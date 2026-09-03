 Ce făcea Mircea Bravo înainte să devină actor. A ratat la un singur punct examenul care i-ar fi schimbat complet viața
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Ce făcea Mircea Bravo înainte să devină actor. A ratat la un singur punct examenul care i-ar fi schimbat complet viața

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Mircea Bravo, cunoscutul comedian care se pregătește să revină în cinematografe începând din această toamnă, a stat de vorbă cu comunitatea sa numeroasă de fani de pe rețelele de socializare și a împărtășit o experiență personală despre care, cu siguranță, mulți dintre aceștia nu știau.

Mircea Bravo și-a dorit să devină avocat.
Mircea Bravo și-a dorit să devină avocat. Foto: Instagram

În mesajul său, Mircea Bravo, pe numele său real Mircea Popa, a vorbit despre meseria pe care și-a dorit cândva să o urmeze și despre felul în care universul, divinitatea și norocul au ajuns să-i schimbe destinul, conducându-l către o carieră de succes în comedie.

Dezvăluirea prin care Mircea Bravo și-a surprins urmăritorii 

Mircea Bravo s-a făcut remarcat în urmă cu mai mulți ani prin intermediul filmulețelor scurte de comedie pe care le publica pe rețelele de socializare. Treptat, acesta a reușit să-și construiască o comunitate numeroasă și să dobândească o mare notorietate, iar ulterior și-a extins activitatea către cinematografie, ajungând să își lanseze propriile filme.

„Dragii mei, cum, pisici, am ajuns aici? Vreau să vă zic o poveste, că eu-s un om... maică-mea-i medic, taică-miu-i inginer, mi-a plăcut foarte mult matematica, mă duceam la olimpiadă și am dat la Facultatea de Drept și am ajuns comediant, actor, chestii, caterincă din astea.

Și-mi dau seama că eu nici măcar nu aleg ce mi se întâmplă în viață. Numai vine viața și zice: «Nu, o iei în cealaltă parte, în stânga sau în dreapta». Și stau așa și mă gândesc la toată viața mea și, într-adevăr, e un moment-cheie care simt că mi-a schimbat cel mai mult direcția, să mă ia dintr-o parte și să mă bage în alta”, începe mesajul publicat de comediant în mediul online. 

Comediantul, pe punctul de a deveni avocat

Puțini știu însă că drumul pe care se pregătea să pornească era cu totul altul. În tinerețe, Mircea Bravo își dorea să devină avocat și s-a pregătit intens pentru examenul de intrare în barou. Destinul a avut însă alte planuri pentru el, iar un singur punct diferență la examen avea să-i schimbe radical parcursul profesional.

În mesajul publicat pe rețelele de socializare, Mircea Bravo a povestit cum a început drumul său către avocatură, cât de mult s-a pregătit pentru examen și ce s-a întâmplat în momentul în care a ratat, la limită, intrarea în barou.

„Și anume, după ce am terminat Facultatea de Drept, am vrut să devin avocat, să mă fac avocat. Am văzut ceva filme, Suits, cu oameni îmbrăcați la costum, avocați șmecheri care aveau statut social, umblau fetele după ei. Și m-am pregătit foarte mult pentru examenul ăsta, chiar mi-am dat toată silința. Un an și jumătate am fost în călugărie. Numai stăteam acasă și învățam și chiar am învățat și chiar prost-prost nu-s, adică să mă înțelegeți. Învățam destul de bine.

M-am dus la examen. Era un examen care presupunea 100 de grile, trebuia să faci 70 ca să intri în barou, ca să devii avocat. Câte am făcut eu, domnul Mircea Popa? 69. 69 de grile.”

