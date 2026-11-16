Elena Albu a fost la un pas să se despartă de Mihai Albu la începutul relației! Ce a făcut-o să se răzgândească: „A fost o perioadă de cumpănă”

Relația dintre Elena și Mihai Albu nu a început sub cele mai bune auspicii. Deși astăzi sunt căsătoriți și au construit o familie, primele luni petrecute împreună au venit cu provocări importante, care le-au pus la încercare sentimentele. La un moment dat, Elena Albu s-a gândit chiar să se retragă din relație, deoarece responsabilitățile profesionale și cele familiale deveniseră tot mai greu de gestionat. Mihai Albu a rememorat, într-un interviu pentru Viva!, perioada dificilă în care mama sa avea probleme grave de sănătate și a dezvăluit cum au reușit să depășească acel impas. Cei doi au vorbit și despre primele impresii pe care și le-au creat unul despre celălalt, dar și despre diferențele care îi fac să funcționeze atât de bine împreună.

Elena și Mihai Albu Foto: Instagram

Elena Albu s-a gândit să pună punct relației cu Mihai Albu. Ce se întâmpla în familia designerului

Începutul poveștii de iubire dintre Elena și Mihai Albu a coincis cu o perioadă extrem de sensibilă pentru designer. Mama acestuia avea nevoie de îngrijire medicală, iar Elena a ajuns în viața lui inițial în contextul în care îi oferea sprijin acesteia. Situația s-a complicat pe parcurs, cu internări repetate și o perioadă lungă de recuperare, iar toate aceste probleme au ajuns să le influențeze și viața personală.

Mihai Albu a recunoscut că primele luni de relație au fost departe de a fi liniștite. Mai mult, la un moment dat, Elena a simțit că presiunea responsabilităților este prea mare și a luat în calcul să renunțe la povestea lor de dragoste.

Designerul a povestit că soția sa trebuia să împace programul solicitant de la serviciu cu responsabilitățile de mamă și cu situația dificilă prin care trecea familia lui. Cu toate acestea, Elena a fost cea care a găsit, în cele din urmă, o soluție pentru ca lucrurile să se schimbe.

„Nu am avut un parcurs liniştit încă de la începutul relației, mereu apărea câte o situație dificilă. Mai bine de jumătate de an, până am pierdut-o, a fost legată de starea de sănătate a mamei, cu multiple internări, cu recuperarea la domiciliu, iar prin toate aceste momente am trecut împreună”, a dezvăluit Mihai Albu.

Acesta a mărturisit că au existat momente în care Elena nu a mai putut face față tuturor situațiilor și s-a gândit să se îndepărteze de el. Totuși, lucrurile s-au schimbat după ce au reușit să organizeze mai bine îngrijirea mamei sale și să își recâștige timpul pentru relație.

„Elena a avut un moment de ezitare după câteva luni de relație, pentru că era din rău în mai rău cu mama, iar ea nu mai făcea față simultan programului de la serviciu, vieții de mamă și situației mele și chiar a vrut să se retragă. Însă tot ea a organizat lucrurile, am adus ajutoare pentru mama și astfel am început să ne acordăm timp nouă.

Deși a fost o perioadă de cumpănă, faptul că am traversat-o împreună a făcut să ne consolideze relaţia”, a mai spus designerul.

Ce i-a atras pe Elena și Mihai Albu unul la celălalt la prima întâlnire

Chiar dacă împrejurările în care s-au cunoscut nu au fost unele obișnuite pentru începutul unei povești de dragoste, Mihai Albu spune că Elena a reușit să îi atragă atenția încă din primele momente. L-au impresionat naturalețea, hotărârea și felul în care aceasta știa să gestioneze situațiile dificile.

Designerul a recunoscut că nu se aștepta să dezvolte sentimente pentru ea, însă prima întâlnire i-a schimbat perspectiva. În timp, a descoperit nu doar o femeie puternică și pragmatică, ci și un om sensibil, implicat în relație și în viața de familie.

„Apariția ei m-a surprins total descoperit, nu mă așteptam să-mi stârnească emoții și sentimente. A venit deschisă, naturală, nu era un date, ea a realizat asta, și eu știam, dar după ce am văzut-o am vrut mai mult. Mi-a părut o femeie puternică, orientată, hotărâtă, pragmatică, obișnuită să gestioneze lucruri și să găsească soluții. Asta m-a atras mult la ea în primele ore petrecute împreună, se întâmpla la spital, poate și cadrul nu îi permitea să aibă o altă conduită. Însă cu timpul am descoperit-o în toată splendoarea ei, profesionistă, femeie preocupată de carieră, mamă și om sensibil, implicată, care participă activ la construirea relației, cu iniţiativă, un om pe care te poți baza”, a declarat Mihai Albu.

