Mircea Bravo, surpriză de proporții pentru Bunica Lenuța. Ce a făcut femeia la 78 de ani. „De ăsta ne cumpărăm amândoi, până nu mor”

Mircea Bravo se bucură acum de noul său film care deja rulează în cinematografe. „Băiat de milioane” este o comedie semnată de Bravo Film, lansată la începutul acestei săptămâni. Cu această ocazie, a avut loc și o gală, la AFI Cotroceni, acolo unde au fost invitați speciali Leo de la Roșiori, chef Joseph Hadad, artistul Asu, Jesús del Cerro, Irina Margareta Nistor, The Motans, Ionuț Rusu, George Tănase, Ana Tepuș, Ines Stana, Andi Constantin, Cucu de la Noaptea Târziu, Valentin Luca și mulți alții.

Mircea Bravo și Bunica Lenuța. Foto: Instagram.

Când vorbim despre distribuție, vorbim și de Elena Moldovan, cunoscută pe internet drept Bunica Lenuța, Bunica din Chinteni sau Tanti Lenuța. Aceasta apare într-o ipostază mai puțin obișnuită. Unde a dus-o Mircea Bravo.

Mircea Bravo, surpriză de proporții pentru Bunica Lenuța

Mircea Bravo face o echipă deosebită alături de Bunica Lenuța. Acesta obișnuiește să o ia cu el peste tot și de data aceasta ea a avut parte de o plimbare mai neobișnuită. Bunica a avut parte de primul ei zbor cu elicopterul.

„Cum îi?”, întreabă Mircea Bravo după aterizare. Răspunsul ei a fost unul ce l-a făcut să râdă până și pe pilot. „Mircea dragă, nu știu ce să vând, da dacă vând primu pământ ți-l dau și pui și tu și de ăsta ne cumpărăm amândoi, până nu mor”, a spus femeia, încântată de această experiență.

Videoclipul a strâns aproape 800 de comentarii. Oamenii au apreciat curajul acesteia. „Smecheră bunica!”/ „Ador! Să dea Domnul să fim toți ca ea la vârsta ei, curajoasă și pozitivă”/ „Să îi spuneți că mai mare comoară ea este! Genială bunica”/ „O bunică de milioane. O cred în stare să își cumpere un elicopter. Curajoasă e și isteață tare”.

De asemenea, unii au susținut că dacă își vinde pământul le mai rămân bani și de o mașină, sau chiar de un avion. „Dacă își vinde Tanti Lenuța un pământ vă cumpărați două (n.r elicoptere) și vă mai rămân bani și de o mașină”/ „Ai grijă, Mircea, ce vinde, că poate vă luați avion”.

Mircea Bravo nu este nepotul Bunicii Lenuța

Bunica Lenuța din Chinteni, în vârstă de 78 de ani, nu este rudă cu Mircea Bravo, așa cum probabil toată lumea crede. Aceasta a jucat în mai multe filme alături de comediantul clujean, având roluri secundare, pline de umor, în „Mirciulică”, „Nuntă pe bani” și „Moartea în vacanță”. Cei doi s-au cunoscut în urmă cu zece ani.

„Au venit la mine și mi-au propus să joc în clipuri. M-am uitat așa la el, părea un copil încurcat, dar îl vedeam că are inima bună.

I-am zis că, dacă vrea să filmăm ceva, să stea la masă să mănânce prima dată și apoi ne apucăm de treabă. De atunci, am rămas legați. Când mă duc oriunde toată lumea mă întreabă „unde e Mircea?”, a mărturisit Bunica Lenuța acum ceva timp pentru Click!.

Femeia trăia o viață normală la Chinteni, județul Cluj, până când l-a întâlnit pe Mircea Bravo. Colaborarea lor a avut un succes enorm pe internet.

„Cred că așa mi-e scris. Dacă Dumnezeu așa o vrut și dacă oamenilor le place, musai să filmăm. Cred că le place că-s rea de gură, că îl cert pe Mircea. Multă lume îmi zice că îs prea dură cu el în clipuri. Da, eu le zic că așa e rolul. Chiar mă întreabă câțiva: „așa tăntălău e Mircea?” Io le zic că ei îs tăntălăi și că Mircea e un băiat deștept care știe bine să își joace rolul”, ne-a mai declarat Bunica.