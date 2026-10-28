 Gina Pistol a spus adevărul! Ce ar alege între „MasterChef” și „Vocea României”? „Nu scăpa Smiley de mine”
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Gina Pistol a spus adevărul! Ce ar alege între „MasterChef” și „Vocea României”? „Nu scăpa Smiley de mine”

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Gina Pistol are reale talente vocale, remarcate chiar de soțul ei, Smiley. Chiar dacă prezintă în prezent un show culinar de succes la Pro TV, Gina ne-a dezvăluit că ar fi concurat la „Vocea României”, dacă nu ar fi ajuns vedetă TV. 

Gina Pistol e prezentatoare la MasterChef
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Gina Pistol e prezentatoare la MasterChef Foto: Instagram

Gina Pistol face furori la acest moment în calitate de prezentatoare alături de cei trei chefi Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu la show-ul culinar difuzat de Pro TV, „MasterChef”. Aparițiile Ginei în platou sunt sarea și piperul emisiunii, căci soția lui Smiley arată trăsnet după ce a slăbit foarte mult. 

Gina Pistol e fan „Vocea României”

Chiar dacă prezintă acum un show culinar de mare succes la TV, soția lui Smiley nu s-ar fi dus concurentă în emisiunea „MasterChef”, ci mai degrabă i-ar fi făcut cu ochiul emisiunile în care a apare acum soțul ei, Smiley. 

După cum a demonstrat deja, Ginuța are reale talente vocale, prin urmare dacă nu ar fi fost vedetă TV și-ar fi încercat norocul într-unul dintre show-urile de la Pro TV, unde amfitrion sau jurat și antrenor este Smiley. 

Blonda ne-a dezvăluit recent că ea este fan „Vocea României” și „Românii au talent”. 

„Clar eu m-aș fi dus la <<Românii au talent>> sau la <<Vocea României>>. Nu aș fi mers la MasterChef. M-aș fi dus sincer să concurez și dacă nu aș fi avut voce acolo! 

<<Vocea României>> și <<Românii au talent>> sunt două emisiuni din lista mea de emisiuni preferate și cu siguranță m-aș fi dus la <<Vocea României>>! Așa că nu scăpa Smiley prea ușor de mine! Îl luam prin învăluire!”, a dezvăluit Gina Pistol, în exclusivitate pentru Click!

Gina Pistol, despre conflictele de la MasterChef: „Iese cu scântei”

Prezentatoarea MasterChef a vorbit și despre tensiunile apărute la actuala ediția a show-lui nu doar între concurenți, dar chiar și între chefi, Bontea și Scărlătescu aflându-se mai mereu la cuțite. 

„Să știți că toți sunt foarte mișto, ajungi să-i simpatizezi pentru că petrecem timp mult împreună. Dar e o competiție și fiecare își folosește toate armele din dotare. Concurenții sunt foarte ambițioși și iese cu scântei.

Să știți că și eu sunt curioasă că habar n-am cine a câștigat. O să avem finala și o să anunțăm câștigătorul! Aș fi putut să mă interesez la chefi, dar nici nu vreau să știu. Mie îmi place întodeauna să fiu surprinsă”, a mai spus Gina Pistol, pentru Click!

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