Mircea Bravo.
Mircea Bravo. Foto: Instagram

Mircea Bravo: „Îmi dau seama că ăla a fost un moment-cheie”

Actorul a mărturisit că ceea ce, la momentul respectiv, a reprezentat un „eșec”, în urma căruia familia și prietenii săi au fost alături de el și au resimțit dezamăgirea, s-a dovedit, în timp, a fi unul dintre cele mai importante momente din viața sa. Deși ratase la limită examenul de intrare în barou, Mircea Bravo spune că, în mod surprinzător, a simțit și o oarecare ușurare.

„Și, da, ce să zic? A fost doliu național la mine în familie și toți prietenii mei înțelegeau că, pentru mine, a fost o chestie importantă și veneau și ziceau: «Bă, lasă că încerci la anul» și așa mai departe.

Țin minte că, în ziua respectivă, am ieșit cu Cristi în oraș, am ieșit la o cafea, nu știu ce, am fost la un... Și a zis: «Ești supărat? Cum te simți?» Am zis: «Bă, Cristi, așa, un pic, un pic mă simt ușurat. Nu știu de ce, dar mă simt ușurat.»

Și acum, când mă uit în spate la momentul ăla, îmi dau seama că ăla a fost un moment-cheie, momentul zero din viața mea. Că, dacă intram în barou, dacă eu făceam 70 de grile, eu deveneam avocat, îmi făceam temele frumos ca avocat. Nu cred că eram un avocat bun, dacă este să mă întrebi acum pe mine. Nu-mi place să mă îmbrac la costum. Adică, gândiți-vă că ăsta e un costum pe care eu l-am ales, mie îmi stă foarte bine, dar hai să fim serioși.

Nici nu mă știam aranja, nici nu... Foarte bun la povești, la a minți lumea, dar aș fi făcut toată viața treaba aia. În schimb, nici nu mi-am dat mult silința și, pac-pac, uite, filme, comedie, chestii de genul ăsta, fac un film în fiecare an.”

„Și eu cred acum că fiecare dintre noi am avut, într-un moment din viață, noroc”

În încheiere, Mircea Bravo a ajuns la aceeași concluzie: de multe ori, oricât ne-am impune să urmăm un anumit drum în viață, există momente în care lucrurile se așază într-o cu totul altă direcție. Iar ceea ce pare, la început, un eșec sau un ghinion se poate transforma, odată cu trecerea timpului, într-o șansă nesperată.

„Și atunci, cum să nu crezi în noroc? Cum să nu crezi că, chiar dacă ești deștept sau dacă ești prost, în anumite momente-cheie din viață, cineva de sus hotărăște că trebuie să iei în cealaltă parte?

Și eu cred acum că fiecare dintre noi am avut, într-un moment din viață, noroc. Chiar dacă, pe loc, ai impresia că e nașpa, că e ghinion, că ești bătut de soartă, dar după aia, când lași timpul să treacă, îți dai seama că, bă, poate a fost mai bine așa.

Eu sunt foarte mulțumit de locul unde mă aflu, de asta și vorbesc din perspectiva asta.”

Ghid de cumpărături

Oana Roman și fiica sa jpg
Fiica Oanei Roman, apariție de revistă la un eveniment monden. Ce rochie elegantă a purtat adolescenta Vedete românești
tren cfr calatori oprit jpg
„Vine controlorul cu imbusul”. Ce au pățit pasagerii în noile trenuri cușetă București–Satu Mare Național
image
Vine o nouă ordine mondială. Nu suntem pregătiți, avertizează o expertă în istoria relațiilor internaționale adevarul.ro
image
Cum afli online cât ai cotizat pentru pensie. Noul portal le permite românilor să verifice stagiul fără drumuri la ghișeu adevarul.ro

