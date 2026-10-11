Ce onorariu ar fi avut Marcel și Armina la „Insula Iubirii”. Câți bani le-au revenit pentru cele 11 zile

Marcel Andrei și Armina au avut parte de o experiență mai scurtă decât se așteptau la „Insula Iubirii”. Cei doi au părăsit emisiunea după doar 11 zile petrecute în Thailanda, însă participarea lor ar fi venit și cu un câștig financiar. Având în vedere notorietatea de care se bucura Marcel încă din sezonul precedent, onorariul negociat pentru revenirea în reality-show ar fi fost unul consistent. Câți bani ar fi putut încasa cei doi pentru perioada petrecută în emisiune?

Câți bani au primit Marcel și Armina, din partea Antenei 1 Foto: Instagram

Participarea lui Marcel Andrei și a Arminei la actualul sezon „Insula Iubirii” a fost diferită de cea a altor cupluri. Marcel era deja cunoscut publicului, după ce apariția sa în sezonul precedent l-a transformat într-unul dintre concurenții intens comentați. Astfel, revenirea sa în fața camerelor de filmat a venit cu un avantaj important: notorietatea.

Interesul publicului pentru persoanele deja cunoscute poate influența condițiile financiare ale participării la un reality-show.

În cazul celor doi, suma vehiculată pentru întreaga perioadă a filmărilor s-ar ridica la aproximativ 10.000 de euro, dacă ar fi rămas în competiție pe toată durata experimentului, estimată la circa 21 de zile. Totuși, această sumă nu reprezintă un onorariu confirmat oficial de Antena 1 sau de cei doi concurenți.

Câți bani ar fi primit pentru cele 11 zile din Thailanda

Parcursul lui Marcel și al Arminei s-a încheiat mai devreme decât cel al celorlalte cupluri, după ce au decis să părăsească emisiunea. Cei doi au petrecut în cadrul experimentului doar 11 zile, ceea ce ar putea însemna și o remunerație mai mică, dacă plata a fost calculată în funcție de perioada participării.

Pornind de la estimarea de 10.000 de euro pentru aproximativ 21 de zile, un calcul proporțional ar indica o sumă de circa 5.000 de euro pentru cele 11 zile, potrivit cancan.ro. Este însă doar o estimare matematică, nu o confirmare a banilor încasați efectiv de Marcel și Armina.

Chiar și după încheierea participării, apariția într-un format urmărit precum „Insula Iubirii” poate aduce beneficii suplimentare. Vizibilitatea în mediul online, creșterea numărului de urmăritori și eventualele colaborări comerciale pot reprezenta oportunități pentru foștii concurenți.

Cuplul a atras atenția încă de la început

Interesul pentru Marcel și Armina a existat încă dinaintea difuzării episoadelor, mai ales datorită popularității pe care Marcel o câștigase în sezonul anterior. Revenirea sa în emisiune a stârnit curiozitatea telespectatorilor, iar participarea celor doi a fost urmărită îndeaproape.

Deși experiența lor în Thailanda a durat mai puțin de două săptămâni, cei doi au rămas în atenția publicului. În ceea ce privește suma pe care ar fi primit-o de la Antena 1, aceasta nu poate fi stabilită cu certitudine în lipsa unor informații oficiale despre contractul lor.