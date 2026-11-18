Seismul cu magnitudinea de 5,7 pe scara Richter, care a zguduit România, în această dimineață, i-a băgat în sperieți pe artiștii care locuiesc în București, dar și în alte orașe din țară. Iată cum au resimțit cutremurul Mihai Trăistariu și solistele Monica și Raluca Blejușcă, din trupa Angels. De departe, cea mai mare spaimă a tras-o însă vloggerul de călătorii Fabio Niță: „Am vrut să fug pe scările blocului”, a menționat el, exclusiv pentru Click!

1/5 Clipele de coșmar prin care au trecut vedetele, în timpul cutremurului din 18 noiembrie 2026 Foto: foto: Click!

Cutremurul care a băgat România în sperieți!

Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP), cutremurul s-a produs miercuri, 18 noiembrie 2026, la ora 02:48:55, în zona seismică Vrancea. Seismul a avut magnitudinea de 5,7 grade pe scara Richter și s-a produs la o adâncime de 120,8 kilometri, fiind resimțit în mai multe zone ale țării, inclusiv în orașele Constanța și Tulcea, unde locuiesc fetele de la Angels și Mihai Trăistariu.

Mihai Trăistariu: „În Constanța s-a simțit bine de tot!”

Artistul Mihai Trăistariu mărturisește că s-a speriat îngrozitor, în clipa în care blocul în care locuiește, din Constanța, a început să se clatine:

„Stau la etajul 6 și s-a simțit bine de tot seismul, am primit și alerta de la Google pe telefon. M-am speriat foarte rău, de obicei, aici, în Constanța, nu prea se simt cutremurele atât de tare. Și, deși se tot spune că pisicile presimt cutremurele, ale mele nu au avut de data asta nicio reacție, erau foarte liniștite, au stat ca mute. Bine că a trecut și că nu a pățit nimeni mai nimic”, ne-a declarat el, exclusiv pentru Click!

Fabio Niță a făcut atac de panică: „Am zis că mor!”

Situația a fost și mai dificilă pentru cântărețul și vloggerul de călătorii Fabio Niță, care a suferit un atac de panică:

„Locuiesc la etajul 5, în București, și mi s-a părut că acest seism a durat foarte mult. Am zis că mor, m-am panicat rău, se cutremura tot blocul! Nu știam ce să fac, pe tata nu l-am mai trezit, am lăsat-o așa, să nu se mai sperie și el.

Mi-a fost frică să cobor pe scări, m-am gândit că, dacă e să fie un cutremur puternic, să nu cumva să mor strivit sub dărâmături, ca Toma Caragiu, în 1977. Am rămas în tocul ușii de la baie, se spune că acolo ești mai protejat, deși nu se știe cum e mai bine, și am zis: „Cum o vrea cel de Sus, asta e”, a menționat el, exclusiv pentru Click!

Raluca de la Angels locuiește în Tulcea: „S-au zgâlțâit dulapurile”

Și în Tulcea oamenii s-au trezit speriați. Raluca Blejușcă, solista trupei Angels, mamă a cinci copii, ne-a vorbit despre clipele de coșmar:

„Am simțit din plin cutremurul, aici, în Tulcea, unde locuim. Am fugit repede la copii. Slavă Domnului, nu a durat decât câteva secunde. Dacă dura mai mult mă speriam și mai tare. S-au zgâlțâit foarte tare toate dulapurile de prin camere. Iar colega mea de trupă, Monica, din Constanța, mi-a zis că și ea s-a speriat rău, i se mișca toată casa”, a precizat Raluca Blejușcă, exclusiv pentru Click!

Ghid de supraviețuire, în caz de cutremur major

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență ne învață cum să ne comportăm, în caz de cutremur:

1. Adăpostiţi-vă imediat într-un loc sigur şi rămâneţi calm pană la încetarea cutremurului

2. Dacă sunteţi în interiorul unei clădiri rămâneţi pe loc, nu încercaţi să ieşiți afară şi nu vă duceţi pe balcon

3. Adăpostiţi-vă sub o masă, un birou sau o piesă solidă de mobilier şi ţineţi-vă bine de aceasta

4. Dacă sunteţi pe un hol, aşezaţi-vă în poziţie ghemuit lângă un perete interior

5. Protejaţi-vă capul şi faţa

6. Îndepărtaţi-vă de ferestre, geamuri, oglinzi, biblioteci

7. Dacă este posibil, închideți sursele de foc, cât puteți mai repede, iar dacă a luat foc ceva interveniți imediat după ce a trecut șocul puternic.

8. Nu fugiți pe ușă, nu săriți pe fereastră, nu alergați pe scări, nu utilizați liftul

9. Deplasați-vă cât mai departe de clădire, feriți-vă de tencuieli, cărămizi, coșuri, parapete, cornișe, geamuri, ornamente care de obicei se pot prăbuși în stradă. Nu fugiți pe stradă, deplasați-vă calm spre un loc deschis și sigur

10. În cazul în care sunteți surprinși de căderea unor tencuieli sau obiecte de mobilier răsturnate, cautați să vă protejați capul și membrele sau să vă asigurați supraviețuirea. Ulterior veți caută să alarmați, prin diferite metode, vecinii, dar și echipele de salvare-intervenție de prezența dumneavoastră