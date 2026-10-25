 Narcis și Remi, față în față la Insula Iubirii! Cadoul lui Remi pentru ispită a încins spiritele: „Te rog să fii foarte atent la ceea ce scoți pe gură”
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Narcis și Remi, față în față la Insula Iubirii! Cadoul lui Remi pentru ispită a încins spiritele: „Te rog să fii foarte atent la ceea ce scoți pe gură”

#Insula iubirii
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Tensiunile au atins un nou nivel la Insula Iubirii, în ediția din 24 octombrie 2026, când Remi, fostul iubit al Biancăi Iotu, s-a aflat față în față cu Narcis Bujor, ispita care a avut o apropiere romantică de tânără. Întâlnirea a avut loc în cadrul unei ceremonii speciale a focului, iar schimbul de replici dintre cei doi a atras atenția.

Narcis și Remi, față în față la Insula Iubirii
Narcis și Remi, față în față la Insula Iubirii Foto: Antena 1

Cadoul lui Remi a stârnit reacția ironică a lui Narcis Bujor

Unul dintre momentele tensionate ale întâlnirii a fost legat de un cadou oferit de Remi: o piesă de lenjerie intimă pe care era imprimată fața Biancăi. Gestul a provocat o reacție ironică din partea lui Narcis, care i-a transmis fostului iubit al tinerei că nu a mai primit un asemenea cadou din partea unui bărbat.

În plus, ispita i-a cerut lui Remi să fie atent la felul în care se exprimă și i-a atras atenția că ironiile la adresa sa nu sunt acceptabile.

„N-am mai primit lenjerie de la bărbați. Dacă ești mândru de acest gest, nu știu, nu mi se pare unul bărbătesc (...) Ironii nu ne permitem, să știi (...) Știu piesele de pe tabla ta, iar tu nu le știi pe cele de pe a mea, așa că te rog să fii foarte atent la ceea ce scoți pe gură”, i-a spus Narcis lui Remi, potrivit Antena 1

Cadoul lui Remi pentru Narcis.
Cadoul lui Remi pentru Narcis. Foto: Antena 1

Narcis Bujor, dezvăluiri despre apropierea de Bianca Iotu

După experiența de la Insula Iubirii, Narcis Bujor a vorbit despre relația sa cu Bianca Iotu în cadrul podcastului realizat de Bursucu. Cu această ocazie, ispita a povestit și despre un moment periculos prin care au trecut împreună, când au intrat în mare seara și au fost surprinși de curenții puternici.

Narcis a explicat că, deși apa nu părea adâncă, situația a devenit rapid dificilă, iar el a ajuns în punctul în care nu se mai putea sprijini pe picioare.

„Era să ne înecăm când am fost în mare. N-am fost atent, curenții erau puternici și apa nu era mare, dar deja trecuse peste pieptul meu și nu mai aveam putere să mă țin cu picioarele”, a povestit Narcis.

De ce a ales Narcis să se apropie de Bianca

În aceeași discuție, Narcis a vorbit și despre deciziile pe care le-a luat în timpul participării la emisiune. Acesta a subliniat că ceea ce s-a întâmplat între el și Bianca a reprezentat o alegere personală, pe care a făcut-o pentru a nu rămâne cu regrete.

„Ce am făcut la insulă a fost pentru mine, o decizie pentru mine. Și atât. Am vrut să nu mă gândesc toată viața”, a declarat el.

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