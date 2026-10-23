 Gina Pistol, declarații în premieră despre al doilea copil
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Gina Pistol, declarații în premieră despre al doilea copil

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Cea mai mare bucurie a familiei Gina Pistol-Smiley rămâne fiica lor, Josephine, în vârstă de 5 anișori. Prezentă, zilele trecute, la lansarea unor cărucioare de lux, Gina Pistol(45 de ani) ne-a vorbit deschis despre depresia postnatală, dar și despre posibilitatea apariției unui nou prichindel în familia lor. Urmărește interviul video de mai jos!

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