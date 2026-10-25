 Cristina Ștefania a rupt tăcerea! Ce spune iubita lui Speak despre participarea la „Insula Iubirii”
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Cristina Ștefania a rupt tăcerea! Ce spune iubita lui Speak despre participarea la „Insula Iubirii”

#Insula iubirii
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Cristina Ștefania, iubita lui Speak, a vorbit deschis despre „Insula Iubirii”, reality show-ul de la Antena 1 care a cucerit numeroși români. Artista a dezvăluit ce părere are despre sezonul 10 al emisiunii, pe care partenerul său îl analizează și îl comentează alături de echipa podcastului „Fiertzi pe Insulă”.

Cristina Ștefania, iubita lui Speak.
Cristina Ștefania, iubita lui Speak. Foto: Arhivă Click!

Cristina Ștefania a mărturisit că ea a fost prima „fiartă” pe Insulă și că pasiunea sa pentru emisiune a ajuns să îl molipsească, treptat, și pe Speak.

„Sunt foarte fiartă pe Insulă. Toți suntem fierți pe Insulă, e în regulă. Păi, eu am fost prima fiartă pe Insulă și l-am fiert și pe Ștefan pe Insulă. Și acum suntem toți fierți pe Insulă”, a spus Ștefania pentru Cancan.

Cristina Ștefania: „Au venit ceva mai pregătiți”

Artista consideră că sezonul 10 al emisiunii „Insula Iubirii” este mai intens decât cele precedente. În opinia sa, atât ispitele, cât și concurenții au venit mai bine pregătiți pentru experiența din Thailanda, încercând să își țină emoțiile sub control. Cu toate acestea, Cristina Ștefania crede că, odată ajunși în fața camerelor și confruntați cu situațiile din emisiune, participanții ajung să își dezvăluie adevăratele sentimente, indiferent de pregătirea de acasă.

„Și un pic mai hardcore, atât din partea ispitelor, cât și din partea concurenților, care au venit ceva mai pregătiți. Ambele părți sunt ceva mai pregătite, cu bagajul de emoții ceva mai bine închis. Dar cred că, nu știu, în fața camerelor și după câteva zile devine o realitate clară, indiferent cum ai venit tu pregătit de acasă. Adică, da, e foarte interesant. E un reality show, ce să mai…”

Cristina Ștefania ar participa la „Insula Iubirii”?

Deși urmărește cu interes emisiunea, Cristina Ștefania nu se vede în postura de concurentă la „Insula Iubirii”. Întrebată dacă ar accepta vreodată o astfel de provocare, artista a răspuns categoric că nu, mărturisind că preferă să urmărească show-ul din fața televizorului.

„Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Dar Insula e tare de privit, ce să mai… Și «Fiertzi pe Insulă» e și mai tare.”

Ce planuri de viitor au Cristina Ștefania și Speak

Pe lângă pasiunea pentru emisiune, artista a vorbit și despre proiectele pe care le pregătește pentru perioada următoare. Cristina Ștefania își dorește să se concentreze în continuare pe muzică, în timp ce Speak lucrează la mai multe proiecte pentru mediul online, inclusiv podcasturi și emisiuni pe YouTube.

Cei doi pregătesc și câteva proiecte împreună, despre care au oferit, deocamdată, puține detalii. Artista speră ca acestea să ajungă în fața publicului cât mai curând.

„Muzică, multă, multă muzică. Ștefan are câteva proiecte pregătite în online, pe YouTube, câteva podcasturi, câteva emisiuni care se pregătesc acum și cred că o să fie foarte interesante. Și eu, multă muzică în următoarea perioadă, dar, în același timp, construim ceva, câteva proiecte interesante pentru amândoi. Și sper că o să le dăm cât mai repede.”

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