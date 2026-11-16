 „Rar mi-a fost dat să văd!” Fosta ispită supremă de la Insula Iubirii, mesaj special pentru soția lui Marcel
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„Rar mi-a fost dat să văd!” Fosta ispită supremă de la Insula Iubirii, mesaj special pentru soția lui Marcel

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Maria Ilioiu cunoscută ca „ispita supremă” din edițiile anterioare de la „Insula Iubirii”, susține că a rămas surprinsă de Armina, soția lui Marcel. Cei doi foști concurenți, eliminați mai repede din acest sezon, s-au căsătorit în Tenerife. Ce mesaj a transmis fosta ispită.

Maria Ilioiu.
Maria Ilioiu. Foto: Instagram

Maria Ilioiu a fost ispită la „Insula Iubirii” în sezoanele 2, 3, 4, 5 și 7, iar de fiecare dată s-a făcut remarcată prin caracterul ei. Aceasta a fost concurentă și la „Bravo, ai stil”. Ea nu a venit în sezonul 10 în Thailanda, însă susține că a fost impresionată de un anumit cuplu. Ce spune despre Armina și Marcel.

Fosta ispită de la Insula Iubirii, mesaj pentru Armina și Marcel

Maria Ilioiu încă urmărește „Insula Iubirii” și a declarat că a rămas impresionată de modul în care Armina și-a arătat iubirea față de Marcel, cunoscut și ca Maluma de România. Fosta ispită recunoaște că fosta concurentă i-a câștigat respectul.

„Vreau să spun ceva ce am simțit urmărindu-vă la Insula Iubirii. Armina, rar mi-a fost dat să văd în această emisiune o femeie care să-și arate atât de sincer, intens și fără rețineri iubirea pentru bărbatul de lângă ea. Pentru asta ai tot respectul meu!”, a declarat Maria Ilioiu, pe Instagram.

Ce părere are despre faptul că cei doi nu au făcut testul până la capăt

Armina nu a mai rezistat în Thailanda fără soțul ei, Marcel. Nu participa la petreceri și refuza să se deschidă în fața ispitelor masculine. Aceasta nu a reușit să lege nicio prietenie, nici cu fetele și nici cu băieții, așa că a dorit să plece acasă, invocând probleme medicale. Deși Maluma de România abia ce începuse să se distreze, a trebuit să plece acasă cu ea.

În acest context, Maria Ilioiu le-a luat apărarea în fața celor care i-a criticat pentru faptul că au dorit să meargă pe insulă, dar nu și-au dus testul până la capăt. Aceasta a transmis faptul că nu ar fi trebuit să meargă să-și demonstreze iubirea, deoarece sentimentele dintre ei erau extrem de puternice.

„Poate unii v-au judecat pentru că nu ați dus testul până la capăt, dar eu am văzut lucrurile altfel. Uneori, iubirea nu trebuie demonstrată în fața camerelor și nici sacrificată pentru a demonstra ceva altora. Voi ați ales să vă protejați relația, iar asta spune multe!

Să vă iubiți la fel de mult și peste 50 de ani! Să aveți o căsnicie superbă, plină de fericire, respect și iubire!”, a mai scris Maria Ilioiu.

Maria Ilioiu, dată afară de la „Insula Iubirii”

Se pare că ultimul sezon în care Maria Ilioiu a participat ca ispită a fost și cel în care nu s-a mai putut regăsi. Băieții au fost nevoiți să aleagă două fete care să plece, iar în vizorul lor au intrat Maria Ilioiu și Livia Marinescu.

Răzvan Kovacs, fostul soț al Emei Oprișan, a anunțat că băieții au votat-o pe ispita supremă să plece acasă. „Nu ne-am aliat ca să lovim la supremație sau la fetele mai vocale din grup, dar din păcate pentru noi. Ispita supremă nu va mai face parte din fetele de pe insula băieților”, a declarat acesta.

„Am observat că în afară de Răzvan niciun alt bărbat nu a vrut să se apropie de mine. E normal să vă purtați așa, ei deja și-au făcut o părere, mă deranjează treaba asta”, a spus Maria atunci.

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