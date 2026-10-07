Cel mai mare pod peste Tisa se inaugurează joi. Nu va putea fi folosit deocamdată de pietoni și camioane

50 de milioane de euro. Atât a costat noul Pod peste Tisa care va lega România de Ucraina și ridicarea punctelor de trecere a frontierei Sighetu Marmației II și Bila Țerkva (Ucraina). Investiția va fi inaugurată joi, 8 octombrie dar deocamdată va putea fi folosită doar de vehiculele sub 3,5 tone și nu de către pietoni.

Noul pod peste Tisa de la Sighetu Marmației are o lungime de 268 de metri. Foto: cnair.ro Foto: cnair.ro

Podul va fi inaugurat cu restricții

„Circulaţia pe noul pod peste Tisa se deschide joi, la ora 12.30, urmând să fie inaugurat şi Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Sighetul Marmaţiei II, care reprezintă o nouă legătură rutieră între România şi Ucraina”, au anunţat reprezentanții Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). În cadrul contractului, au fost construite un pod rutier peste râul Tisa și două noi puncte de trecere a Frontierei (PTF), împreună cu clădirile, halele de control, instalațiile și dotările necesare funcționării acestuia.

Pentru noul pod, la Sighetu Marmației a fost construit un nou punct de trecere a frontierei. Foto: cnair.ro

Deschiderea punctului de trecere a frontierei se realizează în trei etape:

Etapa I-8 octombrie

-deschiderea pentru autovehiculele destinate transportului de persoane, cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone inclusiv;

Etapa II-fără dată

-extinderea circulației și pentru vehiculele cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone, inclusiv autobuzele;

Etapa III-decembrie

-extinderea punctului de trecere și pentru traficul pietonal.

Ce trebuie să știți despre noul pod peste Tisa

Proiectul noului pod peste râul Tisa și amenajarea celor două puncte de frontieră din capetele sale, în valoare totală de peste 50 de milioane de euro, a demarat efectiv în martie 2023. Atunci au fost realizate primele foraje experimentale pentru piloții podului, în zona Teplița (Sighetu Marmației). Conform 2mnews.ro, în iunie 2023, după finalizarea fazei inițiale de proiectare, a fost emis ordinul oficial de începere a lucrărilor, iar în noiembrie 2023 a început turnarea propriu-zisă a structurii de rezistență pentru primul dintre cei 8 piloni ai podului transfrontalier.

Podul are o lungime de 268 de metri şi a fost proiectat să reziste cel puţin 100 de ani, potrivit datelor comunicate de Consiliului Judeţean (CJ) Maramureş. În prezent, traficul rutier și pietonal între România și Ucraina se realizează acum prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației - Solotvino, pe un pod construit din lemn și metal la începutul anului 2000, având un singur sens de circulație și două alei pietonale.