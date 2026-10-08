 Catherine Zeta-Jones a pus piciorul în prag cu Michael Douglas! Ce i-a cerut actorului înainte să fie oficial împreună: „Continui cu ele sau cu mine”
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Catherine Zeta-Jones a pus piciorul în prag cu Michael Douglas! Ce i-a cerut actorului înainte să fie oficial împreună: „Continui cu ele sau cu mine”

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Michael Douglas dezvăluie în autobiografia sa, One Helluva Ride, că începutul relației cu Catherine Zeta-Jones a venit la pachet cu un ultimatum clar din partea actriței. Potrivit actorului, aceasta i-a spus că nu este dispusă să intre într-o relație dacă el continua să se întâlnească și cu alte femei.

Michael Douglas
Foto: arhivă

Catherine Zeta-Jones și-a dorit să fie singura femeie din viața actorului

Potrivit publicației People, actorul afirmă în cartea sa că, la acel moment, era recent despărțit de prima sa soție, Diandra Douglas, și avea relații cu alte cinci femei, care locuiau în orașe diferite. El susține că toate știau că se afla în proces de divorț și că situația nu implica angajamente serioase.

„Mi-a spus că înțelege faptul că eram un bărbat singur, ieșit dintr-o căsnicie lungă, dar că ea își dorește o relație exclusivă. Mi-a spus că nu este interesată să mă întâlnesc și cu alte persoane în același timp”, povestește Douglas în carte.

Când Catherine Zeta-Jones i-a cerut să aleagă, Douglas spune că nu a ezitat prea mult.

„I-am spus să mă aștepte puțin, pentru că trebuia să dau cinci telefoane rapide. Iar ea a răspuns: «Cinci? Trebuie să dai cinci telefoane?»”, își amintește actorul.

Potrivit mărturisirii sale, în aceeași zi le-a contactat pe toate cele cinci femei pentru a le anunța că întâlnise pe cineva și că nu mai poate continua relațiile respective.

A fost dragoste la prima vedere

În autobiografie, Douglas povestește și despre prima întâlnire cu Catherine Zeta-Jones. Actorul spune că a remarcat-o inițial într-o proiecție a filmului Masca lui Zorro din 1998, iar câteva săptămâni mai târziu a cunoscut-o personal la Festivalul American de Film de la Deauville, în Franța.El a fost impresionat nu doar de frumusețea actriței, ci și de personalitatea ei.

„Era inteligentă, amuzantă, lipsită de pretenții și incredibil de frumoasă. Părea foarte sigură pe ea”, scrie Douglas.

Actorul își amintește și celebra replică pe care i-a spus-o la finalul unei seri petrecute împreună. După o cină la care au participat și Antonio Banderas împreună cu soția sa de atunci, Melanie Griffith, Douglas a condus-o pe Zeta-Jones către liftul hotelului și i-a spus:

„Voi fi tatăl copiilor tăi.”

Astăzi, actorul susține că nu a fost o simplă replică de agățat, ci ceea ce simțea cu adevărat în acel moment.

Împreună de aproape trei decenii

Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones s-au căsătorit în 2000 și au împreună doi copii, Dylan și Carys. Actorul mai are un fiu, Cameron, din mariajul anterior cu Diandra Douglas. La aproape trei decenii de la începutul relației lor, Douglas spune că legătura dintre ei a devenit mai profundă decât o simplă atracție romantică.

„La un moment dat se creează ceva ce nu poate fi explicat. Este mai mult decât atracție. Este o legătură specială și un respect reciproc”, a declarat actorul.

Toate aceste detalii sunt relatate de Michael Douglas în volumul autobiografic One Helluva Ride, în care vorbește deschis despre viața sa personală, relațiile din trecut și povestea de dragoste care i-a schimbat viața.

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