 Suma uriașă de bani pe care ar fi încasat-o Gabriella după ce a făcut amor cu Prințul Marco la „Insula Iubirii”
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Suma uriașă de bani pe care ar fi încasat-o Gabriella după ce a făcut amor cu Prințul Marco la „Insula Iubirii”

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Speculațiile privind beneficiile financiare ale participanților la show-ul „Insula Iubirii” revin în atenția publicului. Recent au apărut detalii despre o presupusă „primă de obiectiv” pe care o ispită o poate primi dacă duce misiunea de seducție până la capăt.

Gabriella Barbu.
Gabriella Barbu. Foto: Instagram

În centrul discuției se află Gabriella Barbu, una dintre cele mai cunoscute ispite din acest sezon. Aceasta legat o conexiune cu Prințul Marco, iar în ultimul episod cei doi au fost surprinși în ipostaze intime.

Câți bani ar fi primit ispita Gabriella

În acest sezon din „Insula Iubirii” ar fi fost pusă la bătaie o sumă de bani pentru ispitele care merg „până la capăt” și reușesc să vrăjească complet un concurent. Ar fi vorba despre un bonus în valoare de 10.000 de euro, scrie cancan.ro.

Având în vedere că ispita Gabriella a parcurs toate etapele alături de Prințul Marco, de la crearea unei conexiuni și până la contact sexual, se presupune că a îndeplinit toate criteriile, iar în contul ei ar fi intrat cei 10.000 de euro. 

Un Dream Date controversat și o suferință uriașă pentru parteneră

Prințul Marco nu s-a mai putut abține. Dacă acesta a recunoscut că în casă și la date-urile normale a reușit să se controleze, de data aceasta s-a lăsat pradă sentimentelor și a picat în ghearele ispitei. 

Acesta a avut parte de un Dream Date, adică de o plecare de 24 de ore doar cu ispita Gabriella. La vila în care au fost cazați atmosfera s-a încins. Deși plănuia să doarmă pe canapea, Prințul Marco a ajuns în pat cu ispita. Astfel, cei doi au făcut amor, spre dezamăgirea soției sale, Bianca Ghiurcă.

După cele întâmplate, la testimoniale, Prințul Marco a izbucnit în plâns. Tot el a declarat că nu regretă ceea ce a făcut, însă se gândește la suferința partenerei sale de viață. De asemenea, Gabriella a dezvăluit faptul că a avut sentimente pentru Marco, iar în timpul actului sexual el i-a recunoscut că o iubește.

Mesajul Biancăi Ghiurcă 

După difuzarea episodului, Bianca Ghiurcă a fost bombardată de mesaje de susținere. În același timp, în mediul online, ea a fost și judecată pentru faptul că, în continuare, ea îi lua apărarea soțului ei. Concurenta a transmis și un mesaj pe rețelele de socializare.

„Vreau să vă mulțumesc din suflet tuturor care mi-ați trimis mesaje, încurajări și gânduri frumoase după episodul din această seară. Am simțit susținerea voastră și înseamnă enorm pentru mine!

În ceea ce îi privește pe cei care aleg în continuare să judece, să critice sau să arunce cu vorbe, vreau să vă spun un singur lucru: părerea voastră negativă nu îmi schimbă liniștea și nici felul în care mă văd pe mine. Sunt împăcată cu mine, cu alegerile mele și cu trecutul meu. Viața mea îmi aparține, povestea mea o cunosc cel mai bine eu, iar liniștea mea valorează mai mult decât orice judecată din exterior”, a scris Bianca pe InstaStory.

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