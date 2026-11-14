 Ce s-a întâmplă, de fapt, între Bianca Iotu și Narcis Bujor, după momentele intime de la Insula Iubirii. Claudia Ion i-a spus adevărul în față
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Ce s-a întâmplă, de fapt, între Bianca Iotu și Narcis Bujor, după momentele intime de la Insula Iubirii. Claudia Ion i-a spus adevărul în față

#Insula iubirii
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Bianca Iotu a simțit nevoia să ceară sfatul Claudiei Ion în privința apropierii dintre ea și ispita Narcis Bujor. După ce au avut parte de momente intime în cadrul emisiunii Insula Iubirii, concurenta pare să își dorească mai mult decât o simplă prietenie, însă comportamentul bărbatului a făcut-o să nu mai știe cum ar trebui să procedeze. Discuția dintre cele două a avut loc după ce Narcis i-a transmis Biancăi că nu își dorește să îi ofere speranțe și că preferă să păstreze distanța.

Bianca Iotu și Narcis Bujor la Insula Iubirii
Bianca Iotu și Narcis Bujor la Insula Iubirii Foto: Antena 1

Deși la început părea că între cei doi există o atracție puternică, iar apropierea lor a dus inclusiv la momente intime, lucrurile s-au schimbat în ultima perioadă. Narcis a devenit tot mai distant, iar explicația oferită de acesta a lăsat-o pe Bianca cu multe semne de întrebare.

De ce a început Narcis Bujor să păstreze distanța față de Bianca Iotu

Ispita a explicat că nu se îndepărtează intenționat de Bianca, ci că reacționează instinctiv, deoarece nu își dorește să îi creeze așteptări pe care nu le poate împlini. Narcis a recunoscut că apropierea dintre ei ar putea să o rănească, chiar dacă aceasta susține că nu își dorește mai mult de la el.

„Nu o fac intenționat (n.r. să păstreze distanța), o fac instinctiv. Nu cred că te poate învăța cineva cum să te descurci în astfel de situații când vrei binele cuiva, dar știi că atenția ta poate face rău. Da, când mă apropii da (n.r. este convins că o rănește). Că nu împlinesc așteptările pe care le ai. Chiar dacă zici că n-ai, tot timpul sunt”, a declarat Narcis Bujor la Insula Iubirii.

Ce i-a mărturisit Claudiei Ion

După declarațiile ispitei, Bianca a simțit nevoia să vorbească deschis cu Claudia Ion despre ceea ce simte. Concurenta a recunoscut că îl consideră pe Narcis un bărbat atractiv și interesant și că și-ar dori să descopere dacă între ei poate exista ceva mai mult decât o simplă prietenie. Cu toate acestea, nu știe dacă ar trebui să facă în continuare pași spre el sau să se retragă.

„Nu știu dacă să încerc să mă mai apropii de el sau nu. E foarte… are momente și momente. Dar, în majoritatea timpului, se protejează. Se protejează cu scuza că nu vrea să facă rău, că pe cine lasă să se apropie de el îi rănește. Îl văd ca pe un bărbat foarte interesant și atractiv și normal că îmi e drag și mi-ar plăcea să explorăm mai mult și… Nu, nu vreau o relație de prietenie! Dar nu știu dacă să insist sau nu. Aici sunt confuză”, i-a spus Bianca Iotu Claudiei.

Claudia Ion a pus-o pe gânduri pe Bianca Iotu

Claudia Ion nu a stat prea mult pe gânduri și i-a oferit Biancăi un sfat direct. Aceasta i-a atras atenția că nu ar trebui să ajungă din nou în situația de a lupta pentru atenția unui bărbat și că, după experiențele sentimentale prin care a trecut, ar trebui să se concentreze mai mult asupra propriei persoane.

Claudia a încurajat-o să nu încerce să îi demonstreze lui Narcis că este femeia potrivită și să înțeleagă că, atunci când întâlnește persoana care o apreciază cu adevărat, nu va trebui să depună eforturi pentru a-i câștiga atenția.

„Nu. Stop! Bianca, mă vezi la față? Dacă tu vrei pe cineva, îl vrei cu orice preț. Înseamnă că nu vrei să-mi oferi, nu? Tu ce vrei, ce-ai fi vrut? Dacă vrei să zici. Iar ești tu aia care își dă silința? (…) Ai scăpat de necazul, de relația în care erai și ai zis că te gândești la tine. Păi gândește-te la tine, nu la cum să-i demonstrezi lui Narcis că ești femeia bună! Că persoanei potrivite nu trebuie să-i demonstrezi nimic”, a sfătuit-o Claudia Ion.

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