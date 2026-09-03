Ce făcea Mircea Bravo înainte să devină actor. A ratat la un singur punct examenul care i-ar fi schimbat complet viața

Mircea Bravo, cunoscutul comedian care se pregătește să revină în cinematografe începând din această toamnă, a stat de vorbă cu comunitatea sa numeroasă de fani de pe rețelele de socializare și a împărtășit o experiență personală despre care, cu siguranță, mulți dintre aceștia nu știau.

Mircea Bravo și-a dorit să devină avocat. Foto: Instagram

În mesajul său, Mircea Bravo, pe numele său real Mircea Popa, a vorbit despre meseria pe care și-a dorit cândva să o urmeze și despre felul în care universul, divinitatea și norocul au ajuns să-i schimbe destinul, conducându-l către o carieră de succes în comedie.

Dezvăluirea prin care Mircea Bravo și-a surprins urmăritorii

Mircea Bravo s-a făcut remarcat în urmă cu mai mulți ani prin intermediul filmulețelor scurte de comedie pe care le publica pe rețelele de socializare. Treptat, acesta a reușit să-și construiască o comunitate numeroasă și să dobândească o mare notorietate, iar ulterior și-a extins activitatea către cinematografie, ajungând să își lanseze propriile filme.

„Dragii mei, cum, pisici, am ajuns aici? Vreau să vă zic o poveste, că eu-s un om... maică-mea-i medic, taică-miu-i inginer, mi-a plăcut foarte mult matematica, mă duceam la olimpiadă și am dat la Facultatea de Drept și am ajuns comediant, actor, chestii, caterincă din astea.

Și-mi dau seama că eu nici măcar nu aleg ce mi se întâmplă în viață. Numai vine viața și zice: «Nu, o iei în cealaltă parte, în stânga sau în dreapta». Și stau așa și mă gândesc la toată viața mea și, într-adevăr, e un moment-cheie care simt că mi-a schimbat cel mai mult direcția, să mă ia dintr-o parte și să mă bage în alta”, începe mesajul publicat de comediant în mediul online.

Comediantul, pe punctul de a deveni avocat

Puțini știu însă că drumul pe care se pregătea să pornească era cu totul altul. În tinerețe, Mircea Bravo își dorea să devină avocat și s-a pregătit intens pentru examenul de intrare în barou. Destinul a avut însă alte planuri pentru el, iar un singur punct diferență la examen avea să-i schimbe radical parcursul profesional.

În mesajul publicat pe rețelele de socializare, Mircea Bravo a povestit cum a început drumul său către avocatură, cât de mult s-a pregătit pentru examen și ce s-a întâmplat în momentul în care a ratat, la limită, intrarea în barou.

„Și anume, după ce am terminat Facultatea de Drept, am vrut să devin avocat, să mă fac avocat. Am văzut ceva filme, Suits, cu oameni îmbrăcați la costum, avocați șmecheri care aveau statut social, umblau fetele după ei. Și m-am pregătit foarte mult pentru examenul ăsta, chiar mi-am dat toată silința. Un an și jumătate am fost în călugărie. Numai stăteam acasă și învățam și chiar am învățat și chiar prost-prost nu-s, adică să mă înțelegeți. Învățam destul de bine.

M-am dus la examen. Era un examen care presupunea 100 de grile, trebuia să faci 70 ca să intri în barou, ca să devii avocat. Câte am făcut eu, domnul Mircea Popa? 69. 69 de grile.”

Mircea Bravo. Foto: Instagram

Mircea Bravo: „Îmi dau seama că ăla a fost un moment-cheie”

Actorul a mărturisit că ceea ce, la momentul respectiv, a reprezentat un „eșec”, în urma căruia familia și prietenii săi au fost alături de el și au resimțit dezamăgirea, s-a dovedit, în timp, a fi unul dintre cele mai importante momente din viața sa. Deși ratase la limită examenul de intrare în barou, Mircea Bravo spune că, în mod surprinzător, a simțit și o oarecare ușurare.

„Și, da, ce să zic? A fost doliu național la mine în familie și toți prietenii mei înțelegeau că, pentru mine, a fost o chestie importantă și veneau și ziceau: «Bă, lasă că încerci la anul» și așa mai departe.

Țin minte că, în ziua respectivă, am ieșit cu Cristi în oraș, am ieșit la o cafea, nu știu ce, am fost la un... Și a zis: «Ești supărat? Cum te simți?» Am zis: «Bă, Cristi, așa, un pic, un pic mă simt ușurat. Nu știu de ce, dar mă simt ușurat.»

Și acum, când mă uit în spate la momentul ăla, îmi dau seama că ăla a fost un moment-cheie, momentul zero din viața mea. Că, dacă intram în barou, dacă eu făceam 70 de grile, eu deveneam avocat, îmi făceam temele frumos ca avocat. Nu cred că eram un avocat bun, dacă este să mă întrebi acum pe mine. Nu-mi place să mă îmbrac la costum. Adică, gândiți-vă că ăsta e un costum pe care eu l-am ales, mie îmi stă foarte bine, dar hai să fim serioși.

Nici nu mă știam aranja, nici nu... Foarte bun la povești, la a minți lumea, dar aș fi făcut toată viața treaba aia. În schimb, nici nu mi-am dat mult silința și, pac-pac, uite, filme, comedie, chestii de genul ăsta, fac un film în fiecare an.”

„Și eu cred acum că fiecare dintre noi am avut, într-un moment din viață, noroc”

În încheiere, Mircea Bravo a ajuns la aceeași concluzie: de multe ori, oricât ne-am impune să urmăm un anumit drum în viață, există momente în care lucrurile se așază într-o cu totul altă direcție. Iar ceea ce pare, la început, un eșec sau un ghinion se poate transforma, odată cu trecerea timpului, într-o șansă nesperată.

„Și atunci, cum să nu crezi în noroc? Cum să nu crezi că, chiar dacă ești deștept sau dacă ești prost, în anumite momente-cheie din viață, cineva de sus hotărăște că trebuie să iei în cealaltă parte?

Și eu cred acum că fiecare dintre noi am avut, într-un moment din viață, noroc. Chiar dacă, pe loc, ai impresia că e nașpa, că e ghinion, că ești bătut de soartă, dar după aia, când lași timpul să treacă, îți dai seama că, bă, poate a fost mai bine așa.

Eu sunt foarte mulțumit de locul unde mă aflu, de asta și vorbesc din perspectiva asta.”