 Scandal de infidelitate la „Insula Iubirii”! O concurentă a umblat în telefonul iubitului. „Dacă vorbeam serios, își făcea bagajul și pleca”
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Scandal de infidelitate la „Insula Iubirii”! O concurentă a umblat în telefonul iubitului. „Dacă vorbeam serios, își făcea bagajul și pleca”

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Bianca Iotu, una dintre concurentele cunoscute din sezonul actual al emisiunii Insula Iubirii, a făcut noi declarații despre relația pe care a avut-o cu Remi Dobre. Invitată la podcastul Face to Face, aceasta a povestit cum a descoperit că Remi îi era infidel și a oferit detalii despre dinamica relației lor.

Remi Dobre și Bianca Iotu
Foto: Antena1

Când a început Bianca Iotu să aibă dubii

Potrivit Biancăi, suspiciunile au apărut după ce a observat că Remi purta conversații frecvente cu o anumită femeie. Curiozitatea a determinat-o să îi verifice telefonul în timp ce acesta dormea, iar ceea ce a găsit i-a confirmat bănuielile.

Concurenta a povestit că a descoperit mesaje private pe Instagram care conțineau fotografii și discuții despre întâlniri. Cu toate acestea, confruntarea nu a avut loc într-un mod obișnuit.

„Am umblat în telefonul lui, când dormea. Am văzut mesaje pe Instagram cu mai multe persoane, dar cu asta a insistat. Cu pozele și cu întâlniri. Și l-am trezit. El, săracul, bulversat... Noi aveam dinamica asta. Ne luam la mișto, într-un fel. Conversațiile începeau ca o glumă, pentru că nu aveai cum să vorbești serios cu el”, a declarat Bianca Iotu în cadrul podcastului Face to Face.

Cum reacționa Remi Dobre

Tânăra susține că orice încercare de a aborda problemele relației într-un mod serios era întâmpinată de o reacție neașteptată din partea lui Remi Dobre.

„Dacă vorbeai serios cu el, își făcea bagajul și pleca. Trebuia să îl iau cu glume. Începea să își împacheteze. Are tendința cu ghiozdănelul. «Nu, stai jos!» Am ținut-o tot așa până când a recunoscut”, a mai spus Bianca.

Mărturisirile concurentei vin după mai multe tensiuni apărute între cei doi în spațiul public, fiecare alegând să își spună propria versiune a evenimentelor care au dus la destrămarea relației.

Cum a răspuns influencerul acuzațiilor făcute de parteneră în emisiune

De cealaltă parte, Remi Dobre a reacționat recent la declarațiile făcute de fosta sa iubită, în special la afirmațiile potrivit cărora aceasta l-ar fi susținut financiar în anumite momente ale relației.

Într-un videoclip publicat pe rețelele sociale, fostul concurent a negat că Bianca ar fi suportat cheltuielile sale și a susținut că sursa reală a banilor ar fi fost o altă persoană.

„Aș vrea să spun: «Mulțumesc, Bianca, că ai plătit». Nu ai plătit pentru tot, dar mulțumesc pentru ce ai plătit. Atâta că nu ai plătit tu. Ar trebui să îi mulțumesc celui care a plătit. Mai exact, persoanei pe care o denigrezi în continuare, dar căreia îi folosești banii... încă”, a afirmat Remi Dobre.

Declarațiile celor doi au stârnit numeroase reacții în mediul online, unde urmăritorii s-au împărțit rapid în două tabere. În timp ce unii au apreciat sinceritatea cu care Bianca și Remi vorbesc despre conflictul dintre ei, alții au considerat că disputa ar fi trebuit să rămână în plan privat.

Bianca Iotu și Narcis Bujor, scene intime la „Insula Iubirii”

Ulterior, Bianca a participat la „Insula Iubirii” alături de Remi, relația lor ajungând la final în timpul emisiunii. Pe parcursul experienței, concurenta s-a apropiat de ispita Narcis Bujor, în timp ce Remi a manifestat interes față de ispita Daniela, alături de care a fost surprins în ipostaze tandre.

Bianca a ales să își urmeze sentimentele și să pună punct relației cu Remi, după ce a realizat că nu se mai regăsea în povestea lor de iubire. Experiența din emisiune a adus-o în centrul atenției și a stârnit numeroase reacții din partea telespectatorilor, atât pozitive, cât și critice.

În urma comentariilor primite, Bianca a publicat pe Instagram un mesaj în care a vorbit despre susținerea de care se bucură și despre oamenii care s-au regăsit în povestea sa. Concurenta a transmis că mesajele de încurajare cântăresc mai mult decât criticile celor care o judecă fără să o cunoască.

„Haterii tot o să urască, dar uite câtă iubire primesc! Și, sincer, iubirea asta cântărește mult mai mult decât orice răutate. Am intrat în experiența asta fiind eu, cu bune, cu rele, cu râsul meu, cu nebuniile mele și cu felul meu de a vedea viața. Nu m-am gândit nicio secundă că, dincolo de ecran, vor fi oameni care se vor regăsi în mine, care vor prinde curaj, care vor simți că nu sunt singuri sau care vor vedea că poți să treci prin lucruri grele și totuși să nu-ți pierzi zâmbetul. În timp ce unii m-au judecat fără să mă cunoască, alții mi-au scris cuvinte pe care o să le port mult timp în suflet”, a scris concurenta, pe Instagram.

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