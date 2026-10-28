Gina Pistol a spus adevărul! Ce ar alege între „MasterChef” și „Vocea României”? „Nu scăpa Smiley de mine”
Gina Pistol are reale talente vocale, remarcate chiar de soțul ei, Smiley. Chiar dacă prezintă în prezent un show culinar de succes la Pro TV, Gina ne-a dezvăluit că ar fi concurat la „Vocea României”, dacă nu ar fi ajuns vedetă TV.
Gina Pistol face furori la acest moment în calitate de prezentatoare alături de cei trei chefi Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu la show-ul culinar difuzat de Pro TV, „MasterChef”. Aparițiile Ginei în platou sunt sarea și piperul emisiunii, căci soția lui Smiley arată trăsnet după ce a slăbit foarte mult.
Gina Pistol e fan „Vocea României”
Chiar dacă prezintă acum un show culinar de mare succes la TV, soția lui Smiley nu s-ar fi dus concurentă în emisiunea „MasterChef”, ci mai degrabă i-ar fi făcut cu ochiul emisiunile în care a apare acum soțul ei, Smiley.
După cum a demonstrat deja, Ginuța are reale talente vocale, prin urmare dacă nu ar fi fost vedetă TV și-ar fi încercat norocul într-unul dintre show-urile de la Pro TV, unde amfitrion sau jurat și antrenor este Smiley.
Blonda ne-a dezvăluit recent că ea este fan „Vocea României” și „Românii au talent”.
„Clar eu m-aș fi dus la <<Românii au talent>> sau la <<Vocea României>>. Nu aș fi mers la MasterChef. M-aș fi dus sincer să concurez și dacă nu aș fi avut voce acolo!
<<Vocea României>> și <<Românii au talent>> sunt două emisiuni din lista mea de emisiuni preferate și cu siguranță m-aș fi dus la <<Vocea României>>! Așa că nu scăpa Smiley prea ușor de mine! Îl luam prin învăluire!”, a dezvăluit Gina Pistol, în exclusivitate pentru Click!
Gina Pistol, despre conflictele de la MasterChef: „Iese cu scântei”
Prezentatoarea MasterChef a vorbit și despre tensiunile apărute la actuala ediția a show-lui nu doar între concurenți, dar chiar și între chefi, Bontea și Scărlătescu aflându-se mai mereu la cuțite.
„Să știți că toți sunt foarte mișto, ajungi să-i simpatizezi pentru că petrecem timp mult împreună. Dar e o competiție și fiecare își folosește toate armele din dotare. Concurenții sunt foarte ambițioși și iese cu scântei.
Să știți că și eu sunt curioasă că habar n-am cine a câștigat. O să avem finala și o să anunțăm câștigătorul! Aș fi putut să mă interesez la chefi, dar nici nu vreau să știu. Mie îmi place întodeauna să fiu surprinsă”, a mai spus Gina Pistol, pentru Click!