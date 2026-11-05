 Ispita Gabriella a descris bărbatul ideal, iar Aris Eram i-a dat replica neașteptată în direct
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Ispita Gabriella a descris bărbatul ideal, iar Aris Eram i-a dat replica neașteptată în direct

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Gabriella Barbu face ravagii printre bărbații din România, după participarea sa în sezonul 10 „Insula Iubirii”. Ispita a dezvăluit cum arată partenerul perfect și ce calități trebuie să aibă. Cum a reacționat Aris Eram.

Ispita Gabriella și Aris Eram.
Ispita Gabriella și Aris Eram. Foto: Instagram

Aris Eram, curios să afle cum trebuie să arate iubitul perfect pentru ispita Gabriella

Gabriella Barbu e pe val în acest an, după ce a surprins pe toată lumea cu apariția sa la „Insula Iubirii”. Invitată la „Neatza cu Răzvan și Dani”, aceasta a fost luată la întrebări. Aris Eram a fost extrem de curios să afle cum trebuie să arate partenerul perfect pentru ispită.

Gabriella a declarat că pentru ea contează aspectul fizic, dar bărbatul de lângă ea trebuie să știe să o facă să se simtă bine și să fie amuzant. De asemenea, ispita a afirmat că își dorește în viața sa un bărbat spontan, lângă care să nu se plictisească niciodată.

„Baby, pentru bărbați e mai complicat. Trebuie să mă facă să râd foarte mult, să nu mă plictisesc, să ai inițiativă. Nu-mi plac planurile prea organizate. Mă plictisesc de monotonie și îmi place în fiecare zi să fac ceva nou. Trebuie să îl admir. Nu am nicio preferință la înălțime, toți iubiții mei nu au fost așa... fructuoși!”, a declarat Gabriella Barbu, la Neatza cu Răzvan și Dani.

Reacția lui Aris la răspunsul ispitei

Aris Eram s-a arătat extrem de interesat de preferințele Gabriellei. Prezentatorul a observat că multe din trăsăturile pe care ispita le-a enumerat le are și el. Acesta a dat de înțeles că el ar fi, conform descrierii, iubitul perfect.

„Mi se pare că m-ai descris perfect. Tot ce ai zis, așa sunt eu”, a spus Aris Eram.

Pe cine a ispitit Gabriela în acest an la Insula Iubirii

Prezența Gabriellei în sezonul 10 din „Insula Iubirii” nu a trecut neobservată încă de la prezentare. Aceasta „a pus ghearele” pe soțul unei concurente și l-a făcut pe Prințul Marco să se înrăgostească.

Tot el a fost și cel care a recunoscut-o pe tânără din prima secundă, deoarece ea era deja cunoscută în Spania pentru show-ul „La Isla de las Tentaciones”, unde a destrămat un alt cuplu.

Pe tot parcursul emisiunii, Gabriella și Prințul Marco au petrecut mult timp împreună, au mers la date-uri și au dezbătut diferite subiecte. Ba mai mult, au ajuns la un nivel de apropiere pe care soția lui Marco, Bianca, îl consideră inacceptabil. Bianca suferă extrem de mult pe cealaltă insulă și este afectată de fiecare dată când vede imagini cu partenerul său alături de ispită.

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