Raluca Bădulescu o atacă din nou pe Valerie Lungu: „Rolul de victimă nu o prinde”

Raluca Bădulescu face noi comentarii acide la adresa lui Valerie Lungu. După ce a văzut imaginile în care Valerie Lungu nu a primit scrisoare din partea familiei la „Asia Express”, vedeta a acuzat-o că se victimizează și susține că nu crede că relația cu familia ei este așa cum a prezentat-o Valerie Lungu în cadrul emisiunii.

Valerie Lungu și Raluca Bădulescu. Foto: Instagram

Tensiunile dintre Raluca Bădulescu și Valerie Lungu par că nu se sfârșesc. Vedeta a făcut, din nou, mai multe comentarii dure la adresa influenceriței.

Raluca Bădulescu o atacă din nou pe Valerie Lungu

Raluca Bădulescu trece din nou la atac și a făcut o serie de comentarii referitoare la momentul în care Valerie Lungu se afla la „Asia Express” și a aflat că nu a primit nicio scrisoare din partea familiei.

Vedeta a vorbit într-un nou episod din „Cu gura plină” despre influenceriță, acuzând-o că se victimizează. De asemenea, nu crede faptul că relația dintre Valeria Lungu și familia ei este condiționată de bani, așa cum a spus în emisiune.

„Rolul de victimă nu o prinde și nici nu mă impresionează (...) Aici avem o situație de victimizare. Rolul de victimă nu o prinde, ea este o actriță foarte bună, am remarcat asta pe parcursul întregii competiții (...) Nu cred că relațiile din familie sunt cele pe care le prezenta ea în fața întregii națiuni, că ei nu i-a scris nimeni, că relația în familie se măsoară în bani (...) ”, a spus Raluca Bădulescu, la „Cu gura plină”.

„E agresivă”

Nu este prima oară când Raluca Bădulescu o taxează dur pe Valerie Lungu. De data aceasta, vedeta a vorbit după apariția influenceriței din cadrul emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”, unde a fost readusă în discuție celebra replică „Nu îmi place sărăcia”.

„Sinceră să fiu, o comite din ce în ce mai des și peste tot. Nu s-a limitat să o comită la Asia Express. A fost invitată la Răzvan și Dani zilele trecute, că am văzut-o la Neatza, și a venit vorba aia a ei faimoasă: «Nu îmi place sărăcia». (…) Ea a ținut să îi specifice Ramonei (Olaru – n.red.) că «Eu nu mă măritam cu un sărac». (…) E agresivă”, a declarat Raluca Bădulescu.