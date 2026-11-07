 Prințul Marco a comis-o! S-a iubit cu ispita Gabriella la date-ul de 24 de ore. „Am făcut-o pentru că am simțit-o”
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Prințul Marco a comis-o! S-a iubit cu ispita Gabriella la date-ul de 24 de ore. „Am făcut-o pentru că am simțit-o”

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Prințul Marco a călcat strâmb la date-ul de 24 de ore cu ispita Gabriella. Cei doi nu au mai putut pune stop sentimentelor și au întreținut relații intime. Ce a spus frumoasa bruentă după acea noapte fierbinte.

Prințul Marco și ispita Gabriella la date-ul de 24 de ore.
Prințul Marco și ispita Gabriella la date-ul de 24 de ore. Foto: captură video Insula Iubirii Facebook

Concurentul de la „Insula Iubirii” a spus de mai multe ori pe parcursul emisiunii că are o atracție și o chimie specială cu ispita Gabriella. Cu toate acestea, el susținea că nu va merge mai departe, dar focul dintre cei doi a fost prea mare. 

Ce spune ispita Gabriella după ce a făcut amor cu Prințul Marco 

Coșmarul Biancăi Ghiurcă s-a împlinit. Prințul Marco și ispita Gabriella au întreținut relații intime în timpul date-ului special de 24 de ore. Concurentul a spus, inițial, că va dormi pe canapea, așa cum i-a spus și soția lui să facă, dar lucrurile s-au schimbat.

Prințul Marco a ajuns în același pat cu ispita Gabriella, iar cei doi și-au dat frâu liber sentimentelor. Gabriella Barbu a dezvăluit faptul că Prințul i-a spus că o iubește. Ea consideră că cei doi sunt extrem de compatibili pe toate planurile.

„Marco m-a făcut să mă simt cum nu m-am simțit niciodată. Și în acest timp... S-a uitat la mine în față și, în timp ce făceam dragoste mi-a spus: Gabriela, te iubesc. I-am spus că și eu. Și m-a făcut să mă simt a lui mai mult ca niciodată. Și el al meu.

În acel moment, a fost ca și cum totul s-ar fi contopit. Suntem foarte compatibili. Marco îmi cunoaște corpul ca și cum mi l-ar fi cunoscut toată viața lui. E incredibil, nu știu. Pur și simplu, sunt pasională, iar Marco mă face să fiu și mai pasională”, a declarat Gabriella Barbu.

Prințul Marco a izbucnit în lacrimi

După ce s-a distrat cu ispita Gabriella, Prințul Marco și-a dat seama de gravitatea situației și de ipostaza în care și-a pus soția, pe Bianca Ghiurcă. Deși acesta nu regretă nimic din ceea ce a făcut, el a declarat că nu este bine. 

„Eu nu (n.r. că nu este ok) (...) Nu pot să ascund ceea ce am făcut și nu vreau să îmi caut scuze. Am cedat, da... Am cedat și nu plâng că am făcut-o, plâng pentru ce urmează. Am făcut-o pentru că am simțit-o. Și nu îmi pare rău. În niciun caz nu e vina Gabriellei. Nu am băut, adică nu pot să dau vina pe alcool. Nu încerc să dau vina”, a spus Prințul Marco.

Bianca vrea să plece de pe insulă

Bianca Ghiurcă a avut o cădere nervoasă de fiecare dată când a văzut imagini cu soțul ei, Prințul Marco, și ispita Gabriella. În cadrul bonfire-lor Radu Vâlcan i-a arătat diferite momente de pe cealaltă insulă, în care partenerul ei era extrem de apropiat de bruneta focoasă. Recent, ea s-a ridicat în timpul filmărilor și a vrut să plece definitiv.

Mă voi retrage. Să-mi trimiteți ce e de plătit. Să vină mașina, vă rog, și fără cameră, că o iau și o sparg. Îmi împachetez bagajul și am ieșit pe ușă. Eu mâine plec acasă. Dar nu mai pot, din prima zi m-a chinuit... să ce? Nu poate să-mi aline nimeni suferința”, a declarat Bianca Ghiurcă.  

De asemenea, Prințesa a făcut praf de mai multe ori pe ispita Gabriella, amenințând-o, în timp ce prezentatorul Radu Vâlcan încerca să-i explice că, pe insulă, nu ispitele sunt de vină, ci partenerii.

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