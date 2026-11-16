 MasterChef Celebrity 2027. Cine sunt vedetele care acceptă provocarea culinară
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MasterChef Celebrity 2027. Cine sunt vedetele care acceptă provocarea culinară

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La 13 ani de la prima ediție dedicată celebrităților, MasterChef Celebrity revine la PRO TV și VOYO cu un format special, în care vedetele nu vor concura singure, ci alături de persoane apropiate din viața lor. Soți, părinți, copii sau prieteni de suflet vor face echipă în bucătăria celebrului show culinar, într-un sezon care promite să aducă atât preparate spectaculoase, cât și povești emoționante.

Cine sunt concurenții Masterchef Celebrity
Cine sunt concurenții Masterchef Celebrity Foto: PROTV

Concurenții care vor intra în „ring”

Noua ediție își propune să dezvăluie o latură mai puțin cunoscută a personalităților publice, oferindu-le telespectatorilor ocazia să îi descopere dincolo de imaginea construită în fața camerelor de filmat. Pe lângă provocările culinare și competiția pentru titlul de campion, relațiile dintre concurenți vor avea un rol central în desfășurarea emisiunii, potrivit TvMania.

Printre echipele care vor intra în concurs se numără Andreea Marin și fiica sa, Violeta Bănică, una dintre cele mai așteptate prezențe ale sezonului. De asemenea, Daciana Sârbu va participa alături de prietena sa, Anca Nineta Marcu, într-o echipă care va pune la încercare atât creativitatea gastronomică, cât și legătura construită de-a lungul anilor.

Lista concurenților continuă cu Minodora și soțul ei, Liviu, Anca Țurcașiu și Călin Șerban, dar și Roxana Ionescu și mama sa, Liliana. În competiție vor intra și Codruța Filip împreună cu mama sa, Angelica, fiecare pereche având propria poveste și propriile emoții de împărtășit în fața publicului.

Show-ul va aduce și momente pline de umor prin participarea lui Cosmin Seleși și a lui Lucian Ghimiși, în timp ce Iancu Sterp va concura alături de sora sa, Ileana Sterp. Cei doi sunt gata să aducă în bucătăria MasterChef spiritul competitiv și valorile unei familii puternic ancorate în tradițiile românești.

Influencerii nu se lasă mai prejos

Nici creatorii de conținut nu lipsesc din noul sezon. Rux și Opulență și Luca Darvins vor schimba mediul online cu provocările gastronomice, urmând să descopere dacă se pot adapta presiunii unei competiții culinare de mare amploare.

În același timp, artistul Keed va forma echipă cu Costin Porojan, mizând pe energie, spontaneitate și pasiunea pentru gătit.

O relație aparte va fi adusă în fața telespectatorilor de interpreta de muzică populară Niculina Stoican și fina sa, Simona Negroiu. Cele două vor încerca să demonstreze că apropierea construită de-a lungul anilor poate deveni un avantaj important în fața provocărilor din concurs.

La ce să se aștepte telespectatorii

Potrivit reprezentanților PRO TV, noua ediție nu se va concentra doar pe gastronomie, ci și pe poveștile personale ale concurenților. „Prin MasterChef Celebrity, ne dorim să le arătăm telespectatorilor o latură a vedetelor lor preferate pe care rareori au ocazia să o descopere: oamenii din spatele celebrității”, a declarat Unai Iparragirre, Director de Programe PRO TV.

Preparatele vor fi evaluate de cei trei jurați consacrați ai emisiunii, Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, care vor analiza gustul, tehnica și creativitatea fiecărei echipe. De partea concurenților va fi și Gina Pistol, gazda show-ului, care va însoți participanții pe parcursul competiției și va contribui la atmosfera plină de emoție specifică formatului.

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