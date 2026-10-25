Bianca Iotu de la Insula Iubirii, dezvăluiri neașteptate despre fostul iubit! Cum a aflat că era înșelată și ce s-a întâmplat când l-a confruntat

Bianca Iotu, concurentă de la „Insula Iubirii”, a făcut dezvăluiri despre viața sa sentimentală, în cadrul podcastului Face to Face, moderat de Bianca Drăgan. Tânăra a povestit cum a descoperit că fostul său partener, Cristian, o înșela, după ce a găsit un e-mail de la British Airways în care apăreau numele acestuia și al unei alte femei. Mai mult, Bianca a povestit și cum a reacționat bărbatul în momentul în care a fost confruntat.

Bianca Iotu. Foto: Facebook

Totul a pornit de la un mesaj primit de la compania aeriană British Airways. La început, Bianca nu a bănuit nimic și chiar s-a gândit că fostul partener îi pregătea o surpriză și că urma să plece împreună în vacanță. Însă, când a deschis e-mailul și a văzut numele lui Cristian alături de cel al altei femei, a început să își pună întrebări.

Bianca Iotu a aflat că era înșelată după ce a deschis un e-mail

Situația a fost cu atât mai neașteptată cu cât Bianca o cunoștea deja pe femeia respectivă. Cele două se întâlniseră la cine organizate de firma la care lucra Cristian, astfel că descoperirea a luat-o complet prin surprindere. Deși prietenii și șeful ei au sfătuit-o să plece și să nu mai caute explicații, tânăra a vrut să afle când începuse relația și ce îl determinase pe fostul partener să o înșele.

„Și am intrat în e-mail și am văzut un mail de la British Airways. Și zic: «Zboruri, oare unde plecăm? Vrea să-mi facă o surpriză?». Stai așa și deschid e-mailul și văd acolo numele lui și al actualei. Și zic: «Stai să ducem vacanță cu o colegă de la muncă pe care o cunoșteam?». Și zic: «Nu cred așa ceva!».

Și așa am găsit e-mailul și l-am așteptat. Noi nu lucram împreună, la firma lui, în fine, dar o știam, pentru că ne-am întâlnit la cine de firmă și așa. Și zic: «Ce caută ăsta? Cum adică să ne ducem în vacanță cu ea?». Mi-am sunat prietenii, mi-am sunat șeful și am zis: «Vine Cristian…». Ne înțelegeam foarte bine cu șeful meu, ieșeam la cine cu el și cu nevasta sa.”

„Eu vreau să știu când a început, de ce, ce i-a lipsit”

Tânăra a mărturisit că a cerut sprijinul celor apropiați, însă nu a vrut să ia o decizie înainte de a afla toate detaliile. Șeful ei, cu care avea o relație apropiată, a îndemnat-o să plece de acolo și să vină la el și la soția sa, dar Bianca a preferat să își confrunte partenerul.

Și zic: «Vezi că nu vin la muncă câteva zile». Și zice: «De ce?». Și zic: «Am aflat că Cristian mă înșală». Și zice: «Cum adică te înșală? Pleacă de acolo, fă-ți bagajul, vino la noi. Nu mai trebuie să mai aflăm nimic!».

Și zic: «Nu, că eu sunt curioasă. Eu vreau să știu când a început, de ce, ce i-a lipsit». Eu te înțeleg, nici eu n-aș fi putut să plec așa, din senin. El insista și făcea: «Fă-ți bagajul, pleci de acolo, prietenele mele… N-ai ce să mai cauți!». Și zic: «Stați, mă, calmați-vă, ușurel!»”, a spus Bianca în cadrul podcastului Face to Face.

Cum a reacționat fostul iubit când Bianca l-a confruntat

Bianca a decis să nu îi dezvăluie imediat lui Cristian că descoperise e-mailul. L-a așteptat acasă și s-a comportat firesc, iar cei doi s-au îmbrățișat și s-au sărutat. Abia după ce s-au așezat pe canapea, tânăra l-a întrebat când începuse relația cu cealaltă femeie.

„Și am așteptat, m-am comportat foarte normal. A ajuns acasă, l-am așteptat. A venit la două zile, ne-am luat în brațe, ne-am pupat: «Ce dor mi-a fost de tine!». Ne-am așezat pe canapea și, știi, când mă uitam la el așa, mă uit la tine și zic: «Auzi, dar când a început relația ta cu…?».

S-a albit ca masa asta, a început să plângă. M-am dus în bucătărie, i-am luat un păhărel de apă, i l-am dus. Nu putea să mai respire, știi? I-am dat apă să se relaxeze, să se liniștească și i-am zis: «Când a început? De ce?»”, a mai spus Bianca.”

Bianca Iotu și Narcis Bujor, scene intime la „Insula Iubirii”

Ulterior, Bianca a participat la „Insula Iubirii” alături de Remi, relația lor ajungând la final în timpul emisiunii. Pe parcursul experienței, concurenta s-a apropiat de ispita Narcis Bujor, în timp ce Remi a manifestat interes față de ispita Daniela, alături de care a fost surprins în ipostaze tandre.

Bianca a ales să își urmeze sentimentele și să pună punct relației cu Remi, după ce a realizat că nu se mai regăsea în povestea lor de iubire. Experiența din emisiune a adus-o în centrul atenției și a stârnit numeroase reacții din partea telespectatorilor, atât pozitive, cât și critice.

Mesajul transmis de Bianca celor care o judecă

În urma comentariilor primite, Bianca a publicat pe Instagram un mesaj în care a vorbit despre susținerea de care se bucură și despre oamenii care s-au regăsit în povestea sa. Concurenta a transmis că mesajele de încurajare cântăresc mai mult decât criticile celor care o judecă fără să o cunoască.

„Haterii tot o să urască, dar uite câtă iubire primesc! Și, sincer, iubirea asta cântărește mult mai mult decât orice răutate. Am intrat în experiența asta fiind eu, cu bune, cu rele, cu râsul meu, cu nebuniile mele și cu felul meu de a vedea viața. Nu m-am gândit nicio secundă că, dincolo de ecran, vor fi oameni care se vor regăsi în mine, care vor prinde curaj, care vor simți că nu sunt singuri sau care vor vedea că poți să treci prin lucruri grele și totuși să nu-ți pierzi zâmbetul. În timp ce unii m-au judecat fără să mă cunoască, alții mi-au scris cuvinte pe care o să le port mult timp în suflet”, a scris concurenta, pe Instagram.