Acesta a explicat și că personalitățile lor sunt diferite, însă tocmai aceste contraste au contribuit la apropierea dintre ei. În timp ce el preferă să analizeze atent lucrurile înainte de a lua o decizie, Elena este mai spontană și mai curajoasă în abordarea situațiilor noi.

„Este diferită de mine în multe privinţe. Eu sunt mai rezervat, ea este mai spontană și mai exuberantă. Eu cântăresc lucrurile, ea are curajul să se arunce în ele. Uneori mă scoate din zona mea de confort, dar îmi dau seama că îmi face un bine”, a mai mărturisit designerul.

Elena Albu a dezvăluit ce a cucerit-o la soțul ei: „Avea ceva aproape adolescentin”

Nici Elena Albu nu a rămas indiferentă la primele interacțiuni cu designerul. Medicul a povestit că a descoperit la Mihai o timiditate pe care nu o anticipase și care contrasta cu imaginea pe care și-o formase despre el. În plus, educația și manierele acestuia au fost printre lucrurile care au impresionat-o.

„M-a surprins timiditatea lui și o anumită stângăcie în reacțiile pe care le avea în prezenţa mea. Nu mă așteptam să descopăr asta la el. Era însă foarte educat, cu maniere impecabile, iar simpatia lui pentru mine era atât de evidentă încât nu știa să o ascundă. Avea ceva aproape adolescentin în felul în care își trăda trăirile”, a povestit Elena Albu.

Soția designerului a dezvăluit că Mihai a continuat să îi demonstreze cât de mult o place și după începutul relației. În același timp, spune că tocmai complexitatea personalității lui o fascinează și astăzi. L-a descris ca fiind un om cu două laturi aparent opuse, între care a găsit un echilibru care o atrage.

„De-a lungul timpului, a insistat să-mi arate că mă place și că mă dorește și a făcut-o constant. O face și astăzi. În același timp, are o latură profund introvertită, este riguros, analitic și critic. Mă fascinează tocmai această dualitate a lui – exuberanță și sobrietate, vulnerabilitate și control.Cred că acest contrast m-a atras de la început. Dar, dincolo de asta, Mihai este un om extrem de complex și, poate tocmai de aceea, el este complementul firesc al felului meu de a fi”, a explicat aceasta.

Cum reușesc Elena și Mihai Albu să evite certurile în căsnicie

Deși recunosc că au temperamente diferite și că nu privesc întotdeauna lucrurile în același fel, Elena și Mihai Albu spun că au învățat să gestioneze rapid eventualele neînțelegeri. Pentru ei, respectul reciproc și valorile comune sunt mai importante decât diferențele de opinie.

Elena consideră că experiențele de viață diferite nu i-au împiedicat să construiască o relație echilibrată. Dimpotrivă, faptul că au același obiectiv în ceea ce privește familia îi ajută să găsească soluții atunci când apar situații în care nu sunt de acord.

„Suntem destul de diferiți ca parcurs de viață și ca experiențe acumulate, însă avem aceleași principii și aceleaşi valori. Conlucrăm pentru bunăstarea familiei, acesta fiind, în fond, obiectivul nostru comun. Tensiunile dintre noi sunt rare și, de cele mai multe ori, le dezamorsăm repede și apar mai degrabă din felul diferit în care ne raportăm la o anumită situație sau alegem să o rezolvăm”, a declarat Elena Albu.

Medicul a oferit și un exemplu din viața de zi cu zi, care arată cât de diferit pot aborda cei doi chiar și cele mai simple activități. Chiar și atunci când vine vorba despre cumpărăturile pentru weekend, preferințele lor nu coincid întotdeauna, însă găsesc rapid o cale de mijloc.

„Un exemplu foarte concret, care îmi vine acum în minte: trebuie să facem cumpărăturile pentru sfârşitul de săptămână. Unul dintre noi preferă să meargă fizic la magazin, celălalt consideră mult mai eficient să comande online. Nu e, evident, o problemă de fond, și conflictul se soluţionează rapid: cine aduce cele mai bune argumente câștigă”, a încheiat Elena Albu.