Parteneri

image
Vali Creţu, out de la FCSB?! Reacția patronului după mesajul halucinant al fotbalistului: “Dacă vă spun, leșinați de râs”. Ce se întâmplă cu Radunovic www.fanatik.ro
image
Afacerea unei familii, unică în România. Cultura rară din propria gospodărie aduce câştiguri de mii de euro observatornews.ro
image
O casă turcoaz a rămas în picioare după ce a fost lovită de viitura din Nepal și toată lumea se întreabă cum a fost posibil www.antena3.ro
image
Fost director al Poștei Timiș, săltat de procurorii DNA, în timpul unui concurs ANAF. Fiul lui Neluțu Varga s-ar afla printre suspecții din dosar www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Anca Pandrea s-a întors la marea ei iubire. Actrița își va dormi somnul de veci alături de Iurie Darie. Imagini de la înmormântare www.wowbiz.ro
image
Gloria Steinem, una dintre figurile emblematice ale feminismului american, a încetat din viață la 92 de ani www.kanald.ro
image
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor www.stirilekanald.ro
image
Dieta „minune” prin care Gică Popescu se menține într-o formă fizică de invidiat, la 58 de ani. Ritualul de la care nu se abate as.ro
image
Cui i-a donat Ion Țiriac averea de miliarde de euro. Ce îl întristează acum pe fostul tenismen: „La vârsta mea trebuie să fiu aici” playtech.ro
image
Imagini impresionante din biserica pe care Gigi Becali a ridicat-o în memoria bunicii sale. Cum arată interiorul lăcașului de la Techirghiol. Video www.fanatik.ro
image
495 lei amendă pentru toți șoferii români care pleacă la drum noaptea, fără a verifica acest detaliu aparent banal www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
„Am fost păcălită și tu nu ești cine pretinzi că ești!” Wow, ce scandal!! Vedeta s-a iubit cu un „milionar” care era, de fapt, un impostor! Bărbatul avea doar 13 lei în cont! Cum a ieșit totul la iveală www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
„A avut amante. Mai mult de una!” Regina Elisabeta vedea, dar prefera să nu știe? okmagazine.ro
image
Ritualuri satanice, afrodiziace mortale, crime odioase. „Regina neoficială de la Versailles” nu se dădea în lături de la nimic pentru a păstra iubirea Regelui okmagazine.ro
image
#Al Doilea Război Mondial
O tragedie uitată: Avionul american prăbușit peste o școală britanică, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ce este „Bateria din Bagdad”? Tehnologie antică sau mit modern? historia.ro
Andreea Popescu și Dan Alexa
Cine ar fi făcut publice informațiile despre idila dintre Andreea Popescu și Dan Alexa? Vedeta a dat cărțile pe față Vedete românești
Anca Pandrea și Merișoreanu
Elena Merișoreanu, cuvinte grele după moartea Ancăi Pandrea: „Păcat. Ce păcat...” Vedete românești
Ramona Bădescu și fiul său jpg
Cum se înțeleg Ramona Bădescu și fiul său, Ignazio. Emoții mari pentru vedetă: „El începe clasa I” Vedete românești
alina puscau si chef stefan popescu
Ce a observat Chef Ștefan Popescu la Alina Pușcău când a vizitat-o în America: „Crede că se vindecă” Vedete românești
catalin visanescu
Iubita lui Cătălin Vișănescu și fiul acestuia, Matthias, au mers la cumpărături pentru școală. Cât au plătit pentru toate produsele? Vedete românești
Sandra Mutu jpg
Sandra Mutu, primele imagini la pupitrul știrilor Antena Stars: „Nu-mi spuneți că n-am zâmbit suficient, știu!” Vedete românești
banner anca pandrea png
#Exclusiv Click!
Sora Ancăi Pandrea, adusă cu ambulanța și în scaun cu rotile la înmormântarea actriței. Imagini dureroase de pe ultimul drum Vedete românești
andreea marin
Andreea Marin, despre vara care i-a schimbat viața: „M-a dus departe de mine, cea de ieri” Vedete românești
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți” actualitate.net
image
Fiica Oanei Roman, schimbată complet la 12 ani. Isabela a slăbit 8 kilograme după luni întregi de monitorizare. Ultima apariție a surprins-o chiar și pe mama ei: „Fata mea e mare” actualitate.net