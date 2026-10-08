Ispita Andrușca, dezvăluiri fără perdea din culisele de la „Insula Iubirii”! „Nu m-am dus acolo ca să despart cupluri”

Andrușca (Andreea Aurică) este una dintre cele mai cunoscute și controversate ispite feminine de la emisiunea „Insula Iubirii”, difuzată pe Antena 1. Iată cu ce gânduri a revenit aceasta ca ispită în cel de-al doilea sezon.

Ispita Andrușca (Andreea Aurică)de la Insula Iubirii are 27 de ani, este zodia Vărsător, s-a născut în București și a locuit o perioadă în Germania. În prezent, ea lucrează ca hairstylist și a recunoscut deschis că are un implant fesier (plasat sub mușchi), însă a menționat că nu își dorește alte modificări majore în viitorul apropiat.

În sezonul cu numărul 9(2025), Andrușca a debutat ca ispită și a reușit să îl cucerească pe celebrul Andrei Lemnaru. Cei doi au avut o conexiune puternică în Thailanda, însă relația lor nu a rezistat pe termen lung după terminarea filmărilor, Andrușca afirmând ulterior că nu a dorit „să tragă de el”.

Andrușca, al doilea sezon la Insula Iubirii Foto: Facebook

În sezonul 10, ea a revenit pe insulă în postura de ispită, promițând un parcurs mult mai libertin. În acest sezon, ea a fost în centrul atenției după interacțiunile intense cu concurentul Ionuț Mocăniță, ducând la destrămarea relației acestuia de 3 ani cu Claudia.

Click!: Andrușca, ce te-a determinat să revii ca ispită la „Insula Iubirii”? A fost decizia ta să vii și în acest sezon sau ai fost ofertată?

Andrușca: Da, sunt iată la cea de-a doua ediție și ce pot să spun este că sunt la fel de încântată, poate chiar mai încântată decât am fost anul trecut.

Nu am fost eu cea care a decis sută la sută să revină, am fost chemată printr-o recomandare și am ales să încerc această experiență din curiozitate, pentru că foarte multă lume spune că nu e real ce se întâmplă în emisiune. că toată lumea ar juca teatru. Și chiar am vrut să văd dacă este așa, ce e real și ce nu.

Foto: Click!

Click!: Și, este real sau e și regie multă?

Andrușca: Este adevărat că la tv noi vedem altceva! Ceea ce pot să spun e că acolo este mult mai intensă și mai reală situația.

Click!: Ce a însemnat pentru tine experiența aceasta?

Andrușca: Pentru mine a însemnat o schimbare pe plan profesional, dar și personal. Am devenit mai cunoscută, am ajuns să-mi placa televiziunea, pentru că eram puțin mai introvertită. Mă tot gândeam că n-o să țin pasul, nu știam ce să vorbesc la tv. Acum îmi place foarte mult această zonă și mă regăsesc în ea.

Nu știu dacă mai departe voi intra în televiziune, nu cred că voi ajunge prezentatoare sau ceva de genul acesta, deși am avut colege care au devenit prezentatoare meteo de exemplu după „Insula Iubirii”. Mă atrag mai mult emisiunile de genul Survivor sau Power Couple.

Andrușca și-a schimbat look-ul Foto: Facebook

Click!: Ești din nou în postura de ispită E greu să despărți un cuplu?

Andrușca: Un cuplu nu se desparte din cauza unei ispite, ci pentru că așa decid ei. Noi suntem ispite pentru că așa este formatul emisiunii, dar nu vă gândiți că mergem acolo să despărțim neapărat, nu sărim pe ei! Nu este vorba despre despărțit cupluri la „Insula Iubirii”, e vorba despre cei care vin aici ca să-și testeze relațiile.

Click!: Cum ai caracteriza tu acest sezon, în comparație cu cel precedent?

Andrușca: Sezonul acesta este fără doar și poate mult mai spectaculos față de cel de anul trecut. E un sezon pe cinste! Pentru mine a însemnat o mare schimbare la nivel personal și nu numai.