Salarii de 3.500 de euro net în România! Compania care a început recrutările și ce condiții trebuie să îndeplinească angajații

Compania lituaniană Girteka, unul dintre numele importante din transporturile rutiere europene, a făcut primul pas concret pe piața din România. Firma a înmatriculat primul camion în țara noastră și a început procesul de recrutare pentru șoferi profesioniști.

Șofer Foto: Freepik

Girteka anunță că își formează echipa locală și caută conducători auto care să se alăture noilor operațiuni. Pentru cei care vor ocupa aceste posturi, compania indică venituri nete lunare cuprinse între 3.060 și 3.500 de euro, scrie Profit.ro.

Primul camion Girteka a ajuns în România. Compania începe recrutările

„Acesta este doar începutul. Primul camion a fost înmatriculat, iar acum construim echipa, flota și operațiunile necesare pentru a ne dezvolta în România”, a transmis compania.

Girteka caută șoferi profesioniști cu permis categoria CE și cu abilități de comunicare în limba engleză sau rusă. Angajații vor efectua transporturi de mărfuri către mai multe destinații din Europa, folosind camioane noi, cu norma de poluare EURO 6.

Compania precizează că activitatea se va desfășura în echipaj simplu, ceea ce înseamnă că un singur șofer va conduce camionul. Oferta salarială anunțată de Girteka poate ajunge la 3.500 de euro net lunar, în funcție de condițiile de lucru.

„Extinderea bazelor pentru flota și echipele noastre ne oferă o flexibilitate sporită în atragerea șoferilor profesioniști și în asigurarea capacității de transport fiabile de care clienții noștri au nevoie în întreaga Europă”, a mai transmis compania.

Noua etapă de dezvoltare vine după deschiderea unei filiale la Oradea. Prin această prezență locală, Girteka urmărește să își consolideze rețeaua europeană de transport și să își adapteze operațiunile la evoluțiile din piața muncii.

Compania își extinde flota și operațiunile în Europa

Girteka activează în domeniul transporturilor și logisticii din anul 1996, când a fost fondată la Vilnius. Compania are un model de business bazat în principal pe propria flotă de camioane și este specializată în transporturi complete pentru clienți, inclusiv pentru mărfuri care necesită condiții speciale.

Firma operează pe mai multe piețe europene și are mii de angajați. În ultimii ani, Girteka a continuat investițiile în dezvoltarea flotei, inclusiv printr-o comandă importantă de camioane noi.

Compania a explicat că mutarea unei părți din operațiuni către România și Letonia face parte din strategia de adaptare la schimbările din industria transporturilor și la lipsa constantă de șoferi profesioniști.

România era inclusă de mai mult timp în rețeaua de transport Girteka, însă până recent compania nu avea o sucursală locală. Prin noua structură, firma începe o etapă de extindere și caută angajați pentru dezvoltarea activității.