală”, a spus el, cu umor.

În ceea ce îi privește pe ceilalți actori cu care lucrează, comediantul a explicat că întâlnirile lor au loc cel mai des pe platourile de filmare. Deși colaborează cu unii dintre ei de mai bine de un deceniu, spune că nu a ajuns să se certe cu niciunul.

„Toți actorii mă fascinează în felul lor, dar cel mai des ne întâlnim la filmări. Acolo e și cel mai fain! Sincer să fiu, nu am apucat să mă cert cu niciun actor, deși mă știu cu unii de peste 10 ani”, a încheiat Mircea Bravo.